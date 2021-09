Cavallo: "Juntos por el Cambio gobernará la Argentina a partir de 2023"

El exministro de Economía Domingo Cavallo pidió la continuidad de Martín Guzmán y de Miguel Angel Pesce, en medio de una ola de renuncias

Luego del renovado aire que las políticas liberales obtuvieron en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) volvió a aparecer su máximo referente en la Argentina, el exministro de economía Domingo Felipe Cavallo.

El exfuncionario de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rua, dialogó con Todo Noticias, y pidió al presidente Alberto Fernández que respalde al titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, y al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, ante la ola de renuncias al gabinete de parte de los ministros que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Ojalá pueda mantenerse en el Gobierno y respaldar a la gente más sensata que tiene en su gabinete", remarcó Cavallo.

Además, sostuvo que Guzmán y Pesce son "buenos profesionales", al pedir su continuidad en medio de las diferencias políticas surgidas en el seno del Gobierno y agravadas por la derrota en las elecciones primarias. Advirtió que hay muchas cosas que Guzmán y Pesce "quisieran hacer pero no los dejan, y tienen poco margen de maniobra".

Cavallo consideró que desde que la vicepresidenta Cristina Kirchner lo eligió para el cargo, "Alberto Fernández pasó a ser su títere".

"Ya no fue el hombre que conocí, trató de complacerla a ella cambiando su discurso y así no va a poder gobernar bien", advirtió.

Predicciones 2023

En las elecciones primarias ocurridas el pasado domingo el partido liberal Avanza Libertad -que lideran los economistas José Luis Espert y Javier Milei- obtuvo más de 13 puntos, a los que se suman los votos cosechados dentro de la interna de Juntos por el Cambio por el precandidato y también exministro de Economía, Ricardo López Murphy.

En ese marco de giro favorable hacia la derecha económica de parte del electorado, Cavallo vaticinó que Juntos por el Cambio gobernará la Argentina a partir de 2023 y que "los liberales y libertarios van a influir en el pensamiento del Gobierno que asuma, y eso va a ser muy saludable".

"Un fenómeno como el de Milei demuestra que los sectores más humildes, incluso la gente que vive en barrios marginales, no son clientes exclusivos de la extrema izquierda y del discurso neomarxista, sino que han empezado a advertir el valor de las ideas de la libertad y todo eso que pregona Milei. Yo creo que es algo positivo para la política argentina", agregó el exfuncionario. "Por supuesto también fue positivo que Juntos por el Cambio tenga personas como Ricardo López Murphy y el mismo Martín Tetaz", añadió.

Consideró que el Gobierno está "muy enredado, ya no puede encauzar al país y lo único que pueden hacer es no empeorar las cosas de acá a dos años". El ex ministro pidió que "no se produzca una explosión inflacionaria, un déficit en el gasto público".

Aseguró que él y Álvaro Alsogaray fueron "buenas influencias" cuando el ex presidente Carlos Menem ganó la interna y se proyectó como presidente en 1989.

"Nadie pensaba que el peronismo iba a pregonar ideas liberales y de integración al mundo. Pero se dieron cuenta de que eran las ideas correctas y las implementamos", sostuvo Cavallo.

Aseguró que incluso "Néstor Kirchner estaba muy alineado con esta forma de avanzar hacia el progreso de la Argentina y ayudó mucho".