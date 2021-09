Se profundiza la grieta en el Gobierno y Alberto Fernández cuestiona a Cristina: "Con presiones no me van a obligar"

Tras la embestida kirchnerista, el Presidente salió a responder este jueves y lanzó duras críticas a la actitud del sector liderado por la vicepresidenta

La crisis política del Gobierno entró en una nueva fase este jueves, con el contraataque del presidente Alberto Fernández, que ayer había sido sorprendido por la ola de renuncias de los funcionarios que responden a Cristina Kirchner.

Sin ambigüedades, el mandatario lanzó un duro mensaje a CFK esta tarde: "Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar", dijo en una nota que dio a Página 12.

Fernández también calificó a las renuncias coordinadas de los funcionarios como "una estudiantina". Además, estaría enojado con la vicepresidenta también por haberse comunicado con Sergio Massa durante la crisis de ayer. "¿Por qué no me llamó a mí?", se preguntó.

Le llegan desde la noche del miércoles mensajes kirchneristas: "Me piden que pare, pero yo no hice nada", afirma y al referirse al diputado Máximo Kirchner, quien llamó al presidente del cuerpo Sergio Massa para enfriar el episodio, se pregunta: "¿Por qué no me llamó a mí?".

El Presidente sostiene que su idea es hacer cambios en el Gabinete, algo ya conversado el martes con Cristina. "Lo charlamos, acordamos nombres. Eso sigue en pie", dice el mandatario. Y enfatiza: "No entiendo para qué se apuraron".

También se refirió al ministro de Economía. Respecto a él,confirma que Cristina lo llamó al funcionario por celular. "Jamás me pidió la renuncia de Martín Guzmán", agrega.

Y contó que lo llamaron "todos los gobernadores. Me decían que les aceptara las renuncias, que los sacara".

"Algunos me plantean que lo raje a Wado, que es un buen ministro. ¿Cómo me voy a desprender de (la titular de la ANSES) Fernanda Raverta, una funcionaria super laburadora y eficiente?", argumenta. Y continúa: "Es incomprensible", "¿qué sentido tiene que renuncie el titular de Aerolíneas Argentinas?".

Fernández ante un Frente de Todos en riesgo de disolución.

"Del modo que yo estime conveniente"

Fernández rompió más temprano el silencio en medio de la crisis que enfrenta su Gobierno remarcó que el Frente de Todos "debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad" para "asegurar que se satisfagan las necesidades del pueblo".

"Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino.

Nuestro mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo. En cada acción que llevemos adelante, en cada decisión, ese debe ser nuestro norte", sostuvo el mandatario.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, el jefe de Estado agradeció "el apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas horas". Y agregó: "Valoro el gesto de las organizaciones sociales y de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilización en mi apoyo".

"Aun así, prefiero que toda esa fuerza que implica una movilización de esa magnitud se canalice para construir la épica militante que ayude a argentinos y argentinas a desentrañar el dilema que se nos plantea en noviembre", planteó Alberto Fernández, al explicar por qué pidió que no se realice la marcha a la que habían convocado el Movimiento Evita y otros espacios.

De cara a las generales del 14 de noviembre, cuando el Frente de Todos tendrá que revertir los resultados de las PASO, el Presidente insistió: "Hay dos modelos de país en pugna que se debaten en estas elecciones: el que descree del trabajo y la producción y sólo promueve la especulación financiera y el que cree que con una producción pujante recuperaremos la dignidad del trabajo para todos y todas".

"He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos.

Mientras lo haga seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria", concluyó.

Un audio escandaloso y ¿filtrado?

Tras la derrota electoral del último domingo, la diputada ultra kirchnerista Fernanda Vallejos apuntó contra el presidente Alberto Fernández a través de un duro audio que se filtró este jueves.

"Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa con todas las renuncias sobre la mesa y no que diga que había escuchado el mensaje de las urnas, como hizo hipócritamente. Se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada", dice Vallejos.

En ese sentido, la diputada consideró que el mandatario busca "conservar su núcleo de inútiles que están de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada sin hacer nada" y aseguró que "no hay conducción política en el Gabinete" porque Santiago Cafiero "es un payaso".

Además, señaló que el Presidente "está atrincherado" en la Casa de Gobierno y sentenció que es "un ocupa porque no tiene votos ni legitimidad". "No lo quiere nadie", sumó.

Al respecto, argumentó que "la derecha lo tiene a Macri" y agregó: "Mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada". Asimismo, consideró que el electorado peronista "no lo quiere porque no se ha subordinado a la política para la cual fue elegido".

Por otro lado, cuestionó la política de Martín Guzmán y opinó que el ministro tendría que haber sido "el primero en presentar su renuncia".

"Se cae de maduro que si hiciste una tan mala política económica, el primero que tendría que haber presentado la renuncia fue el ministro de Economía", apuntó, al tiempo que no descartó que no lo haga "porque tiene otro mandato que cumplir".

"La política económica se debió subordinar a la política sanitaria no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandato del FMI", opinó Vallejos al respecto, al tiempo que manifestó que

Además, indicó que el ministro "hizo un presupuesto donde ser partía de la premisa de que en marzo terminaba la pandemia" y sentenció: "Eso era una mentira que todos sabíamos".

En ese marco, la diputada evaluó que el resultado de las elecciones fue consecuencia de la mala política económica y remarcó que Alberto Fernández "está atrincherado en la Casa Rosada" sin importar "el camino que el pueblo le marcó el domingo".

Se conocieron unos audios de la diputada ultra K Fernanda Vallejos

"El mandato del pueblo es nuestro capital político. No el de Alberto Fernández marchando por Nisman o diciendo que Cristina era una psicópata, asesina, corrupta y ladrona".

"Es obvio que la gente no iba a venir a aplaudirnos, algunos lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo", concluyó.

"Este Gobierno ya fue, fracasó": un segundo audio

"A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos ponemos en pelotas frente a la Casa Rosada y bailamos un malambo a Alberto? A este Gobierno hay que relanzarlo. Ya fue, fracasó. Ya está". Así fue como empezó un segundo audio de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos.

"Gestionaron la pandemia y ahora hay que dar vuelta la página y empezar un Gobierno nuevo, como ocurriría en un Gobierno de coalición institucionalizada y tenemos que lamentar tal vez el no haber institucionalizado mecanismos claros para dirimir los conflictos que se pudiera generar", siguió diciendo.

Y agregó: "Pero bueno, es tarde para llorar sobre la leche derramada de las cosas que no se hicieron. Lo que es claro es que este Gobierno ya fue, no se puede seguir encaprichado ni mucho menos porque está bien, se colgó la banda, agarró el bastón, pero está claro que es un inquilino, ¿no entiende que es un inquilino?".

En cuanto a la relación al vínculo de Alberto Fernández con Cristina, la diputada advirtió: "La dueña de los votos, la dueña de la legitimidad, la dueña del apoyo popular, la dueña de la base de sustentación de este Gobierno y la que lo sentó ahí es Cristina y detrás de Cristina todos los que sostuvimos con nuestro voto, con nuestra presencia, con nuestra defensa, con lo más y lo menos que cada uno y cada uno tiene para aportar".

"Alberto Fernández no podría haber soñado ni con ser intendente. Me parece que hay una enorme desproporción en la reacción", enfatizó.

"Él, si fuera compañero, tendría que sentarse con Cristina y decir: ‘¿Qué hacemos?’ Y actuar en consecuencia de lo que se resuelva, teniendo claro que allí hay una voz que tiene un peso y una legitimidad que no la tiene nadie más. Y que de última, si se equivoca, se equivoca y pone en juego su capital político, su historia y en todo caso después nos arreglaremos", argumentó.

"Pero nadie tiene derecho a rifar el capital político ageno y poner en riesgo la lucha de un pueblo que se fumó cuatro años de macrismo, que se fumó una pandemia, pero que además viene construyendo este proyecto político desde hace 20 años".

"No tiene derecho a hacer eso, no lo tiene. No tiene el derecho, ni la legitimidad, ni el apoyo popular. No tiene espalda para llevarnos a la debacle, ¿a dónde nos quiere llevar? Bueno, tiene que reaccionar, ya pasaron varios días del desastre del domingo. El lunes todos los ministros tendrían que haber puesto su renuncia a disposición y Alberto se tendría que haber sentado en una mesa con Cristina y preguntado a quiénes le aceptamos, a quién dejamos y a quién sacamos. Bueno, no lo hace, entonces creo que la falla está del otro lado", concluyó.