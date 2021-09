Boudou contra Guzmán por la derrota en las PASO: hizo lo contrario de lo que pedía el presidente

El ex vicepresidente sostuvo que el ministro "no habla de los temas de la economía, sino simplemente de finanzas". Qué más dijo

El ex vice presidente Amado Boudou apuntó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, por la contundente derrota del Gobierno en las PASO, al afirmar que la visión del funcionario nacional "fue en el sentido contrario de lo que le fue señalando" el presidente Alberto Fernández.

"Los números socioeconómicos en los cuales se votó fueron muy significativos para esta elección. Esto no es un tema nuevo, por lo menos para nosotros. Es algo que veníamos marcando desde el primer día. Podríamos resumirlo en la necesidad de un shock distributivo", comenzó su análisis de los comicios el ex ministro de Economía.

Y siguió, en declaraciones a AM750: "Pero está la visión del ministro Guzmán, que fue en el sentido contrario, y te diría que hasta a contra pelo, de lo que le fue señalando el Presidente en la campaña y hasta el último día".

Para Boudou, condenado por corrupción y en libertad condicional, el ministro Economía no está "hablando de los temas de la economía, sino simplemente de los temas de finanzas".

"Veo un problema que no se ha podido destrabar, sobre todo por la hoja de ruta y las prioridades que le ha dado a su gestión. No vemos al ministro de Economía hablando de los temas de la economía, sino simplemente de los temas de finanzas", apuntó.

Para Boudou, "Guzmán fue a contramano de lo que le pedía el presidente"

"El gobierno hizo una mala elección"

En ese marco, el ex vice presidente afirmó que "entre las causas del descontento de la gente están los números socioeconómicos", y explicó: "Los números socioeconómicos de la Argentina no son generados por el gobierno de Alberto Fernández, son una especie de herencia que dejaron solo cuatro años de (el ex presidente Mauricio) Macri".

En tono reflexivo, Boudou reconoció que el Frente de Todos "ha hecho una mala elección", y consideró que "sería interesante tratar de empezar, con mucha calma y tranquilidad, a desmenuzar cuáles han sido las aristas".

Además, indicó que "el Gobierno está muy bien en la cuestión de obra pública, aún en pandemia", pero advirtió: "Lo necesario son las medidas de impacto inmediato, porque las otras cuestiones van a ir teniendo impacto en el mediano plazo y son fundamentales que se sostengan".

"El Presidente lo dice una y otra vez que en su modelo los salarios le tienen que ganar a la inflación, pero esto no sucede. Hay un problema instrumental que no se condice con la decisión política del Presidente", disparó.

Por último, destacó que "muchas de las paritarias han ido por fuera de la pauta que analiza el Ministro de Economía", y concluyó: "Hay que prestarle mucha mayor atención al tema de los precios, sobre todo a los precios de alimentos y remedios".

Futuras medidas

La decisión está tomada: la primera reacción de la Casa Rosada tras la derrota en las PASO ocurrirá pasado mañana. Habrá anuncios económicos, con el objetivo de cumplir con la palabra presidencial del domingo por la noche: "A partir de mañana trabajaremos, con el compromiso y la fuerza de siempre, para satisfacer las necesidades que no hemos satisfecho", dijo Alberto Fernández después de conocer los resultados en las urnas.

Durante el lunes, Martín Guzmán y Matías Kulfas estuvieron trabajando en el paquete que se anunciará el jueves.

Algunas de las iniciativas ya estaban en marcha: la actualización del piso de Ganancias y la revisión del salario mínimo, que recién se producirá a fin de mes.

Pero habrá más: la idea es otorgar una compensación a los sectores más postergados de la sociedad, especialmente abatidos por la aceleración inflacionaria de los últimos meses.

En primer lugar, habría una mejora para los beneficiarios de la AUH y a otros sectores que perciben ayuda social por parte del Estado.

También se otorgaría un bono para los jubilados de la mínima, que tuvieron un atraso en su poder adquisitivo a pesar de que el Gobierno ya los había compensado con dos bonos en los últimos meses.

Y se apura la presentación de un plan de obras públicas para llevar a las provincias. En las primeras horas después de la derrota hubo un notorio descontento por parte de los gobernadores oficialistas que tuvieron un revés electoral el último domingo.

El Gobierno prepara medidas para aliviar los golpeados bolsillos de la gente

Detalles de lo que viene

Respecto del salario mínimo, el Gobierno impulsaría un incremento adicional del 10% -sobre el 35% que ya aumentó en lo que va del año-, de forma tal de ponerlo en el mismo escalón que el promedio de las paritarias del sector privado.

De esta manera, el salario mínimo quedaría en torno a los $32.000. Tendrá impacto en lo que perciben los trabajadores informales y en 900.000 beneficiarios del plan "Potenciar", que ahora reciben $14.580 mensuales.

Por otra parte, el Gobierno dispondrá en lo que resta del año un nuevo ajuste del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para los salarios de los empleados en relación de dependencia. El nuevo monto que se evalúa es de $180.000 de salario bruto y que reemplazará a los $150.000 mensuales vigentes. No obstante, todavía falta definir su fecha de aplicación.

El salario mínimo quedaría en torno a los $32.000

También habrá cambios en el "Ahora 12". La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, ya adelantó que negocian con los bancos la eliminación de los límites en el uso de las tarjetas de crédito cuando los consumidores la apliquen para comprar a través de ese programa de hasta 30 cuotas fijas.

El problema apareció cuando los bancos no actualizaron los montos de los límites con las compras con tarjetas, cuando la inflación supera el 50% interanual. Eso le restó poder de compra a los usuarios, y le quitó potencia al anuncio oficial del "Ahora 12".

De todos modos, el anuncio principal de lo que viene tendrá lugar mañana miércoles, cuando Martín Guzmán presente en el Congreso el Presupuesto 2022.