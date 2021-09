Luis Juez estalló contra Alberto Fernández: "Es un animal, dijo una pelotudez"

En una entrevista con CCN Córdoba, el precandidato a senador se refirió a "la foto" en Olivos. "No sé cómo puede ser profesor de derecho", aseguró

A pocos días de las elecciones PASO, el cordobés Luis Juez, que se presenta como precandidato a senador, lanzó fuertes calificativos contra el Presidente de la Nación.

Este martes, llamó "animal" a Alberto Fernández por la presentación que hizo ante la Justicia como respuesta a la causa que se originó luego de la difusión de la foto del "cumpleaños de Fabiola" en Olivos.

"Es un animal. Yo no puedo creer que este hombre sea profesor de Derecho. Lo digo con todo respeto: me parece que el escrito lo hizo Dylan, solamente el perro puede haber escrito eso", afirmó en el mediodía de CNN Radio en Córdoba (93.3).

Juez habló así a la presentación que hizo Fernández ante la Justicia en la que aseguró que, como la enfermedad no se había propagado, no había delito.

"ALBERTO FERNANDEZ ES UN ANIMAL"Luis Juez dialogó este mediodía con @robledodiego , de cara a lo que serán las votaciones del próximo domingo 12 y apuntó contra el Presidente de la Nación por lo que ha sido el festejo de cumpleaños de la Primera Dama. pic.twitter.com/B04YN81lvg — Mediodía de CNN radio Córdoba (@mediodiacnncba) September 7, 2021

"Es una burrada. ¿Cómo va a decir semejante pelotudez?", agregó el precandidato del partido macrista cordobés llamado Cambiando Juntos. "¿Cómo va a decir que no hay delito porque no se propagó la enfermedad? Si el decreto no sanciona la propagación, sanciona la reunión", insistió.

"Estamos en manos de unos inmorales que no tienen límites", expresó. "Un gobierno que dicta un decreto pero que no lo cumple es de una inmoralidad supina", concluyó.

Alberto, blanco de todas las críticas por la foto de Olivos.

Interna cordobesa de Juntos por el Cambio: "Juez degrada la política"

El precandidato a senador nacional cordobés de Sumar en Juntos por el Cambio Javier Bee Sellares afirmó semanas atrás que "el campo atraviesa la peor crisis de la historia" y aseveró que "si al campo se lo dejara producir libremente Argentina podría tener mayores posibilidades de ser un país más serio".

Además, Bee Sellares, de origen radical, afirmó que en las PASO de Córdoba "no hay radicales dispuestos a votar por Luis Juez", uno de sus rivales internos en esas elecciones.

"Juez es el exponente principal de la política a través de las candidaturas", dijo, y afirmó que esa forma de actuar "degrada" a la política.

También apuntó al gobernador Juan Schiaretti y dijo que "cuando sus diputados votaron el Impuesto a la riqueza, que lleva implícitos perjuicios importantes para un productor agropecuario que tiene dos cosechadoras y que tiene un pequeño campo, indudablemente especularon", se indicó en un comunicado.

"El campo argentino atraviesa la peor crisis de su historia, y el campo cordobés, el maíz en Córdoba, séptimo productor mundial, con todo lo que produce mundialmente, es lo que mantiene claramente a la provincia en muchísimas de sus facetas", afirmó.

"Si al campo lo dejáramos producir libremente, sin retenciones, sin cepo, sin la presión impositiva que tiene, Argentina podría tener mayores posibilidades de ser un país más serio y que genere inversiones y empleo", enfatizó Bee Sellares.

La causa "Olivos" llegó a los tribunales de San Isidro

La investigación por las visitas a la Quinta Presidencial de Olivos durante la etapa más estricta del aislamiento obligatorio por la pandemia llegó esta mañana a los tribunales de San Isidro, después de que el juez porteño Sebastián Casanello declarara su "incompetencia territorial" para continuar con el expediente.

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones a la decisión del juez Casanello sin que se hubieran registrado oposiciones a su resolución, el expediente fue remitido esta mañana a la Cámara Federal de San Martín.

La Cámara, automáticamente, derivó el expediente al juzgado federal número dos, a cargo del magistrado Lino Mirabelli. No obstante, esa radicación podría no ser definitiva, puesto que la otra jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, tiene un expediente anterior que, en teoría, puede concitar la "conexidad" del expediente.

El último movimiento en el expediente antes de pasar a San Isidro fue la incorporación de dos videos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, publicados por el sitio web "El destape", y un informe sobre las visitas a la Quinta Presidencial del canal de noticias por cable TN.

Ayer, la ex diputada oficialista Elisa Carrió había presentado un pedido de sobreseimiento por inexistencia de delito y un planteo en subsidio de inconstitucionalidad parcial del decreto que regía en diciembre de 2020, cuando celebró su cumpleaños con presencia de dirigentes políticos y amigos en su casa de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

La foto del escándalo

Escándalo: el cumpleaños de Fabiola durante la cuarentena estricta

La controversia por la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, que se realizó durante la cuarentena y con la presencia del Presidente, está lejos de terminarse. A mediados de agosto, salieron a la luz imágenes en video donde se muestra la celebración del 14 de julio de 2020, cuando regía una estricta cuarentena obligatoria en el país.

Los videos fueron difundidos por el portal El Destape, y llegaron días después de la periodista Guadalupe Vázquez del canal LN+ publicara la foto de la fiesta que hizo estallar el escándalo.

En el primero de los videos los invitados a la cena, todos ellos sin barbijo incluido Alberto Fernández, le cantan el feliz cumpleaños a la primera dama, quien al terminar la canción sopla una vela y luego agradece los aplausos y las muestras de afecto.

"¡Gracias!", exclama Yañez, agitando las manos en alto con una mueca de felicidad, aunque aclarando que no se pueden saludar con un abrazo a raíz de la pandemia.

De fondo se escuchan los ladridos del perro presidencial, Dylan, quien da vueltas por el comedor mientras la decena de invitados celebran con copas de champagne.

En el segundo video, la pareja del presidente sigue agradeciendo y choca su copa con la de los invitados, que se levantan de sus sillas para ir al encuentro de la agasajada.

Mientras, Alberto Fernández observa la situación sentado a la mesa.

La polémica por la fiesta de cumpleaños en plena pandemia, contradiciendo el decreto presidencial que establecía estrictas normas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, derivó en la indignación de la oposición que reaccionó con pedidos de juicio político y todo tipo de recriminaciones públicas.

En una primera instancia, el Presidente había desmentido la veracidad de las acusaciones pero cuando apareció una segunda foto, más contundente que la primera, no le quedó más remedio que admitir el hecho había sucedido y que había sido un "error".