El escándalo de Olivos influirá en las urnas: cuántos votos pierde Alberto por las fotos del festejo

El sondeo de la consultora D´Alessio IROL/Berensztein señala que el 100% de los encuestados vio o escuchó algo acerca de la fiesta en Olivos

El escándalo de Olivos, que surgió a partir de darse a conocer la foto del festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, el 14 de julio del año pasado en pleno confinamiento nacional, tendrá impacto en las próximas elecciones.

En una reciente encuesta de D'Alessio IROL/Berensztein, señalan que el Gobierno podría perder uno de cada cuatro de sus votantes de 2019 por esta situación.

El sondeo tuvo por objetivo medir el impacto de la foto dada a conocer en los últimos días. Su alcance fue total: el 100% de los encuestados vió o escuchó algo acerca de este escándalo,sin importar ideologías.

Al preguntar acerca la importancia de este hecho en sus vidas, el 54% considera que es importante (36% muy importante y 18% algo importante), porcentaje que crece al 80% en electores de Juntos por el Cambio en 2019; al 62% en los que optaron por terceras fuerzas y desciende al 32% en los que se inclinaron por el Frente de Todos.

Fuente: D'Alessio IROL/Berensztein

Además, a medida que aumenta la edad del entrevistado, crece este sentimiento, pasando de ser importante apenas para el 11% de los menores de 34 años al 65% de los mayores de 55 años.

Consultados respecto de si este hecho influirá de alguna manera en su voto, el 37% cree que sí (seguramente 31% y probablemente 6%) contra el 63% que opina lo contrario.

Haciendo foco en los votantes del Frente de Todos, el 24% considera que impactará en su voto en las próximas elecciones y no repetirá su apoyo al oficialismo: el 79% se inclinará ahora por candidatos de Juntos, un 5% cambiaría su voto a Liberales, en igual proporción optaría por otros partidos, un 5% votaría en blanco o no iría a votar y un 6% prefiere no contestar.

Fuente: D'Alessio IROL/Berensztein

Finalmente, el 41% cree que el tema fue tomado como una denuncia por la oposición mientras que el 55% opina que lo hizo como oportunidad política, percepción que alcanza al 77% de los oficialistas y apenas al 27% de los electores de Juntos por el Cambio en 2019.

La pelea voto a voto entre Alberto y Larreta

Otra de las encuestras que mostró el impacto negativo del "Olivos-gate" en la campaña del Frente de Todos fue la de Management & Fit, según la cual un 22,3% de los consultados (1.200 personas de la región AMBA) que pensaba votar a los candidatos del oficialismo cambiaría su voto a partir de la escandalosa foto.

Según ese mismo estudio, el 60% de los encuestados consideró que la violación del DNU que estableció la cuarentena por parte del Presidente "merece consecuencias".

Si bien el oficialismo salió rápidamente a hacer control de daños y cerrar filas frente al escándalo, con fuertes críticas a la oposición y a la gestión anterior, la reaparición de la vicepresidenta Cristina Kirchner fue la muestra de que sintieron el golpe.

Mientras se conocían las primeras mediciones electorales tras la difusión de la foto, la ex mandataria encabezó dos actos consecutivos junto a Fernández en la provincia de Buenos Aires. Una muestra de respaldo que busca, principalmente, fidelizar el voto propio para mantener ese piso electoral que mantuvo a flote a Cristina Kirchner en las legislativas de 2017.

En la usina electoral del Frente de Todos también evaluaron, en uno de los sondeos que mandaron a hacer antes del escándalo, que Juntos mantenía un piso de 23% en la provincia de Buenos Aires pero que está en condiciones de sumar entre un 10 y un 23% más.

Como contrapartida, otras encuestas le dan esperanzas al Frente de Todos. Una de ellas, de Ricardo Rouvier & Asociados, hecha el 5 de agosto sobre 800 entrevistados en la provincia de Buenos Aires dio un 38,3% de intención de voto para el oficialismo y un 28,2 para Juntos.

Otra, del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), mostró que en Buenos Aires, sobre 1.059 personas consultadas, el Frente de Todos tiene una proyección del 43% frente a un 34% de Juntos, sumando las dos listas que lleva a las PASO: la de Diego Santilli y la de Facundo Manes.

Por otro lado, la coalición opositora maneja otros números más optimistas para el territorio bonaerense, donde hasta el momento no aparecen tantas preocupaciones electorales como sí ocurre en la Ciudad de Buenos Aires.

Preocupación por el bajo apoyo a Vidal

En los últimos días Rodríguez Larreta recibió encuestas que mostraron un apoyo menor al esperado para su precandidata en la Ciudad, María Eugenia Vidal, y un crecimiento en la intención de voto de su contendiente en las PASO, el liberal Ricardo López Murphy, y también del libertario Javier Milei.

En la sede gubernamental de Uspallata esperaban que Vidal cosechara en las PASO, al menos, un 40% de los votos, con López Murphy en un 10% y Milei alrededor del 5%. La idea era que, en las generales de noviembre, la lista final de Juntos por el Cambio conseguiría el 50% por la sumatoria entre Vidal y López Murphy.

Sin embargo, fuentes del PRO deslizaron que empezó a generar cierta preocupación la posibilidad de que Vidal no supere ese porcentaje que, para el partido que gobierna la Ciudad desde 2007, es como un piso. A ello se le suma una proyección para López Murphy de alrededor de 14 puntos y la atención que concitó el nivel de convocatoria de Milei entre los jóvenes porteños.

Larreta recibió encuestas que muestran un apoyo menor al esperado para María Eugenia Vidal

El nuevo escenario es atribuido, en principio, al descontento de una parte del electorado tradicional del PRO por el resultado de la pelea entre "duros" y "moderados", donde se impusieron los segundos, de la mano de Rodríguez Larreta.

El desplazamiento de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, mostró una fisura con el voto más anti kirchnerista que se vio primero en las redes sociales y que en las últimas semanas empezó a reflejarse en los focus groups que maneja el larretismo, según los cuales hay un pedido de mayor dureza a la oposición respecto del Gobierno.

En ese contexto, en los últimos días tanto Rodríguez Larreta como Vidal se mostraron más críticos del Gobierno nacional. "El presidente y la vicepresidenta atacan porque no tienen defensa", lanzó la precandidata a diputada recientemente, en el marco del escándalo por el cumpleaños en Olivos.

Otras encuestas difundidas muestran que la supremacía del PRO en la Ciudad se mantiene y que Vidal sigue en ventaja frente a sus competidores en las PASO. Un trabajo reciente de la consultora Tendencias mostró que Juntos por el Cambio alcanza el 45,3% de los votos y el Frente de Todos un magro 24,8%. Milei, por su parte, se mantiene en el 5%.

Dentro de la PASO de Juntos por el Cambio, el sondeo muestra a Vidal con el 63,7% de intención de voto, a López Murphy con un 25,9% y al radical Adolfo Rubinstein con un 10,3%.

En tanto, un sondeo de Ricardo Rouvier & Asociados arrojó una intención de voto del 40,8% para los precandidatos de Juntos por el Cambio sumados, y del 23,6% para la lista del Frente de Todos que lideran Leandro Santoro y Gisela Marziotta.