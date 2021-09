Crisis en el Gobierno: el "albertismo" apunta contra La Cámpora y asegura que quieren "llevarse puesto" a Cafiero

Desde los sectores cercanos al presidente Alberto Fernández apuntan los cañones contra La Cámpora y su intención de remover de su cargo al jefe de Gabinete

La catarata de renuncias presentadas este miércoles por ministros y funcionarios que responden al kirchnerismo dejó en evidencia un quiebre en la coalición oficialista tras el duro traspié en las PASO del último domingo. Desde los sectores más cercanos al presidente Alberto Fernández apuntan los cañones contra La Cámpora y su intención de remover de su cargo al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Uno de los primeros que habló fue Federico Martelli, secretario general del Movimiento de Unidad Popular, quien defendió al jefe de Gabinete y cuestionó a la agrupación kirchnerista: "Está claro que acá está operando La Cámpora para llevárselo puesto a Santiago", dijo el dirigente vinculado al Grupo Callao, el "think tank" neoperonista que acompaña a Alberto Fernández.

En declaraciones a Radio 10, Martelli contó que habló con Santiago Cafiero para transmitirle su apoyo.

"Le dí fuerzas, que tenga templanza en este momento", agregó el dirigente justicialista al dar detalles sobre el diálogo que mantuvieron recientemente.

Al ser consultado sobre el escenario político planteado, Martelli lo calificó como "muy delicado" y afirmó que "que se requiere que el Presidente tenga libertad para tomar las decisiones que quiera tomar y no que lo operen como lo están operando en este momento para forzarlo a desprenderse de parte de su equipo".

El "albertismo" denuncia que La Cámpora quiere sacar a Cafiero del Gobierno

En ese sentido, añadió: "Si lo quieren ayudar al Presidente, que lo dejen definir a su jefe de gabinete en paz".

En su análisis, coincidió con Fernando "Chino" Navarro al recordar que "afuera está la gente que la está pasando muy mal y que nos dio un mensaje rotundo a nuestros problemas".

"Yo lo puedo decir porque tengo 25 años de militancia y me la banco: está claro que acá está operando La Cámpora para llevárselo puesto a Santiago", insistió.

"Como Alberto no aceptó llevarlo a diputado nacional, este es el vuelto", concluyó al reflexionar sobre por qué la organización que responde a Máximo y Cristina Kirchner le apuntan sus cañones.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, fue el primer funcionario en hacer pública su renuncia a través de un comunicado.

Le siguieron luego sus pares que en la coalición se alinean detrás de la vicepresidenta: los ministros de Justicia, Martín Soria; de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; Juan Cabandié (Medio Ambiente) y Tristán Bauer (Cultura), la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y las titulares del Pami, Luana Volnovich, y de la ANSES, Fernanda Raverta; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y la titular del INADI, Victoria Donda.

El dirigente del Instituto Patria Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial, contó que puso a disposición del Ejecutivo su renuncia de forma verbal.

"Chino" Navarro, sobre las renuncias: "No es sensato"

Sorpresa es la palabra que describe el ambiente en gran parte de la Casa Rosada por estos momentos. La renuncia masiva de ministros y funcionarios ha destapado la crisis que se vive en el Gobierno tras el decepcionante resultado de las PASO.

Uno de los funcionarios que expresó ese sentimiento fue Fernando "Chino" Navarro, quien se encuentra bajo la orbita de la jefatura de Gabinete; reveló que estaba comiendo cuando se desató la seguidilla de presentaciones de renuncias.

"Estoy sorprendido. Estaba almorzando. Me acabo de enterar. Estoy bastante confundido. Ni siquiera se si es una renuncia indeclinable o a disposición", afirmó en diálogo con Radio Con Vos.

Actualmente Navarro se desempeña como Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Soc. Civil. De todos modos, su principal tarea es articular los vínculos con el Congreso de la Nación. En pleno temblor por el golpe que ocasionaron en el oficialismo los resultados de las PASO, Navarro expresó su opinión y calificó de insensata la actidud de muchos funcionarios.

"Me parece que no es sensato. Me parece que la población argentina nos dio el ejemplo el domingo. Hace rato vengo diciendo que el pueblo es mejor que la dirigencia. Dio el ejemplo votando en paz, sin ningún accidente", consideró.

"¿Está mal que alguien quiera renunciar? No, pero plantealo en un marco de racionabilidad y sensatez", pidió Navarro, quien además es uno de los referentes del Movimiento Evita.