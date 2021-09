La definición de Pepe Mujica: "La Argentina es maravillosa, pero está desquiciada"

El ex presidente de Uruguay analizó la crisis que vive el Gobierno de Alberto Fernández y pidió "dejar atrás las vanidades humanas"

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica analizó la crisis que enfrenta el Gobierno de Alberto Fernández y advirtió que la Argentina "está desquiciada", por lo que remarcó que "el sistema político debe dialogar más, bajar los decibeles".

"La Argentina es maravillosa con los recursos que tiene, pero está desquiciada", sostuvo el referente del Frente Amplio. En su columna semanal en una radio porteña, el ex jefe de Estado oriental consideró que el pueblo argentino "necesita unidad" y recomendó "leer el Martín Fierro: los hermanos sean unidos, porque sino, se los comen los de afuera".

"El sistema político tiene que dialogar mucho más. No hay democracia sin diálogo y el diálogo significa bajar los decibeles, no putearse tanto por la prensa y conversar más. Un programa mínimo de unidad nacional tiene que haber. Y después, toda la diferencia que quieran", consideró Mujica. En ese sentido, el ex mandatario uruguayo remarcó que ésa "es una responsabilidad del Gobierno y de la oposición".

Asimismo, consideró que en el Frente de Todos deben "aprender a tener tolerancia interna y capacidad de negociación". "Nuestras verdades son relativas y hay que negociarlas con las de otros compañeros", agregó. E insistió: "Hay que poner moralmente todo esfuerzo en salir adelante y dejar atrás las vanidades humanas, el pueblo argentino lo necesita. El Gobierno tiene que gobernar lo mejor posible".

"La unidad con la diversidad vale estratégicamente mucho más que las disidencias tácticas", subrayó. Finalmente, Mujica alertó que "la gran desgracia de la izquierda en el mundo es que se dividen por ideas mientras que en la derecha se unen por intereses". "Tienen que aprender que tienen que encontrar caminos del medio, que hagan sustentable lo más importante, que es la unidad; porque desunidos no van a ningún lado, son polvo de la historia", concluyó.

Estos son los funcionarios que responden a Cristina Kirchner que presentaron su renuncia

La clara derrota electoral que sufrió el Gobierno en las PASO que se celebraron el domingo pasado dejó una honda crisis que desencadenó, por ahora, en la renuncia de funcionarios clave. Cinco de ellos tienen cercanía a la vicepresidenta Cristina Kirchner y este miércoles pusieron a disposición del Presidente sus renuncias.

Quiénes son estos funcionarios

Eduardo "Wado" De Pedro

Actualmente es uno de los funcionarios más importantes del Gobierno, quien se podría considerar como el mayor enclave de La Cámpora dentro del esquema de funcionarios de Alberto Fernández. Además, ha logrado posicionarse como interlocutor con opositores y el guardián de los intereses del kirchnerismo en la gestión judicial. Durante los últimos años, construyó nexos con referentes del empresariado y con jueces de todas las instancias.

Fernanda Raverta

La titular de ANSES tiene una estrecha relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de un buen vínculo con el Presidente. A pesar de que su nombre había sonado como posible candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, finalmente se quedó al frente del manejo de la caja previsional.

Fue ministra de Desarrollo de la Comunidad bonaerense desde el comienzo de la gestión de Axel Kicillof, pero desembarcó en la Anses tras la renuncia de Alejandro Vanoli, en abril del año pasado.

La titular de ANSES presentó su renuncia este miércoles

Luana Volnovich

Aunque se involucró hace más de cinco años en la militancia de La Cámpora, la titular del PAMI, Luana Volnovich, es un cuadro político que adquirió una mayor visibilidad en 2019. Desde la asunción de Alberto Fernández, maneja una de las cajas más importantes de la política y creció en la jerarquía de la organización comandada por Máximo Kirchner. Hace dos meses, Volnovich había destacado la gestión de Alberto Fernández, cuando tomó la palabra en un acto político encabezado por el Presidente.

Luana Volnovich, titular de PAMI

Roberto Salvarezza

Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia y Tecnología, tuvo un lugar en la lista de Unidad Ciudadana, la de Cristina Kirchner, allá por el 2017, como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Había sido presidente del Conicet y renunció a su puesto cuando asumió la presidencia Mauricio Macri.

Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia y Tecnología

Martín Soria

De perfil confrontativo y denunciante del lawfare, Martín Soria asumió como ministro de Justicia después de la renuncia de Marcela Losardo, corrida por el kirchnerismo, que la acusó de no haber avanzado a fondo con las reformas judiciales. Es exdiputado nacional por Río Negro. El objetivo central de Soria era conseguir la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal para poder reemplazar al procurador. Ni esa ni ninguna otra modificación de las que pretendía el kirchnerismo respecto de la Justicia se hizo realidad.