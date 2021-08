Ferraresi: "Nuestro proceso político es ocho años de Alberto Fernández"

"Alberto será sin dudas quien en mejores condiciones esté de ser nuestro candidato en 2023", dijo Ferraresi sobre la continuidad del proyecto

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, afirmó este martes que "sin dudas" el presidente Alberto Fernández será quien estará "en mejores condiciones" para ser candidato del oficialismo en 2023, y argumentó que "los procesos políticos en la Argentina son de ocho años".

"Alberto será sin dudas quien en mejores condiciones esté de ser nuestro candidato en 2023", dijo Ferraresi, al hablar con radio La Red, y consideró que "los procesos políticos se consolidan a partir de las políticas y las personas, y los procesos en Argentina son de ocho años".

En este sentido, el ministro agregó que "ese será nuestro proceso: ocho años de Alberto y ochos años de Axel (Kicillof) en la provincia (de Buenos Aires)".

"Alberto será sin dudas quien en mejores condiciones esté de ser nuestro candidato en 2023", dijo Ferraresi

Asimismo, Ferraresi explicó su frase cuando aludió a que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "la madre" del Frente de Todos, al indicar que "cuando se dice que Cristina boicotea, yo lo que digo es que la que más nos cuida es Cristina, como la madre que construyó esto".

"Yo me levanté una mañana y escuché por radio que Cristina había definido que Alberto sea el candidato. Ella lo modeló, lo pensó y hoy lo cuida, porque es como un hijo que va creciendo", sostuvo Ferraresi.

"OlivosGate": Para Ferraresi fue "un error"

En otro orden, al ser consultado sobre las derivaciones políticas tras el festejo del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, en Olivos, aseguró: "Fue un error, se pidió disculpas y ahora estamos obligados a seguir".

Sobre el Frente de Todos manifestó que "hay unidad en la diversidad, pero la unidad tiene mucho más fuerza y cuando debatimos temas sacamos síntesis y ahí vamos después todos juntos".

Ferraresi también apuesta por 8 años de Kicillof en Provincia

En otro orden, ante una consulta, dijo que comparte la idea de que el actor Pablo Echarri pueda ser en un futuro candidato a intendente de la localidad bonaerense de Avellaneda, cargo que el propio Ferraresi ya desempeñó en el pasado.

En tanto, habló sobre el déficit habitacional e hizo una referencia a la necesidad de "reconvertir" el microcentro porteño.

"A partir del teletrabajo hay una nueva mecánica de cómo desarrollar nuevas zonas y hay una oportunidad de generar una política para reconvertir lo que hoy son viviendas o propiedades para alquiler de oficinas o gastronómicas en una zona de alquiler, eso es una buena idea", señaló el ministro.

"Hay legisladores del Frente de Todos que están trabajando en la legislación porteña y me parece acertada y me parece bien", amplió el ex intendente de Avellaneda.