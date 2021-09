Encuentro clave en Casa Rosada: el Presidente se reunió con los ministros "albertistas" y Aníbal Fernández

La la ola de renuncias de los ministros que responden a Cristina Kirchner, el Presidente buscó una salida junto las figuras que le son más cercanas

El presidente Alberto Fernández llegó esta tarde a la Casa Rosada en medio de la ola de renuncias de funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Allí se reunió con los ministros de su núcleo duro, los "albertistas". Además, llamó la atención de la presencia en la casa de Gobierno de una figura que podría servir para tender puentes con el kirchnerismo: Aníbal Fernández.

La reunión tuvo algún efecto: tras concretarse, la gestión de Alberto comenzó a ser respaldada públicamente por el gremialismo, intendentes del conurbano y hasta gobernadores de las provincias.

El Presidente volvió a la Casa de Gobierno -donde había estado por la mañana- pasadas las 16:30 junto al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Más temprano, Alberto Fernández se había ido de la Rosada unos 10 minutos antes de que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, hiciera circular la nota con la que puso a disposición su renuncia y disparó la seguidilla de presentaciones idénticas por parte de varios de sus colegas del Gabinete.

El albertismo, en cumbre de emergencia

Los funcionarios presentes en la reunión fueron Santiago Cafiero (jefe de Gabinete), Martín Zabaleta (ministro de Desarrollo Social), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Cecilia Todesca (vicejefa de Gabinete), Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo), Claudia Vizzotti (Salud) y Sabrina Frederic (Seguridad), quien llegó más tarde.

Durante el encuentro, el ministro Moroni difundió este mensaje: "Mi total e incondicional apoyo al Presidente Alberto Fernández por todo lo que representó como la síntesis de lo que votó el pueblo en 2019".

En tanto, Aníbal Fernández mantuvo un encuentro cara a cara con el Presidente y se fue alrededor de las 18.30 de Casa Rosada. "No hay ninguna crisis política, hay una elección que se perdió", afirmó en tono tranquilizador a la prensa reunida.

"El presidente es un amigo, voy a ayudarlo en todo lo que pueda", afirmó, pero rechazó que se haya conversado sobre un cargo ministerial. "El presidente me convocó, hablamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada", contó.

En cuanto a las renuncias de los funcionarios kirchneristas, evaluó: "La renuncia a disposición del Presidente es un gesto simbólico, que para mí es saludable". Además, negó que exista una "fractura" en el Gobierno. "Que yo sepa, no hay ninguna", sentenció.

Aníbal Fernández, una presencia sorpresiva en la convulsionada Casa Rosada de hoy.

Renuncias y crisis repentina

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, puso a disposición su renuncia luego de la derrota electoral del último domingo en las PASO. Es el primer ministro del Gobierno que decide dar un paso al costado.

Además de De Pedro, que es uno de los referentes de La Cámpora y forma parte del círculo más íntimo de la vicepresidenta, lo hicieron los ministros de Justicia, Martín Soria; de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; el de Desarollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y las titulares del Pami, Luana Volnovich, y de la ANSES, Fernanda Raverta.

También pusieron su dimisión a consideración del mandatario, Paula Español, secretaria de Comercio interior, Tristán Bauer, ministro de Cultura, Juan Cabandié, ministro de Ambiente, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

Las renuncias de los ministros y de las titulares de la Anses y el PAMI se conocieron minutos después de que el Presidente encabezara un acto en Casa Rosada junto a Martín Guzmán -ministro de Economía-, a quien simbólicamente le expresó su respaldo.

Lo mismo hizo este martes con Cafiero, quien lo acompañó y se ubicó a su lado en el acto que realizó el Presidente en la localidad bonaerense de Almirante Brown.

La jugada del sector más kirchnerista del Gabinete lleva al extremo la tensión interna en Balcarce 50.

La antesala de esta movida estuvo en la provincia de Santa Cruz, donde la gobernadora Alicia Kirchner le pidió la renuncia a todo su Gabinete, algo que también sucedió este miércoles en Buenos Aires, ya que el mandatario Axel Kicillof tiene a disposición las dimisiones de todo su equipo.

La renuncia de De Pedro

Mediante una carta dirigida al mandatario, De Pedro aseguró: "Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019".

El dirigente de La Cámpora le dijo al Presidente que "escuchando sus palabras del domingo por la noche dónde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición".

Las cartas de renuncia presentadas por los funcionarios cercanos a Cristina Kirchner se dan a conocer luego de la reunión que el Presidente y la vice mantuvieron el martes por la noche en la Casa Rosada e inmediatamente después del acto que protagonizó Alberto Fernández con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, son los principales apuntados por el kirchnerismo duro.

Según informaron fuentes de la Casa Rosada, "todos los funcionarios formal o informalmente le comunicaron al Presidente que dispone de sus cargos". Es decir, que si bien no le enviaron una carta a Alberto Fernández, le hicieron saber que pueden dar un paso al costado en el momento en que se lo pida.

En el mismo día, se supo que todo el gabinete de Axel Kicillof también puso la renuncia a disposición.