¿Se muda? Mauricio Macri aseguró que no descarta instalarse en Córdoba y postularse allí

"Es mi sueño", aseguró el ex presidente sobre vivir en Córdoba. Además el líder del PRO mostró su apoyo para Mario Negri y Gustavo Santos

El ex presidente Mauricio Macri analizó este viernes lo que sucederá en elecciones primarias que tendrán lugar el domingo 12 de este mes y al ser consultado sobre su futuro político no descartó mudarse a la provincia de Córdoba para postularse allí.

"Me tentó cambiarme el domicilio a Córdoba y mudarme definitivamente a vivir ahí. No lo descarto para nada, es mi sueño. Me siento tan cordobés, me siento muy bien en Córdoba. De corazón, ya me siento un cordobés más", dijo en diálogo con radio Mitre local.

Esta la primera ocasión en la que el líder del PRO manifiesta públicamente sus planes de instalarse en el distrito para hacer política. De hecho, aseguró que está intentando convencer a su hija, Antonia, y a su esposa, Juliana Awada, para conseguirlo.

En otro tramo de la entrevista, Macri analizó la campaña electoral y reiteró su apoyo a la lista que encabezan por la provincia el ex ministro de Turismo, Gustavo Santos, y el diputado nacional, Mario Negri, quienes competirán respectivamente por una banca en Diputados y en el Senado contra Rodrigo de Loredo y Luis Juez.

Críticas al Gobierno: "Han destruido todo lo que hemos creado"

Por fuera de la interna partidaria, el ex presidente volvió a lanzar duros cuestionamientos en contra del gobierno de Alberto Fernández.

"Han destruido todo lo que hemos creado. Creen que la solución es cerrar la exportación. Nos llevó cuatro años abrir mercados con China, Corea, Japón y decenas de mercados. Ahora destruimos muchos de esos mercados y no nos van a comprar más", advirtió.

Las críticas no se limitaron ni al primer mandatario ni a la política económica del Gobierno, sino que también estuvieron dirigidas a diversas áreas del Gabinete.

"Hoy, ocho de cada diez jóvenes se quieren ir del país. Cómo no van a querer hacerlo si tenemos un ministro de Educación que cierra las escuelas, una ministra de Seguridad que está más preocupada por los carpinchos y suelta a los presos peligrosos, el ministro de Producción cierra las exportaciones, y el ministro de Transporte cierra los aeropuertos y expulsa las líneas aéreas. Es el mundo del revés", reflexionó el exmandatario.

"Si nos encontramos con que la mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber un aire nuevo el lunes diciendo bueno, o cambien o se van. En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, se ha destruido la confianza", concluyó.