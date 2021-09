Milei y una lapidaria definición sobre Alberto Fernández: "es un cadáver político"

lEl candidato a diputado de "La Libertad Avanza" le pidió al Presidente un "gesto patriótico" para dejar "el camino limpio y llano para los que vienen"

El economista y candidato a diputado de "La Libertad Avanza" Javier Milei analizó la crisis política que atraviesa el Gobierno y aseguró que el presidente Alberto Fernández "es un cadáver político" .

Además, Milei le pidió al jefe de Estado un "gesto patriótico" para dejar "el camino limpio y llano para los que vienen adelante".

"La verdad que el presidente Alberto Fernández es un cadáver político, ya estaba muy comprometido políticamente previo a la elección. Ahora está muerto", dijo en declaraciones al canal de cable TN.

"Si no se hace el ajuste, no es solo que no vamos a poder tener acuerdo con el FMI y podríamos caer en default, sino que además el estallido de la economía argentina sería mucho peor que el Rodrigazo", consideró.

Además, el economista libertario se preguntó: "¿Se imagina lo que sería (tener) 75% de pobres? ¿o (la tasa de) los indigentes en 20%? Esto sería un caos. Usted tiene que poner la casa orden, si no lo hace estalla. Es más, si usted no hace nada, también".

Duras críticas contra Guzmán

Milei cuestionó el rol del actual ministro de Economía, Martín Guzmán, y opinó: "No es parte de la solución, es parte del mismo problema. No profesa las ideas que nos sacarían del problema".

Además, pidió un ajuste que no sea "doloroso" y que sea afrontado por la Política.

"Lo que hay que hacer es evitar que sea doloroso, y para eso, hay que hacer el ajuste. ¿Y sabe quién tiene que pagar el ajuste? La política. Basta que el ajuste lo paguen los argentinos de bien. Lo tiene que pagar la casta política. Hay que ajustar donde está el robo de la política", cerró.

Milei confesó a qué está dispuesto para sacar al kirchnerismo

El último domingo en las PASO, el precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei tuvo un fuerte apoyo en las urnas y logró posicionar a Libertad Avanza como la tercera fuerza porteña para competir en las próximas elecciones del 14 de noviembre.

"Si llegamos a aglutinarnos, podemos hacer que el oficialismo quede en tercer puesto, lo cual sería bellísimo y sería el principio del fin de un proceso político que tanto daño le ha causado a la Argentina", expresó Milei.

"Necesitamos compromiso, pero también liberarnos de esta casta política corrupta que lo único que hace es empobrecernos", admitió en diálogo radial.

Sobre la la última campaña del oficialismo, el candidato de Libertad Avanza resaltó que preocupa la "desesperación y los manotazos de ahogado" que manejan desde el Gobierno. "Estos cambios económicos que están pensado realizar le van a generar un daño increíble a la sociedad", agregó.

Sobre las futuras elecciones, le preguntaron si era posible una campaña totalmente opositora, a lo que Milei expresó que "para sacar al kirchnerismo" está dispuesto a entrar en una gran PASO opositora.

Durante la entrevista, le comentaron a Milei que habló con Macri y que el ex presidente se mostró muy interesado en las propuestas que proponía: "Sigo sosteniendo que su discurso es adecuado. Mi posición es más liberal que la de él, pero, aun así, me sentaría a dialogar con él", indicó el candidato a diputado. A su vez pronunció nuevamente su disgusto hacia el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Milei contra la educación pública, propuso un sistema de vouchers

Milei y sus conclusiones tras las elecciones.

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, consideró que "la educación pública funciona como una máquina de lavar cerebros". Frente a ello, la gran sorpresa de las elecciones legislativas Primarias (PASO) en la Capital Federal propuso un "sistema de vouchers" para que los ciudadanos elijan dónde realizar su formación académica.

Milei habló sobre esta iniciativa luego de analizar que el resultado de las PASO se explica por tres motivos: un "hastió por parte de la sociedad contra la casta política"; por la "rebelión al status quo" por parte de la juventud que lo acompañó; y porque "la educación pública está funcionando como una máquina de lavar cerebros".

"Independientemente de la gestión, si es estatal o privada, están formando personas para que sean esclavos de la religión del Estado", advirtió el libertario, más allá de considerar al joven como "rebelde al status quo socialista". Tras apuntar a este aspecto de la educación, el aspirante a un escaño en la Cámara baja propuso un "sistema de vouchers".

¿En qué consisten los vouchers? Así lo explicó Milei: "Es un sistema en el que la sociedad decide que haya Estado; entonces se recauda el dinero para financiar la educación de todos y ahí cada uno recibe un voucher, y con ese voucher decide libremente en qué institución estudiar".

En este sentido, aclaró que "todas van a ser aranceladas y uno puede usar el voucher para ir a la que uno quiera, estatal o privada". "En el proceso, todas las instituciones van a tener que competir y eso genera un mejor servicio", remarcó el economista, al tiempo que, a modo de ejemplo, aseguró que "esto funciona en Suecia", en una entrevista en Dicho Esto (A24).