Guzmán defendió su gestión en medio de la presión K para que renuncie

En medio de críticas internas y pedidos de cambios en el Gabinete, el ministro de Economía dio un discurso en un acto encabezado por Alberto Fernández

El ministro de Economía, Martín Guzmán, asumió el protagonismo en el acto en que se anunció la nueva ley de hidrocarburos que será girada al Congreso.

El funcionario tuvo la posibilidad de pronunciar un extenso discurso en el que no sólo abordó la cuestión energética, sino también defendió su gestión como ministro y aseguró que las prioridades estuvieron enfocadas en la pandemia de coronavirus.

Llamativamente, nombró en varias ocasiones a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al gobernador Axel Kicillof -que se encontraba en el lugar-, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

"Vivimos momentos muy difíciles"

"Nosotros lo que hacemos es resolver problemas en un contexto muy difícil. Y siempre cada una de estas cuestiones lo hacemos con una brújula muy clara: cómo le mejoramos la vida a la gente. Escuchando, que es muy importante, y adaptando a partir de escuchar. Y siempre tratando de transitar este momento histórico", resumió sobre el final de su alegato.

Guzmán habló de los beneficios del nuevo proyecto de ley de Hidrocarburos y dijo que se enmarcar en la lógica de "construir una Argentina con más oportunidades, producción, trabajo y menos angustia. Con más previsibilidades, pero para todos". Habló que el mercado interno tiene que crecer con producción de divisas: "Estamos en ese sendero", expresó.

Haciendo hincapié otra vez en los resultados de su gestión, el ministro mencionó las 15 leyes que en estos 21 meses de gestión salieron de su cartera en momentos "muy difíciles" y volvió hablar de recuperación pero en un contexto de "sustentabilidad". En ese sentido, pidió que el Congreso acompañe en la sanción de los proyectos.

Acompañado por el presidente, Guzmán realizó una defensa de su gestión al frente del ministerio de Economía

La palabra del presidente

En la misma sintonía que el ministro de Economía, en su discurso, el Presidente hizo referencia a los problemas que debería afrontar el país si no lograr llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: "Ahora tenemos que presentar el presupuesto dando por cierto que el año que viene no tenemos que cumplir compromisos externos, pero si ese acuerdo no existiera deberíamos hacer frente a 19 mil millones de dólares el año entrante. No solamente sería distinto en potencial de inversión, sino distinto en la posibilidad que el estadio tiene para promover el desarrollo que quiere promover", dijo.

Fue, aunque con un tono mucho más moderado que el habitual, una nueva crítica al gobierno de Mauricio Macri. También volvió a referirse a los efectos económicos de la pandemia y señaló que se vieron obligados "a revisar mil veces" lo que tenían "decidido" al llegar al Gobierno.

"El tiempo al que nos hemos visto sometidos nos ha obligado a revisar mil veces lo que teníamos decidido en nuestras cabezas, porque el mundo se veía traumatizado por una pandemia que hizo revisar todo", precisó el mandatario.

Fue, aunque con un tono mucho más moderado que el habitual, una nueva crítica al gobierno de Mauricio Macri.

También volvió a referirse a los efectos económicos de la pandemia y señaló que se vieron obligados "a revisar mil veces" lo que tenían "decidido" al llegar al Gobierno.

"El tiempo al que nos hemos visto sometidos nos ha obligado a revisar mil veces lo que teníamos decidido en nuestras cabezas, porque el mundo se veía traumatizado por una pandemia que hizo revisar todo", precisó el mandatario.

El Presidente presentó el proyecto que tiene entre sus objetivos incrementar la producción e industrialización de hidrocarburos, aumentar el ingreso de divisas, promover el desarrollo regional y garantizar el autoabastecimiento.