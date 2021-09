"Para ganar plata hay que evadir impuestos"

El ex presidente rMauricio Macri esponsabilizó a Cristina Kirchner por no haber podido lograr los objetivos que se trazó en su gestión entre 2015 y 2019

El ex presidente Mauricio Macri se quejó porque "estamos en un país en donde para ganar plata hay que evadir impuestos".

De cara a las próximas elecciones, en las que no participa como candidato, Macri se metió de lleno en la campaña electoral de Juntos por el Cambio y, en una entrevista periodística al canal de noticias La Nación+, responsabilizó a la vicepresidenta Cristina Kirchner de los fracasos de su propia gestión, auguró que su espacio ganará las próximas elecciones y afirmó que "el peronismo está secuestrado por el kirchnerismo".

qué medidas tomaría si volviera a ser presidente

Según consideró el expresidente, Juntos va a ganar esta elección y se va a consolidar en 2023. "Vamos a recuperar la cultura del trabajo. Tenemos que hacer las reformas iniciales el primer día".

"Va a ser diferente al 2015 y peor, porque el daño va a ser tremendo, se va a seguir profundizando porque no hay rumbo, no hay plan y hay una degradación diaria de los hechos y de la palabra", agregó.

"Si en algo hago autocrítica es que nosotros quisimos cumplir con todo lo que nos demandaban, abrimos las puertas, y después no tuvimos reciprocidad. El único que lamentablemente quiso cruzarla y que decidió enfrentarse a este kirchnerismo fue Miguel Ángel Pichetto. Es la misma puerta que pueden cruzar todos los peronistas que quieran abrazar una Argentina republicana otra vez", puntualizó Macri.

El expresidente también criticó la gestión del Gobierno ante la pandemia del coronavirus. "Hoy no tendríamos 100 mil muertos si hubiésemos tenido todas las vacunas. Lo peor de todo es que los jóvenes se quieren ir del país. Es tremendo. Lo más importante que hay en este país es la familia. Qué sentido tiene dar esta batalla sin poder ver crecer a nuestros hijos", señaló.

"Tenemos que traer el mundo acá y para eso hay que traer la estabilidad, tener moneda, terminar con la inflación, tener reglas laborales razonables para que los chicos puedan proyectar en el país", detalló Macri.

"Nosotros estamos en un momento tremendo. Hay que decirles a los jóvenes que esta es la elección que define que vamos a emprender un camino de muchos años. No es que mañana se resuelve, no. Hay que acabar con los vendedores de baratijas que dicen que va a haber asado y heladera llena, pero de golpe nos encontramos con que tenemos el menor consumo de carne en cien años", agregó.

"Asumo todas las malas mías, yo no fui claro con la herencia que habíamos tenido, subestimé la gravedad de todo lo que habíamos recibido. Por eso entiendo que mucha gente sintió que los invité a trepar una montaña que parecía que no hacía cima", reflexionó.

Macri indicó que la dirigencia política debe "preparar la cancha para que entren a jugar los ciudadanos".

"Si tenés un Gobierno que festeja que se vaya Galperin, bueno, estás en un problema", agregó.

"Le está haciendo mucho daño al país", señaló Macri, respecto a la figura de Cristina Kirchner. No obstante, aseguró que él no tiene un conflicto personal con la expresidenta. "Puse todo mi tiempo en construir, algunos me acusan de naif, pero predico eso, no creo que uno esté en este mundo para dañar al otro".

"El nivel de persecución que he tenido en este año y medio es inédito", indicó Macri y precisó las causas en las que la Justicia investiga al exmandatario y a algunos miembros de su familia.

"El contrabando de Bolivia, la persecución en el Correo a mi familia. Zannini quebrando a la jueza de primera instancia e intentando quebrar a las camaristas para que rechacen el pago... Ha sido diario y hay cientos: las mesas judiciales o Cristóbal López que no paga los impuestos y ahora es una víctima de nuestro gobierno. Todo esto es de una gravedad absoluta", detaló.

El expresidente también alertó sobre un avance del kirchnerismo sobre las instituciones. "Van rompiendo límites institucionales hasta donde se los deja. Por eso es tan importante ir a votar", resaltó.

"Es muy traumático perder una elección y encima perderla con un conjunto político tan agresivo como es el kirchnerismo que te marca, te lastima. Eso necesitó un tiempo para recomponerse. Hoy creo que la unidad se ha fortalecido, hay una mayor coherencia entre todos los dirigentes, sabemos que hay que defender los sistemas democráticos, que hay que fortalecer las instituciones, el crecimiento de la Argentina. Se ha generado un crecimiento, veo a un Juntos por el Cambio mucho más sólido. Hay esperanza", agregó Macri.

Según Macri señaló que la Argentina cuenta con "una oposición unida y muchos dirigentes con experiencia que saben que volviendo al poder van a ratificar y van a corregir".

"Yo he aceptado las críticas, las he recibido siempre. Pero lo que nadie puede dudar es que en nuestro gobierno ha habido una intencionalidad sana, que quiso resolver, que dialogaba, que corregía, que generó una nueva cultura del poder absolutamente sana. Ese es el valor que hoy la gente empieza a reconocer. Se está generando un consenso, un entendimiento, gente que no es fanática que creyó en el asado y que ahora se da cuenta de que era mentira. La Argentina que vuelve es la del trabajo. El voto en blanco no sirve, hay que ir a votar", indicó.

"Este Gobierno nos ha llevado de la mentira a dejar en evidencia la ineptitud y lo peor de todo es la inmoralidad", recalcó el exmandatario.

"El kirchnerismo destruyó la confianza. Los argentinos nos estamos dando cuenta de que nos mintieron, que no se puede estar todo el día echando culpas y pelando con otro", agregó.

"La Argentina hoy se quedó fuera del mundo otra vez, si volvemos a decirles: ‘Queremos ser parte y tenemos algo para realmente sumar’ nos van a abrir los brazos otra vez, pero tenemos que decir la verdad, si decimos que Nicaragua es un modelo…", señaló Macri, y continuó: "Tenemos que generar un trabajo para cada argentino, para eso hace falta inversión y, ¿quién va a invertir en un país donde el Pata Medina tiene el poder?".

El expresidente también se refirió al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y al interés de algunos miembros de la oposición de generar una coalición con él. "Nosotros dijimos que hay que ir a votar por un país republicano, integrado al mundo. Otra cosa es este país del atropello, de la mentira, de tener como referentes a Venezuela y a Nicaragua. No hay futuro con el kirchnerismo. No hay posibilidad de diálogo con ellos, porque eso se hace con la Constitución arriba de la mesa, cualquiera que quiera sentarse a dialogar tiene que respetar los poderes, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley. Y hoy Massa es parte de eso", indicó.

Sobre el diputado nacional Máximo Kirchner, Macri dijo: "Lo conozco poco. Él habla poco y cuando habla repite siempre el mismo discurso, que es pasado de época, de poco conocimiento del mundo".

Mauricio Marci y los impuestos

"Nadie que quiera integrar Juntos por el Cambio hoy puede decir que está a favor de crear un nuevo impuesto. Hay una enorme consciencia de que hay que sacar todos los impuestos que han creado ellos", enfatizó Macri.

"Hoy nadie que pague todos los impuestos en la Argentina puede tener un retorno sobre su capital. El kirchnerismo no solo pasó de un 25% del gasto público sobre el PBI al 41% sino que acompañó los impuestos de la misma manera"., agregó.

Respecto a la relación con Franco Macri, el exmandatario dijo: "Mi padre me dio todas las oportunidades y se fue en paz en este mundo, pero como me dio todo también me boicoteaba sistemáticamente y públicamente. Como que haya dicho que había que votar a La Cámpora y no a mí, cosas que son tremendamente dolorosas".