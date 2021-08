Randazzo, contra los piqueteros: "Dejen de joderles la vida a los laburantes todos los días"

El precandidato a diputado nacional criticó al Gobierno y su política de planes sociales: "Es la síntesis de un país que parece resignado a vivir peor"

En medio de otra jornada caótica para circular por la Ciudad de Buenos Aires, con cortes y piquetes en diferentes puntos, el precandidato a diputado nacional por la Provincia, Florencio Randazzo, envió un fuerte mensaje a los piqueteros y dijo que "tienen que dejar de joderles la vida a los laburantes todos los días".

"Hoy asistimos a un corte generalizado en la Capital, de reclamos con respecto a los planes, pero se tienen que dejar de joder la vida a los laburantes todos los días. Es la síntesis de un país que parece resignado a vivir cada vez peor, donde los que trabajan y los que son asistidos por el Estado entran en conflicto por la falta de capacidad de respuestas del Gobierno", se mostró indignado el precandidato en declaraciones a FM Brisas de Mar del Plata.

Y agregó: "A los que más perjudican es a los laburantes, que con sus aportes son los que sostienen los planes sociales".

"No hay ascenso social"

En este sentido, Randazzo afirmó que "el peronismo, que fue siempre una fuerza de inclusión, hoy el Gobierno pretende convertirlo en una fuerza de asistencia a la exclusión, no hay ascenso social y la inflación derrite el poder adquisitivo de los trabajadores que están en la indignidad".

En sus últimas apariciones durante la campaña, el precandidato a diputado de Vamos con Vos se mostró como una tercera vía y criticó con dureza tanto al kirchnerismo como al macrismo.

Así, el ex ministro del Interior y Transporte insistió con que la gente se exprese en las urnas para revertir esta situación: "Todos tenemos que dar un mensaje y decirles 'basta' a estos dos polos que han gobernado y nos han colocado en esta situación de estancamiento".

Justamente en esta jornada, organizaciones sociales se movilizan hasta el Ministerio de Desarrollo y el Obelisco para pedir "trabajo genuino" y más asistencia social, en vísperas de las elecciones.

El Polo Obrero, junto a otras organizaciones, inició la concentración de militantes en el Puente Pueyrredón y continúa con una marcha hacia el Centro porteño, lo que genera demoras y embotellamientos.

Pese a que hubo un intento de acercamiento, Randazzo está alejado del Presidente

No acompaña el pedido de juicio político

Ayer, Randazzo aseguró que "no" acompañaría "un pedido de juicio político" al presidente Alberto Fernández por haberse tomado una foto en la Residencia de Olivos durante el año pasado porque "es algo irreal", y estimó que la oposición "sabe que no va a conseguir el número" en el Congreso para impulsar esa iniciativa.

"Soy una persona seria. No acompañaría un juicio político porque es irreal más allá de que lo que hizo el Presidente. Todos los temas son tratados con mucha irresponsabilidad. La oposición sabe que no va a conseguir el número para impulsar algo así", indicó Randazzo en declaraciones a la radio online FutuRöck.

El precandidato aseguró que siempre creyó "que la política era la posibilidad de transformar la realidad" y que eso es algo que "se hace con vocación de servicio para mejorarle la vida a la gente", pero en cambio con "este tipo de actitudes se desvaloriza a los gobernantes".

En este sentido, Randazzo afirmó que "hay cada día más gente desencantada" y que "esta maldita grieta entre el kirchnerismo y el macrismo nos está llevando a un país dividido". "No son lo mismo ni el macrismo ni el kirchnerismo, pero no me resigno a que esto es lo único posible; por eso conformamos un espacio político diferente", aseveró.