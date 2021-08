Manual de crisis K: Alberto intenta superar la crisis política de "la foto" e insinuó una conspiración

En coincidencia con la "Marcha de las Piedras", el Presidente evitó referencias a la manifestación y contraatacó a sus críticos con un discurso de campaña

Alberto Fernández aplicó el manual del kirchnerismo para momentos de crisis: pronunció un discurso con tono de enojo, envió señales agresivas a la prensa, a la oposición y a los críticos de la propia interna. Dejó en claro que su "error" no lo llevará a dar un paso al costado y se cuidó de no ofender a los participantes de la "Marcha de las Piedras" que recordaban a los más de 100.000 muertos por el covid.

El Presidente sabía que le esperaba una jornada difícil. Al mismo tiempo que participaba en su acto de campaña en La Matanza, se realizaban en todo el país los actos en los que los familiares de muertos por la pandemia harían un homenaje colectivo, al depositar en las plazas los nombres de los fallecidos.

A diferencia de lo que había ocurrido en otras jornadas de protesta -como los "banderazos" del campo contra la estatización de Vicentin o contra los topes a la exportación de carne, o como los repudios al proyecto de reforma del poder judicial-, esta vez no había margen para que el Gobierno pudiera responder a los manifestantes.

No lo permitía ni la naturaleza del acto -más cercano a un sentido duelo colectivo que a una convocatoria de oposición política- ni tampoco el clima generado en las jornadas previas, marcados por la revelación de la foto de la reunión de cumpleaños organizado por Fabiola Yáñez en la residencia de Olivos.

También estaba vedada toda crítica a la aglomeración de los manifestantes, a diferencia de lo que ocurría en otros momentos, cuando se calificaba a esas convocatorias como "la marcha de los contagios".

Miles de argentinos realizaron un homenaje a los muertos por covid en la "Marcha de las Piedras"

Esto planteaba, en la previa, la incógnita sobre cómo reaccionaría el Gobierno para evitar que la potencia simbólica de miles de personas depositando una piedra en homenaje a sus muertos pudiera agravar la crisis política del Presidente.

Sobre todo, porque la tibia disculpa pronunciada el sábado, en la que calificó como "un error" lo que para la dirigencia opositora es un delito, no había dejado una buena imagen sobre la posición de Alberto Fernández. Durante todo el fin de semana circularon versiones y especulaciones en el sentido de que el kirchnerismo intentaría tomar distancia de la figura presidencial.

Y resultó sugestiva la crítica de Sergio Berni, ministro de seguridad bonaerense, quien repudió el hecho de que Alberto Fernández hubiera "entregado" a su compañera y dijo que, a partir de ese acto, la credibilidad presidencial estaba irreparablemente dañada. Como suele ocurrir en estos casos, el motivo mayor de controversia no estuvo en las frases de Berni sino en la sospecha de que sus declaraciones podían tener el guiño de Cristina Kirchner, que guardó silencio durante todo el "affaire" de la foto.

Por esas horas, abundaban las críticas de referentes mediáticos del kirchnerismo, como el periodista Víctor Hugo Morales, por ejemplo.

Y era tema de intensa especulación cuál había sido el origen de la filtración de la foto: dado que la fiesta se había realizado el año pasado pero la foto recién salió a la luz pública en la campaña para las PASO, fue inevitable la sospecha sobre una motivación política con cálculo electoralista.

Contraataque e insinuación de conspiración

Y Alberto Fernández reaccionó en una forma similar a la que tantas veces había hecho Cristina: con un contraataque. Con indignación algo sobreactuada, se quejó de quienes le reclamaban la aceptación de su responsabilidad por el festejo de cumpleaños que violaba su propio decreto.

"Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo: me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto", dijo en el acto partidario organizado en La Matanza.

También llamó la atención su frase "yo no soy ni me hago", que pareció una respuesta a las notas de análisis políticos publicados el fin de semana, empezando por la columna de Ernesto Tenembaum en Infobae, titulada precisamente "El Presidente, ¿es o se hace?".

Alberto Fernández contrapuso "las cosas que decían los hipócritcas" y contrapuso las críticas con las señales de apoyo: "me cansé de recibir el cariño de mis compañeros".

No llegó al punto de denunciar explícitamente que la publicación de la foto se trataba de un complot, pero la insinuación de que se buscaba la forma de debilitarlo rondó su discurso.

"Y si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes", afirmó, como respuesta a los supuestos conspiradores. Una estrategia de discurso que hacía recordar a las teorías conspirativas que solía desplegar Cristina en situaciones de crisis, así se tratara de saqueos, devaluaciones o huelgas.

Pero Alberto sabía que había dos elementos que no podían faltar en su alegato: la apelación a la unidad peronista y el recordatorio de la herencia de Mauricio Macri.

Lo primero estuvo asegurado por la escenificación del acto en La Matanza, a cargo del intendente Fernando Espinoza. Estuvieron presentes figuras de renombre del kirchnerismo, empezando por el gobernador Axel Kicillof, quien en su discurso acusó a la oposición de tratar de "distraer" a la opinión pública.

Y en cuanto a la infaltable alusión a la herencia macrista, el Presidente eligió una comparación entre su propia falta por haber participado en una reunión prohibida durante la cuarentena, a la que hizo aparecer como un desliz menor ante las acusaciones que pesan sobre Macri.

"Me muevo como un hombre común, me siento un hombre común y a veces no tengo en cuenta que soy el Presidente y debo dar el ejemplo. Fue un error, lo asumí y pedí disculpas. Pero lo que todos ustedes deben saber que nunca me van a escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo. Nunca me van a escuchar pedir disculpas por arrodillarme frente al FMI y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron", afirmó.

Dos días antes, en Misiones, había tratado de enviar una señal de normalidad en la gestión al participar en un acto en el que hizo anuncios sobre medidas para impulsar al turismo. En esa ocasión estuvo acompañado por Fabiola Yáñez, quien subió luego fotos a su cuenta de Instagram que levantaron rumores sobre un supuesto embarazo. En plena medianoche del sábado, las redes sociales estallaron en comentarios por ese tema.

Tras jornadas marcadas por el desencuentro y la crítica velada, Alberto Fernández y Cristina Kirchner vuelven a compartir palco

Foto de unidad y furia opositora

Pero lo que terminará de dar la medida sobre la normalidad en la continuidad de la campaña electoral será la aparición conjunta del Presidente con Cristina Kirchner, este lunes en Avellaneda. Siguiendo la estrategia trazada, consistente en resaltar la gestión y realizar anuncios de corte económico, se hará entrega de la vivienda número 20.000 desde el recambio gubernamental.

Cristina, ya antes de que se publicara la foto del controvertido cumpleaños, había lanzado algunas críticas públicas al Presidente, al que había acusado de "ingenuidad política" por haberse prestado al diálogo con Macri tras las PASO de 2019, una situación que, desde la óptica de Cristina, era una estrategia macrista para endilgarle a Alberto el pánico con el que reaccionó el mercado financiero.

Se descarta que, en caso de haber reproches mutuos, serán en privado y que ambos aprovecharán el acto de Avellaneda para dar una señal de unidad y reforzar la posición del peronismo en la elección bonaerense. De momento, las encuestas siguen marcando una leve ventaja en el bastión electoral del peronismo.

Claro que en la vereda de enfrente no hay disposición a dejar que el escándalo de "la foto" quede en el pasado como una simple anécdota de campaña. La situación tuvo el efecto de devolver el entusiasmo a los referentes de la "oposición dura", que desplazaron del centro de la escena a los candidatos de "línea blanda" como María Eugenia Vidal.

Mario Negri -que impulsa la acción legal contra el Presidente por violación del DNU-, Patricia Bullrich y el diputado Fernando Iglesias han sido los portavoces más notorios de la indignación generada en la opinión pública. Y no faltaron los calificativos duros, como "canalla" en mensajes de redes sociales.

"Presidente, no se comporte como un fugitivo", había chicaneado Bullrich, que enfatizó en que el famoso cumpleaños de Fabiola no debe ser catalogado como "un error" sino como "incumplimiento de los deberes de un funcionario público".

Pero las respuestas no sólo estuvieron centradas en el pedido de disculpas por el brindis cumpleañero. También hubo referencias al contenido económico del discurso, como la que hizo el diputado Negri, que contestó la frase de Alberto Fernández sobre el endeudamiento macrista.

"El país necesita calma y usted es el presidente. Desde que asumió, la deuda pública aumentó más de u$s34 mil millones. Tranquilícese y diga la verdad, al menos por una vez", fustigó el radical cordobés.

En definitiva, tanto las reacciones oficialistas como opositoras están marcando una suba en la temperatura del debate político hacia el final de la campaña. Algo que sigue mostrando un contraste con la indiferencia y desilusión que los encuestadores notan por parte del electorado.

Los próximos días darán la pauta de si el escándalo por la reunión de Olivos terminará siendo, como tantos otros temas, un debate acotado a las "minorías intensas" que intercambian críticas en las redes o si se llegó a tocar una fibra sensible en la opinión pública.