Alberto Fernández defendió a la docente k que discutió con un alumno: la reacción opositora

Dirigentes de distintos partidos salieron a contestarle al presidente, luego de que considerara que la profesora buscó "abrirle la cabeza al alumno"

La oposición salió a contestarle al presidente Alberto Fernández, luego de que apoyara a la docente que fue suspendida tras gritarle a un alumno que cuestionó al peronismo.

El diputado de Juntos, Fernado Iglesias, dijo: "La locura es total. Les mando un gran abrazo a todos los muchachos que en 2019 nos vendieron el Alberto moderado y conciliador. Y otro muy especial a Alejandro Katz, que estaba encantado con el discurso inaugural alberdiano del Presidente. Buen finde, compañeros".

Les mando un gran abrazo a todos los muchachos que en 2019 nos vendieron el Alberto moderado y conciliador. Y otro muy especial a Alejandro Katz, que estaba encantado con el discurso inaugural alberdiano del Presidente. Buen finde, compañeros.

En tanto, el radical Mario Negri, en su cuenta de Twitter, dijo: "Protejan al alumno que la grabó. De los fanáticos se puede esperar cualquier locura. Siembran el país con odio y resentimiento. Nos están llevando a la desintegración".

Alberto Fernández defendió a la docente kirchnerista militante: "Es una forma de abrirle la cabeza a la gente".Protejan al alumno que la grabó. De los fanáticos se puede esperar cualquier locura.Siembran el país con odio y resentimiento.Nos están llevando a la desintegración.

Por su parte, el abogado Yamil Santoro señaló: "Alberto tiene algo mal en la cabeza. No se puede defender al adoctrinamiento y al abuso de esa manera. Este es el tipo de política corporativa, fanática, que enferma a nuestro país".

Y Javier Milei agregó: "La educación pública se transformó en un antro de adoctrinamiento y aún frente a un caso aberrante en el que un docente abusa de su posición de poder para intentar torcer los ideales del alumno, el político (AF) defiende el lavado de cerebros".

LA CASTA POLÍTICACapítulo: ALBERTOLa educación pública se transformó en un antro de adoctrinamiento y aún frente a un caso aberrante en el que un docente abusa de su posición de poder para intentar torcer los ideales del alumno, el político (AF) defiende el lavado de cerebros.

Qué había dicho el Presidente

Este viernes por la mañana, en una entrevista a Radio 10, el presidente Alberto Fernández defendió a Laura Radetich, la docente que fue suspendida en la provincia de Buenos Aires luego de que fuera filmada por sus alumnos en medio de una acalorada discusión con un estudiante sobre los gobiernos kirchneristas y de Mauricio Macri. Esa actitud había sido duramente cuestionada por la oposición, que denunció un intento de adoctrinamiento, y por el propio ministro de Educación, Nicolás Trotta. Sin embargo, el jefe de Estado planteó otra mirada.

"Ayer yo escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la UBA hace mucho. Siempre he dicho que lo más importante es sembrarles dudas a los alumnos. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno como consecuencia del debate le puso un 1, está mal", introdujo.

Y continuó: "Pero que haya tenido ese debate es formidable. Es un debate que le abre la cabeza al alumno. Lo invita a pensar, lo invita a discutir, es una forma de abrir la cabeza de la gente".

"El chico tiene una idea formada por cosas que escucha, como que el peronismo gobernó en los últimos 70 años y ella se exalta porque sabe la verdad", completó.

El jefe de Estado volvió sobre el tema durante otro tramo del reportaje. Dijo que la profesora fue "estigmatizada" y se quejó por "el escándalo de proporciones que se armó" a partir de la filtración de las imágenes en redes sociales.

La profesora fue suspendida de su cargo luego de que se viralizara el video

¿Qué dijo la profesora?

Luego de que se viralizara un video en el que se ve como la docente de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, increpar a un alumno por manifestarse en contra del actual Gobierno, las consecuencias no se hicieron esperar.

Las imágenes exhiben cómo la mujer le grita a un alumno durante varios minutos mientras otro estudiante filmaba la escena con su celular, y fueron repudiadas por parte de los principales referentes de la oposición y del propio oficialismo.

En medio del escándalo, Radetich rompió el silencio en declaraciones emitidas a Radio Con Vos, donde se refirió a lo ocurrido en la Escuela Técnica N° 2 de Ciudad Evita de la siguiente manera: "Me filmó un alumno macrista. Me pinchó y me hizo hablar de Macri".

"Ahora me voy a quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado", prosiguió. A continuación, dijo que su negativa a brindar una entrevista en vivo obedecía a su temor a que se generara una confrontación con el periodista y cerró con un cuestionamiento al alumno al que increpó en plena clase: "El pibe me filmó, pero no se filma cuando le dice ‘yegua’ a Cristina (Kircher)".

Consecuencias

A raíz de la difusión de los videos, la profesora fue suspendida y la jefatura distrital de La Matanza inició la correspondiente pesquisa.

No fue la única consecuencia, por estos hechos Radetich fue también denunciada ante la Fiscalía General de La Matanza.

Hemos denunciado penalmente a la docente de La Matanza que aparece adoctrinados estudiantes. Al adoctrinamiento lo tenemos que frenar con acciones concretas, poniéndole un freno a quienes abusan de su posición escolar para bajar línea y condicionar a nuestros hijos.

La denuncia, impulsada por los precandidatos a legislador porteño Yamil Santoro y Marina Kienast, también fue acompañada por el diputado nacional José Luis Patiño y los referentes José Magioncalda, Juan Pablo Pane, Daniela Delgado Luna y Gabriel Salvatore, se informó este jueves.

El documento presentado ante la Justicia afirma que "en el vídeo que fue publicado y ampliamente difundido puede verse como de modo violento y con un vocabulario despreciable la docente aquí denunciada se aleja de su rol de educadora e increpa a un estudiante, intentando imponer una posición política determinada".

El encuadre de la denuncia es por el delito de malversación de caudales públicos, ya que "las conductas antes descritas importan la utilización de la estructura educativa con una finalidad ajena a la que fue prevista", sostuvo el escrito judicial.

"Es decir, la docente, emplea los medios que el Estado le ha proporcionado, no para educar, sino para adoctrinar alumnos en sus ideas, razón por la cual, debiera investigarse a la denunciada", agregó la presentación.

Además, en la denuncia se señaló que "la docente denunciada posterga o directamente omite, con su adoctrinamiento, el cumplimiento de su función educativa, y viola, entre otras, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061, artículos 15, 19 y concordantes, razón por la cual, incurre en las conductas típicas del artículo 248 del Código Penal".

Qué dijo el minitro de Educación

Nicolás Trotta, ministro de Educación, se opone al adoctrinamiento en las aulas

Consultado por los medios de comunicación al respecto de las imágenes viralizadas por redes sociales, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, se distanció de los hechos ocurridos.

"Conversé con la ministra de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, y nuestra mirada es oponernos a cualquier instancia de lo que se denomina adoctrinamiento", afirmó el funcionario. Y agregó que "tiene que haber debates sobre la realidad social pero no en esos términos que se vio", en referencia al audiovisual.

El ministro indicó en declaraciones a Radio Rivadavia que "se inició la investigación y se separó a la docente."