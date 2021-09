Cafiero: "A los empresarios les va mucho mejor con nosotros que con el gobierno anterior"

El jefe de Gabinete destacó la gestión del Gobierno nacional y remarcó que "la industria está creciendo al 12% y eso tracciona empleo de calidad".

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que "a los empresarios les va mucho mejor" con la gestión actual que con el Gobierno anterior y resaltó que la industrialización "es la nave insignia de la recuperación económica" en la post pandemia.

"No le preguntamos a los empresario a quien votan , les preponemos que inviertan, que cumplan con los compromisos tributarios y laborales, y con los marcos normativos que vamos diseñando", resaltó, y recordó que muchos de ellos "tuvieron que acceder al ATP, que le pagó el sueldo a tres millones y medio de trabajadores" y "muchas empresas se salvaron por esos programas".

En declaraciones radiales, el funcionario afirmó que el Frente de Todos demostró "acciones" que "corporizan el modelo de producción y empleo", contrariamente a Juntos por el Cambio que a su entender propone un modelo de "especulación financiera".

Cafiero destacó que "la industria está creciendo al 12% y eso tracciona empleo de calidad".

"Llevamos casi 25 mil puestos de trabajo nuevos. No sólo se recuperaron los que se habían perdido en la pandemia en términos industriales", subrayó.

En otro orden, el jefe de Gabinete sentenció que Macri "fue el peor Presidente que tuvo la Argentina desde la vuelta de la democracia, y todavía tiene que rendir cuentas de lo que ha sido su Gobierno y su gestión".

En este sentido, consideró que la gestión macrista "se corporiza con el nivel de endeudamiento récord que dejó", como también en "las tasas de interés con que se tenían que financiar por ejemplo los sectores productivos".

Todesca dijo lo mismo

La ausencia del presidente Alberto Fernández y de los ministros en el acto central por el Día de la Industria que realiza todos los años la UIA provocó un fuerte malestar entre los empresarios que esperaban un gesto de acercamiento del Gobierno luego de un año y medio difícil, marcado por la pandemia.

No obstante, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, dijo que no existe ninguna controversia, sino que el mandatario prefirió conmemorar este día durante un acto realizado en Chaco y no en la provincia de Buenos Aires como producto de una política federal.

"Hay empresarios y empresarias a los que probablemente les va mejor con nuestro gobierno y votan otra cosa", se quejó la integrante del Gabinete económico.

Al respecto, indicó que "cada uno tiene derecho a votar lo que quiera, pero seamos sinceros sobre cuál es la política, cuál es el modelo".

"Nosotros estamos a favor de la producción, del trabajo, de dejar las finanzas como vehículo de financiamiento y no como un círculo que se lleva puesto todo lo demás", planteó en diálogo con Futurock.

"Siempre puede haber un vivo o una viva que no sea un buen empresario o una buena empresaria. La gente cuando pone una fábrica, un comercio, quiere generar valor para sí y dar empleo. Esa es la rueda que hace girar la economía. Ningún gobierno podría estar en contra de los empresarios. No resiste mucho análisis, la verdad", agregó.