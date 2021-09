"Los presos van votar y los argentinos que viven en el exterior no": la dura crítica de Frigerio sobre las PASO

El ex ministro del Interior de Mauricio Macri reapareció en la escena política y sostuvo que el 12 de septiembre el país "se juega el futuro"

Rogelio Frigerio es otro de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que vuelven al ruedo político luego de un largo silencio. El ex ministro del Interior es precandidato a diputado por Juntos por el Cambio en Entre Ríos y lanzó duras críticas sobre la forma en la que se realizarán las próximas elecciones.

Frigerio estuvo en el programa "El diario de Leuco" para hablar de las elecciones y no ahorró críticas para la oposición. Uno de los aspectos que destacó es que, presuntamente, no se permitirá votar a los ciudadanos argentinos que residen fuera del país.

Frigerio, una de las figuras centrales del gobierno macrista.

"Nosotros intentamos modificar esa lógica"

"Los presos van a votar y los argentinos que viven en el exterior no", subrayó Frigerio. Según argumentó, existe una "una maraña de burocracias" que impide que la mayoría de quienes viven en otros países puedan participar de las elecciones. "Nosotros intentamos modificar esa lógica, pero fue una de las primeras cosas que el Gobierno derogó", agregó.

"Lo mismo ocurrió con la Boleta Única. Logramos pasar la primera baja, que era Cámara de Diputados, y se trancó en la Cámara de Senadores. Fue claro por qué. Era un sistema que a algunos los perjudicaba: la transparencia, la imposibilidad de robar boletas en el cuarto oscuro, el voto cadena y un montón de cuestiones que afectan la calidad de la democracia. Son trampas que no se pueden hacer sin la boleta en papel", sostuvo.

Además, evaluó que es posible que al kirchnerismo "se le complique la posibilidad de la mayoría o de quorum propio en el Senado".

Llamado a las urnas

"Dependerá de cuánta gente vaya a votar", lanzó. "Hasta ahora las votaciones que han ocurrido no han superado el 65% del total del electorado. Yo creo que cuanto más podamos convencer a la gente de que vaya a votar, más chances tenemos de equiparar la relación de fuerzas en el Congreso", profundizó.

El próximo domingo 12 de septiembre tenemos una oportunidad histórica. Vayamos todos a votar, esta elección muy importante para el futuro de nuestra provincia y nuestro país. ¡Cuento con vos! pic.twitter.com/f9llxZB1od — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) September 7, 2021

"Hay un dato inédito en lo que va de la historia de la democracia, pero hasta ahora no se ven las publicidades que la Dirección Nacional Electoral siempre hace antes de las elecciones, explicando qué se vota, que es obligatorio ir a votar y quiénes deben hacerlo. Eso brilla por su ausencia y son los medios quienes reemplazan lo que hasta ahora históricamente hace la Dirección Nacional Electoral", afirmó el ex funcionario.

Para Frigerio, la votación es una "oportunidad" y sostuvo que "no es verdad que esta elección es menos importante que la del 14 de noviembre. Muchas veces las Primarias terminan condicionando lo que ocurre en la general, así que este 12 de septiembre nos jugamos el futuro tanto a nivel nacional como de cada una de las provincias".

Acerca de la crisis económica que atraviesta el país, compartió la siguiente visión: "No tenemos moneda y el Gobierno no hace nada. Si el Banco Central es casi la principal fuente de financiamiento del Tesoro, ya sabemos cómo termina eso: en más inflación. La inflación no es un fenómeno mundial, sino que la Argentina es uno más de esos diez países con inflación del mundo, o menos. El resto aprendió de los errores del pasado, que es lo que no termina de hacer la Argentina porque le falta sentido común, tiene mala praxis en el Gobierno y ante la cuestión ideológica a la lógica".