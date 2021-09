Lobby: alerta en JxC por el riesgo de que vaya a votar menos gente el domingo, ¿podrán revertirlo?

En Misiones, Jujuy, Salta y Corrientes las elecciones tuvieron una disminución del 10 al 20%. ¿Se proyectará esa tendencia a nivel nacional este domingo?

Un fantasma silencioso recorre a todos los equipos de campaña de estas elecciones de medio término. En los primeros comicios nacionales que tendrá el país en medio de una pandemia, las primarias de este domingo 12 de septiembre pueden cristalizar una tendencia que ya se repitió en cuatro provincias: una disminución de la participación de votantes en diez o veinte puntos.

El dato genera múltiples interpretaciones. Algunos lo consideran como un correlato inevitable de la crisisa sanitaria y otros como el emergente concreto de la apatía que le adjudican an estos comicios. La combinación de ambas variables explica por qué en el oficialismo y en la oposición temen que el próximo domingo quede plasmada esa baja.

Por esa razón, los principales dirigentes de Juntos por el Cambio no dejan de convocar a votar y remarcan la importancia de hacerlo. En el Frente de Todos también lo hacen, pero la procupación está mas enfocada en el impacto que puede tener la situación económica en el resultado, que en la merma de la participación.

En lo que va del año, las cuatro elecciones provinciales que se realizaron desnudaron dos características: que el piso de la disminución es del diez por ciento, con un techo que puede duplicar esa cifra. En todos los casos ganaron los oficialismos locales que en algunos casos son aliados del Gobierno y en otros casos, adversarios. Las cuatro concretaron elecciones de alcance provincial y sus electores volverán a las urnas este domingo para participar de las PASO nacionales.

La primera en realizar comicios para legisladores y concejales fue Misiones. En la provincia gobernada por Frente Renovador de la Concordia, que lidera el jefe de la Legislatura y exgobernador Carlos Rovira desde hace 20 años, votó el 59,5% del padrón, con una merma de 19 puntos. Además de la pandemia también impactó el clima, pero el resultado respaldó al espacio político que administra la provincia desde 2003 con el 46,5% de los votos. La cifra implicó un nuevo techo para el "misionerismo" que tiene un promedio del 42% en comicios de medio termino.

En Juntos por el Cambio no dejan de convocar a votar y remarcan la importancia de hacerlo

Casi un mes después fue el turno de Jujuy. En la provincia gobernada por el cacique radical Gerardo Morales, la visita a las urnas para elegir legisladores y concejales tuvo una participación del 70,68%. La disminución fue de diez puntos respecto a los números anteriores. La alianza que lidera el radicalismo ganó con el 41,69% de los votos y superó por casi treinta puntos al Frente de Todos, que cosechó el 13,45%.

En Salta, la provincia gobernada por el peronista Gustavo Sáenz, las elecciones se realizaron el 15 de agosto. Además de legisladores y concejales los salteños eligieron convencionales constituyentes para reformar la Carta Magna local. Votó el 60,21% del padrón. En este caso, el presentismo de votantes se redujo en un 14,7% en comparación con la última visita a las urnas de la misma categoría. Sin embargo el oficialismo se impuso. Cosechó el 32,7% frente al 17,47% de Juntos por el Cambio.

Corrientes tuvo elecciones para gobernador hace una semana y consolidó la tendencia. Votó el 66% del padrón. La cifra revela que participó un 13 % menos. Eso no impidió una reelección histórica para el mandatario radical Gustavo Valdés, que alcanzó el 76,76% de los sufragios y le casó 50 puntos de ventaja al exintendente capitalino Fabián Ríos, que reunió 23,24%.

Alarmas en la oposición

La repetición de los datos encendieron las alarmas en todas las fuerzas políticas. En JxC la pandemia impacta en los votantes mayores de 60 años. Sus candidatos, especialmente en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, registran las mejores intenciones de voto en la población de adultos mayores.

En la capital, la postulación de la exgobernadora María Eugenia Vidal como primera candidata a diputada nacional, implica un desafío político para el alcalde Horacio Rodríguez Larreta. Promovió un cambio de domicilio de Provincia a la ciudad que afrontará su primer examen este domingo y la variable de una baja participación aumenta las preocupaciones.

"El ausentismo golpea en nuestro segmento de mayor edad, pero se combina con la apatía que puede ahuyentar más a los votantes", detalló a iProfesional un integrante del equipo de campaña de Vidal. Cerca de la exgobernadora creen que la baja participación se repetirá en todos los grandes centros urbanos, pero consideran que la situación económica puso a la pandemia en un segundo plano.

En el Frente de Todos cuentan con la presencia segura del votante más fiel, pero se preguntan cómo impactará la economía y si el malestar en el bolsillo puede promover más voto castigo que no ir a votar. A diferencia del llamado que hace JxC para frenar al oficialismo, en el FdT no subestiman el impacto positivo del plan de vacunación, especialmente en la provincia de Buenos Aires. "No sólo fideliza a muchos de nuestros votantes, sino que también genera más seguridad para ir a votar", interpretó un escudero del panperonismo que no desestima que se registre una menor participación de votantes a nivel nacional.

En el FdT no subestiman el impacto positivo del plan de vacunación

En otras fuerzas políticas, como el partido Republicanos Unidos, que lidera el exministro Ricardo López Murphy, tambíen identifican a la menor participación como un riesgo. No son fatalistas porque cuentan con un voto duro que posiblemente concurra al cuarto oscuro de igual modo.

Para todos los contendientes consultados, los porcentajes de participación de este domingo no serán buenos en todo el país, pero en un contexto donde las primarias siempre tienen menor afluencia de votantes que las generales. La gran pregunta es hasta donde disminuirá la participación a nivel nacional y qué esfuerzos tendrán que hacer todos los competidores para aumentarla hasta el examen final del 14 de noviembre.