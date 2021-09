Los dulces de Alberto, un furcio de Máximo Kirchner y una anécdota sobre Macri: las perlas del cierre bonaerense del Frente de Todos

El oficialismo realizó el cierre de campaña en la Provincia de Buenos Aires. Estuvieron los candidatos, Tolosa Paz y Gollan, además de otras figuras

El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles en Mar del Plata el acto de cierre de campaña bonaerense del Frente de Todos de cara a las PASO del domingo, donde reivindicó sus casi dos años de gestión marcados por la pandemia, y remarcó: "Hay dos modelos de país, uno que piensa en ustedes y otro que piensa en ellos".

"Solo tuvimos 99 días de sanidad entre nosotros, de ahí en adelante solo tuvimos que cuidarnos. ¿Qué va a pensar el que vota el domingo? Solo quiero recordarles que actuamos lealmente con nuestros opositores", planteó el mandatario.

En ese sentido, Fernández señaló que "entre agosto y octubre (de 2019) se fueron 23 mil millones de dólares de la Argentina y lo ayudamos (a Mauricio Macri) para que deje de desordenar todo".

"Lo ayudamos, la verdad es que algunos podrán decir que fue tonto, pero si el dólar volaba, volábamos todos, volaba la Argentina", sostuvo el Presidente, en referencia a la transición de 2019 con la gestión anterior y sobre lo cual la vicepresidenta Cristina Kirchner había hablado de "ingenuidad" de parte del actual mandatario.

Fernández cerró el acto en la ciudad balnearia, donde estuvo acompañado por los precandidatos a diputados Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, mientras que por teleconferencia participaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien encabezó una ceremonia en Junín, y el titular del bloque oficialista de la Cámara baja, Máximo Kirchner, que hizo lo propio en Bahía Blanca.

Los dulces y ojeras del Presidente

"El domingo pensemos en todo esto, estoy más gordo y ojeroso. Estoy más gordo porque la angustia de este tiempo la canalizo comiendo dulce. Tengo estas ojeras porque amanezco a las 7:00 de la mañana y trabajo hasta las 12:00 de la noche o 1:00 de la mañana", señaló Fernández.

El jefe de Estado dedicó además varios pasajes de su discurso a destacar su gestión de la pandemia de coronavirus, iniciada a tres meses de su mandato: "Estoy orgulloso de lo que hicimos, orgulloso de haber salvado el trabajo de los argentinos, orgulloso", sostuvo.

Fernández comentó sobre sus ojeras y disparó contra Macri.

Anécdota: un llamado clave de Macri

La mención que hizo Fernández sobre su extensa jornada fue una crítica por elevación a Mauricio Macri, quien recientemente confesó: "Yo a las 7 u 8 de la noche me olvidaba, cerraba todo, ponía Netflix".

Fernández abundó acerca de su relación con el ex presidente de "Cambiemos". "Después de las PASO de 2019 se enojó e hizo un daño incalculable. Lo ayudamos al expresidente a que deje de desordenar todo cuando nos pidió ayuda. Alguno dirá que soy un tonto, por qué no dejaste que el dólar volara. Si el dólar volaba, volábamos todos", relató.

"Lo ayudamos que a deje de desordenar todo. Anda diciendo que lo que digo es mentira, pero repentinamente lo vi a Emanuel Álvarez Agis, que en esos días me ayudó mucho, y recordó él, porque en esos días le pedí 'por favor ocupate a ver cómo podemos resolver esto'. Porque un día Macri me llamó y me dijo 'voy a sacar una de esas medidas que te gustan a vos, te va a llamar el presidente del Banco Central, yo me voy a ver a Boca'. Y bueno... la medida fue el cepo al dólar", reveló Alberto Fernández.

El furcio de Máximo Kirchner

También partícipe del acto, Máximo Kirchner criticó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por sus dichos sobre las indemnizaciones: "Tiene una idea, que es siempre la misma, suspender las indemnizaciones de los trabajadores cuando los despiden".

Al respecto, recordó cuando en la gestión de su padre Néstor Kirchner "se bajó 19 puntos la desocupación sin eliminar las indemnizaciones", por lo que pidió que "no le mientan más a la gente" y que "se hagan cargo de sus creencias".

Además, el diputado tuvo un llamativo furcio cuando quiso criticar la gestión de Mauricio Macri: "Como argentinos nos habíamos acostumbrado a pasar varias crisis pero siempre con la oportunidad de poder estar juntos. El desastre económico, social, de una profundidad inimaginada a fines de 2015, que había dejado la administración de Macri en nuestro país, era muy grande, profunda", señaló.

Máximo Kirchner y Sergio Massa también tomaron parte del cierre de campaña bonarense.

Y agregó: "Para este domingo no voy a pedir el voto a nadie, que cada argentino reflexione sobre cómo recibió el país Mauricio Macri y como lo dejó".

Desde Bahía Blanca, Máximo Kirchner hizo el pase para que prosiga Massa con su discurso y bromeó: "Sergio, tas ají", en alusión al spot de campaña que años atrás protagonizó el tigrense.

Massa, desde Junín, dijo que "el domingo parte de lo que se tiene que resolver es definir el modelo de país que se quiere y el Congreso que se quiere".

"En una boleta estamos aquellos que soñamos con un país libre y desendeudado que invierte en obra pública, en la otra están los que endeudaron a la argentinos con una deuda impagable. En una estamos los que queremos que el país salga adelante transformando planes sociales en trabajo y en la otra están los que transformaron trabajo en planes sociales", agregó.

"Estoy seguro de que otra vez vamos a salir como ya hemos salido una y mil veces. Nos vamos a levantar el domingo y vamos a ir a votar por Alberto, por Axel y por nuestros intendentes", finalizó Massa.