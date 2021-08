El insólito acto de Cristina Kirchner en Santa Fe: sin su presencia ni su palabra

El acto se transmitía por el canal de Youtube "Cristina Conducción" y la imagen de la vicepresidenta se pasó en loop durante el comienzo del encuentro

A su vez, se hacía en apoyo a los candidatos de la "La lista de Cristina en Santa Fe" y estaba la posibilidad de que la senadora apareciera con un mensaje grabado.

El insólito acto de Cristina Kirchner en Santa Fe

Pero nada de eso pasó y "el acto" de Cristina Kirchner en Santa Fe finalmente y no tuvo la presencia publicitada. Fue el acto de Cristina sin ella.

En efecto fue un acto en apoyo a los candidatos del Frente de Todos en Santa Fe y fue encabezado por la senadora María de los Ángeles Sacnun, precandidata a renovar su banca por la Lista Celeste y Blanca del oficialismo provincial y nacional.

Arrancó pasadas las 18 hs, y fue transmitido virtualmente desde la sala del Teatro "ATE Casa España" de la ciudad de Santa Fe. La candidata compite con apoyo de Cristina y del gobernador Omar Perotti en una interna con el exministro de Defensa, Agustín Rossi.

La transmisión comenzó con imágenes y voces en loop de CFK, mechadas con algunas frases sueltas de Alberto Fernández. Se la escuchó a Ella: "Sinceridad y transparencia y que nadie se disfrace de lo que no es. Y a los ciudadanos argentinos volver a convocarlos. Nosotros con nuestros errores, defectos, equivocaciones, somos lo que somos. Pero somos: no somos un día una cosa y otro día otra. Cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirige adentro".

Antes de que comenzaran a hablar los candidatos santafesinos, se proyectaron imágenes audiovisuales de archivo de Néstor y Cristina Kirchner: actos y mitines políticos del entonces matrimonio presidencial desde la época de Santa Cruz a su llegada al máximo poder.

A menos de dos semanas de las PASO

En el tramo final de la campaña para las elecciones primarias (PASO) del 12 de septiembre, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio empezaron a recalcular sus respectivas estrategias con discursos más confrontativos y con el objetivo común de evitar una merma de votos "propios", en un contexto marcado por escándalos, deudas de gestión y un alto porcentaje de "indecisos".

Si bien todas las encuestas que se dieron a conocer hasta el momento vaticinan resultados muy diferentes para ambas coaliciones, coinciden en que el porcentaje de personas que todavía no definió su voto oscila entre el 15 y el 18% del padrón y que una amplía mayoría (que ronda el 60%) tiene expectativas negativas para cualquier escenario.

La economía es el punto más débil para el Gobierno y también para la oposición -que ensaya una autocrítica pública por los resultados de su paso por la administración nacional- y a ello se le suma el impacto mediático de la foto del presidente Alberto Fernández durante un festejo de cumpleaños en la quinta de Olivos en plena cuarentena dura y la de Elisa Carrió, co fundadora de Juntos por el Cambio, en circunstancias similares.

Entre el 15 y el 18% del padrón todavía no definió su voto

En ese contexto, ambos espacios se vieron forzados a meter un giro en el discurso proselitista. "Siempre se ajusta la estrategia a medida que se acerca el día de la elección", señaló un operador del oficialismo a iProfesional que minimizó el cambio en el libreto del Frente de Todos.

El oficialismo dejó en segundo plano la reivindicación sobre el manejo de la pandemia de Covid-19 en medio de la escasez de segundas dosis de la vacuna y empezó a seguir una línea discursiva en la que responsabiliza por la situación económica a la crisis sanitaria y a "la deuda que dejó" el ex presidente Mauricio Macri, al tiempo que destaca que ya inició la recuperación.

"En los primeros tres meses que pudimos gobernar recuperamos en 6 puntos el salario real, pero al tercer mes, cuando nos estábamos recuperando de la pandemia que fue el macrismo, vino la pandemia que azotó al mundo", afirmó el presidente Alberto Fernández recientemente, en un acto de campaña en La Pampa.

Además, afectado por el impacto del "Olivos gate", el Presidente intenta también reconstruir su imagen hacia adentro de la coalición oficialista, por lo que las críticas cada vez más agudas a su antecesor sirven también a ese objetivo, con la mira puesta principalmente en el ala kirchnerista que tiene la parte mayoritaria de la base electoral del Gobierno.

La confrontación directa con Juntos por el Cambio también es adoptada por otras figuras del Frente de Todos como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe del bloque de diputados, Máximo Kirchner, que llaman a "salir de la pandemia hacia adelante y no hacia atrás, con más desigualdad y deuda". Pero, lateralmente, se intenta evitar el choque frontal por parte de los candidatos.

El último "manual" con los ejes de campaña salido del comando que encabezan Santiago Cafiero y Mariano Recalde llegó a la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, con la indicación de hablar de "futuro", hacer hincapié en la reactivación económica y, principalmente, evitar las "posturas extremas".

Victoria Tolosa Paz comenzó a hablar de "futuro" y de "reactivación económica"

La candidata bonaerense empezó así a recorrer los medios con un discurso más moderado que el de los líderes de la coalición, con predisposición a "entender al que está enojado", al punto que se mostró comprensiva con los desplantes que recibió en una recorrida de campaña y que fueron televisados.

El último viernes, durante un acto en Escobar, Tolosa Paz remarcó que "el final de la pandemia es claro y concreto, es darle velocidad a la reactivación, darle velocidad al salario y a las jubilaciones para que vayan para arriba" y agregó: "A partir de septiembre vamos a subir los escalones de dos en dos para darle dinamismo a la recuperación económica en función del trabajo que es lo que nos pide el pueblo".

Si bien la aspirante al Congreso no dejó de lado las críticas a la oposición y la gestión anterior -especialmente a la ex gobernadora y actual precandidata a diputada por la Ciudad María Eugenia Vidal- redujo las menciones al ex presidente, de las cuales se ocupan los dirigentes que no van a las urnas este año pero tienen la función de retener al votante más fiel y al que, dentro de ese grupo, hoy tiene sus dudas.