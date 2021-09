Ricardo López Murphy dijo que pedirá un cambio en el acuerdo para no quedar afuera de la lista final

El exministro de Economía descartó la posibilidad de quedarse afuera de la boleta de Juntos por el Cambio si María Eugenia Vidal se impone en la interna

Ricardo López Murphy consideró "imposible" que pueda quedar afuera de la lista final de diputados nacionales de Juntos por el Cambio. El precandidato, que irá a una interna con María Eugenia Vidal, analizó lo que podría ocurrir si se aplica el acuerdo de la coalición que prioriza la paridad de género y que lo perjudicaría.

"Políticamente no es posible", respondió López Murphy. "Usted no puede votar una cosa y que salga otra, eso se va a tener que corregir. Todos somos conscientes de eso", amplió el exministro de Economía en Comunidad de Negocios.

Si bien el acuerdo interno, que contiene la premisa de la paridad para la asignación de lugares fue firmado por los representantes de cada uno de los sectores, López Murphy relativizó su aplicación estricta. "Si ese reglamento trastoca la voluntad de la ciudadanía, no es viable políticamente", ahondó, y agregó: "Usted destruiría el esfuerzo de ampliar la coalición que hicimos, la desvirtuaría, se haría daño al mismo espacio. No está en los intereses de nadie de que eso ocurra. Es un escenario imposible", remató.

López Murphy busca un lugar en el Congreso.

La coalición definió que para la integración de listas cada boleta alcance el mínimo del 15% a través del sistema D’ Hondt. Sin embargo, el reglamento interno definido por cada uno de los apoderados especifica que deben intercalarse hombres y mujeres desde el primer candidato hasta el último suplente, según la ley de paridad de género 27.412, dijo en Comunidad de Negocios, por LN+.

A su vez, la Junta Electoral del espacio tiene la potestad para reemplazar por un varón o una mujer, dependiendo el caso, al candidato que afecte la alternancia fijada por la ley de paridad, según lo establecido en el artículo 23 del acta constitutiva.

De esa forma, un eventual escenario, podría dejarlo a Ricardo López Murphy fuera de las generales, dado que, según las encuestas, se impondría Vidal. Y en virtud de la alternancia, los lugares impares de la lista serían ocupados por mujeres.

De todas formas, López Murphy procuró mostrarse competitivo y aseguró confiando que harán una gran elección. "Vamos a hacer una elección en la que ese evento no es posible, si nosotros hacemos una elección razonable, y la estamos haciendo".

Es que el reglamento interno que firmaron los apoderados de los partidos que conformaron la alianza electoral de Juntos por el Cambio (JxC) en la Capital adhiere a la ley de paridad de género (27.412), que establece que la nómina debe integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer candidato o candidata hasta el último o última postulante suplente.

Camino al Congreso, López Murphy busca su lugar.

Por lo tanto, el exministro de Economía durante el gobierno de Fernando De la Rúa podría entrar o quedar afuera de la lista ganadora de la interna, según las encuestas se impondría la boleta de Vidal, apalancada por Horacio Rodríguez Larreta, si cae en un casillero impar de la nómina, que le correspondería a una mujer. Es decir, que si a López Murphy le correspondiera el 3, 5 o séptimo lugar de la lista definitiva su puesto sería para la investigadora del Conicet Sandra Pitta. En cambio, el "bulldog" tendría garantizada su banca si la división del sistema D’ Hondt lo ubica en un casillero par (el 2, 4, el 6 o el 8).

"Antes de firmar la alianza, tuvieron 48 horas para revisar el reglamento. Las reglas de juego son las reglas de juego", subrayan desde el larretismo. Sin embargo, el tema se conversó de manera informal entre varios apoderados de las fuerzas que conforman el espacio.

Además, allegados al ex ministro de la Alianza aseguraron que López Murphy no hizo ningún reclamo: "Está enfocado en ganar la interna y hacer la mejor elección posible. No está en esta discusión para ocupar una banca, sino para poder ser parte de un debate de ideas y de propuestas fundamental para la Argentina y su futuro. No entra en estas discusiones", apuntaron desde su entorno.

Desde Republicanos Unidos aseguran que hubo conversaciones informales sobre el tema con los socios del espacio, pero advirtieron que la eventual modificación del reglamento "no les quita el sueño". Para hacerlo, deben lograr el aval de los partidos que conformaron la alianza porteña.