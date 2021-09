Fernanda Vallejos cuadruplicó su patrimonio en un año

Así se desprende de la declaración jurada que presentó la legisladora, autora de polémicos audios contra el presidente, en la Oficina Anticorrupción (OA)

La diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, que estuvo en el centro de la escena los últimos días por los audios polémicos contra el presidente Alberto Fernández, cuadruplicó su patrimonio en un año. Así se desprende de la declaración jurada que presentó en la Oficina Anticorrupción (OA).

En la presentación figura que la legisladora kirchnerista empezó 2020 con un patrimonio declarado de $1.087.223, mientras que en diciembre pasado había crecido hasta $3.958.854, lo que representa un aumento de más del 350% durante un año, en el que hubo una inflación estimada del 36%.

El principal cambio en su patrimonio surge de haber recibido una donación: el 20% de una propiedad de 821 metros cuadrados en Exaltación de la Cruz. Ese porcentaje fue valuado en $1.785.000.

Además, la diputada declaró ser dueña del 50% de una casa de 840 metros cuadrados en la localidad de Calamuchita, cuyo valor aumentó $280.000, tras pasar de $800.000 a $1.080.000 durante el 2020.

También declaró ser dueña del 50% de un auto marca Renault del año 2018, valuado en $1.092.500. Al inicio de 2020, ese mismo auto había sido valuado en $245.000. O sea, en un año, el valor declarado del auto aumentó 346% y supera al valor de la casa de Calamuchita.

Por último, Vallejos aseguró no tener deudas y sumó $1.354 en cajas de ahorro.

A pesar del cepo, integrantes de La Cámpora ahorran en dólares

En medio del cepo y las restricciones cambiarias impuestas por el Gobierno nacional, se supo, gracias a las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA), que los integrantes de La Cámpora que integran el Gabinete Nacional o que tienen algún tipo de poder de decisión tienen gran parte de sus ahorros en dólares.

Ya sea en efectivo o en el banco, todos tienen fondos en moneda extranjera.

Máximo Kirchner, diputado nacional y líder de la agrupación, es quien según la OA posee la mayor fortuna al contar con $ 400 millones. Pero también es quien más dóalares tiene acumulados. Lo siguen en la nómina el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el de Ambiente, Juan Cabandié; la titular del PAMI, Luana Volnovich y la jefa de la Anses, Fernanda Raverta.

Según su declaración jurada, el hijo de Cristina Kirchner tiene una caja de ahorro en la que atesora u$s 516.072. Además declara depósitos de dinero en el país en dólares estadounidense por u$s 2.332.000. En total, solo en dólares, tiene u$s 2.848.072.

Según trascendió, el jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados tomó para su declaración jurada es de un dólar a $83.95, que era el valor al 31 de diciembre de 2020.

Por su parte, Cabandié declaró un patrimonio de $19.908.163,87. En su anterior declaración jurada consignó bienes por $15.718.659,18. Al igual que otros funcionarios del gabinete de Alberto Fernández, decidió ahorrar en dólares. Declaró tener u$s 46.000 en efectivo.

Máximo Kirchner encabeza el ranking, según su declaración jurada ante la OA

El dato curioso aquí es que el año pasado había declarado una caja de ahorro con 900 dólares. La casa y el vehículo que conforman también su patrimonio, fueron valuados en 5,021,646 pesos. En Uruguay cuenta con un terreno de 510 metros cuadrados, declarado por 1.259.250,00 pesos.

La titular de la ANSES, Fernanda Raverta dijo tener ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $4.207.783,29. Entre los ítems que componen sus bienes, declaró una caja de ahorro en dólares con u$s 3634,15

Otra de las referentes de La Cámpora es la titular del PAMI, Luana Volnovich, quien declaró bienes por $1.753.516,77. Es de las que menos crecimiento vio en su patrimonio de un año a otro. En su presentación declara tener u$s1071,06, que en moneda local arroja según su declaración jurada 90.000 pesos.

Eduardo "Wado" De Pedro, hombre de extrema confianza de la vicepresidenta se posiciona entre los más ricos del gabinete. Declaró $46.908.399,13, con un importante salto respecto de su declaración jurada anterior, por $27.497.831,23. Según la OA, tiene dos cajas de ahorro en dólares con un saldo de u$s13.011 ( $ 1.092.411) y declaró 1.150 dólares en efectivo.

En 2020 declaró que tenía $1.120.000 en efectivo, y cajas de ahorro por $266.310. Entre los bienes declarados incluyó un local en alquiler, una propiedad rural con el mismo fin, un departamento, una casa y un vehículo 2015, todo por 14.569.011 pesos.

El listado de los referentes camporistas, también incluye a Paola Tamburelli frente a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) declaró una caja de ahorros en dólares en Estados Unidos con u$s 81.900.

Luana Volnovich tiene parte de sus ahorros en dólares

