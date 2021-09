Alberto dio detalles del diálogo con Macri en 2019 en donde le pidió ayuda para terminar el mandato

"Necesito es que esta vez haya menos planes y cada vez haya más gente que trabaje. Eso no quiere decir que quiero que la gente se quede sin planes"

El presidente Alberto Fernández aseguró que el ex mandatario Mauricio Macri le pidió ayuda para poder terminar su mandato en 2019.

"Me pidió en la transición que lo ayude a calmar la economía porque se le había ido de las manos", aseguró y señaló que Macri lo llamó "el día que pusieron el cepo" cambiario, tras la derrota en las primarias de 2019.

"Me dijo 'voy a aplicar una de esas medidas que te gustan a vos, te va a llamar (Guido) Sandleris para explicarte, te pido que me ayudes porque no tenemos cómo parar el drenaje de dólares que se están yendo'. Por supuesto que me lo dijo", detalló el actual mandatario.

"En nosotros primó el sentido de responsabilidad y lo ayudamos a que salga, que llegue al 10 de diciembre, y que toda la transición sea respetando las normas, y al mismo tiempo, parar eso que había disparado cuando fue detrás de las PASO, poner un poco de orden en la economía porque los que sufren son los argentinos", agregó Alberto Fernández.

Además aseguró que "está claro que en su esencia no está valorar la democracia ni la institucionalidad".

"Fue el primero en ir a reconocer el triunfo de (Jeanine) Áñez en Bolivia. Está claro que no tiene una valoración de la democracia como la inmensa mayoría de los argentinos", consideró el Presidente.

En declaraciones a radio El Destape, Fernández sostuvo que tiene "la sensación que el dolor que causó la pandemia, los contagios, las muertes, a muchos argentinos les hizo olvidar lo que pasó antes de la pandemia, pero recibimos un país devastado".

"Ahora los escucho explicar cosas increíbles: que en verdad no se endeudaron como lo hicieron, o que crecieron como nunca lo hicieron... dicen cosas con una ligereza que molesta, porque lo que cuenta Sergio Massa es verdad: nos pedían que paremos la corrida del dólar que ellos mismos habían generado después de las PASO de 2019", agregó.

Consultado sobre los proyectos que planean para después de las elecciones, Fernández detalló: "Yo lo que necesito es que esta vez haya menos planes y cada vez haya más gente que trabaje. Eso no quiere decir que quiero que la gente se quede sin planes. Los planes son una salida de emergencia para la gente que lo necesite. Pero lo que tenemos que hacer es que esos planes se vayan convirtiendo en trabajo".

En este sentido, continuó: "Queremos que la gente recupere la cultura del trabajo".

"Tenemos que poco a poco ir migrando a la gente del plan al trabajo formal, no informal. Ese es nuestro mayor empeño, lo que más me preocupa", completó.

Sobre la suba de precios e inflación, el Presidente ratificó que demandará "muchos años" revertir los números actuales.

"Además de los problemas que de por sí tenemos en la economía, tenemos el problema de los precios de los alimentos internacionales. Ahora a diferencia de lo que dijo mi predecesor, que resolver la inflación era una estupidez, yo dije durante la campaña que resolver la inflación que Macri dejó iba a demandar muchos años", aseguró.

"Nosotros bajamos la inflación el primer año del 53 al 36% y esperábamos bajarla más este año y se nos complicó", agregó.

"Ayer leía el informe del CEPA que da cuenta de cómo el precio de la carne empezó a ceder desde que cerramos las exportaciones. Me encantaría que los productores entendieran que Argentina no debe pagar la carne al mismo precio que se paga en Beijing o París", cerró.