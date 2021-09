Horacio Rodríguez Larreta votó en las elecciones PASO 2021 y confirmó que el lunes hay clases en todos los turnos en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta votó cerca de las 10.45 en la Facultad de Derecho de Buenos Aires en las primarias

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta votó cerca de las 10.45 en la Facultad de Derecho de Buenos Aires en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Antes de pasar por el cuarto oscuro, Larreta hizo la fila al aire libre y se sacó fotos con algunos ciudadanos.

"Viene todo bien con las votación, es muy importante que vayan a votar", dijo Larreta y recordó que los mayores de 70 tienen prioridad todo el día y no tienen que hacer cola.

Además, confirmó que mañana habrá clases en todos los turnos en la Ciudad. "Mañana hay clase normalmente en la Ciudad, ustedes se acuerdan que históricamente antes no había. No vamos a perder ni un sólo día de clase, cada día vale, la educación es prioridad. Vamos a trabajar para acondicionar las escuelas a la noche para que mañana a la mañana haya clase", sostuvo.

Acerca de los resultados, Larreta afirmó que "es importante que se conozcan lo antes posible".

PASO 2021: cuáles son los DNI habilitados para votar

La Cámara Nacional Electoral (CNE) recordó los formatos de documentos válidos para votar en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) excepro el DNI en tu celular o con una versión anterior al documento que figura en el padrón electoral.

Los documentos válidos para votar en las PASO son los siguientes:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

DNI tarjeta de la libreta celeste con la leyenda "no válido para votar"

Los documentos que no son válidos para votar en las PASO son los siguientes:

DNI en tu celular

DNI distinto al del padrón

Constancia de DNI en trámite

Solo podemos votar con el documento que figura en el padrón o una versión posterior. Por ejemplo, si figurás con DNI ejemplar C no podrás votar con DNI ejemplar A.

La CNE aclaró que el ciudadano debe presentarse con el último ejemplar que tramitó y que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.

En tanto, se precisó que no podrán votar los ciudadanos que no presenten documento habilitante, los que no figuren en el padrón de la mesa, los que figuren anulados por la Justicia Nacional Electoral, aunque aleguen error, y los que presenten un documento anterior al que figura en el padrón.