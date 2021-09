Mario Ishii: "Un día el pueblo se va a levantar contra los medios"

El intendente de José C. Paz habló durante el acto que compartió con Alberto Fernández y Axel Kicillof. "Tiren una buena, aflójenle", sostuvo

Mario Ishii, intendente de José C. Paz, consideró que "algún día el pueblo se va a levantar contra los medios" de comunicación, a los que acusó dar difundir solamente noticias negativas y de "pegarle y pegarle al presidente" Alberto Fernández.

Durante su participación en el acto que encabezó el Presidente junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para inaugurar una facultad de la universidad de ese distrito, Ishii le pidió a los medios de comunicación que "tengan piedad del pueblo".

"Una persona que en la pandemia estuvo encerrada tuvo que mirar la televisión y eran todas pálidas, nunca una buena. Tengan piedad del pueblo porque un día se va a levantar contra los medios, no tengo duda de eso", vaticinó el intendente, habituado a verse envuelto en polémicas con algunas de sus declaraciones.

En este sentido, el jefe comunal sostuvo que "no puede ser tanto veneno hacia la población", al tiempo que mencionó "la depresión que se ha agarrado la gente" y "los problemas psicológicos" causados por la pandemia.

"A los medios, tiren una buena, viejo. No pueden ser todas malas y pegarle y pegarle al Presidente. El pueblo sabe lo que estoy diciendo, aflójenle, déjenlo gobernar, hubo una pandemia, se nos moría la gente", remarcó Ishii luego de agradecerle a Fernández "por lo que tuvo que soportar" en la gestión de la pandemia.

Por último, el histórico jefe comunal de José C. Paz y referente del peronismo bonaerense se dirigió "a la oposición" y disparó: "No tienen que golpear a los que están gobernando para asumir, ya estuvieron y la gente los rajó hace dos años, no pueden pedir más".

Ishii suele generar polémica con sus apariciones: la última de ellas fue el año pasado, cuando se filtró una grabación suya discutiendo con empleados públicos de la salud en protesta, a quienes les advirtió: "Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Cuando vienen a pedir laburo yo se los doy, o se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias".

El Presidente encabezó la inauguración de una facultad en la localidad de José C. Paz

Alberto Fernández reconoció que la derrota "les dolió"

Alberto en tono de campaña, le apuntó a la oposición por cuestionar las medidas del Gobierno por la pandemiaAlberto en tono de campaña, le apuntó a la oposición por cuestionar las medidas del Gobierno por la pandemia.

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la derrota de las PASO les "dolió" y los "llevó a hacer un debate" interno que terminó en los cambios en el Gabinete, al tiempo que apuntó a la oposición por cuestionar las aperturas sanitarias y acusar al Gobierno de "libertinos".

Al encabezar la inauguración de una facultad en la localidad de José C. Paz junto al intendente local, Mario Ishii, y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, Fernández señaló: "Estamos terminando un tiempo aciago que a todos nos ha dolido".

"Podremos ir poco a poco recuperando la cotidianeidad. Ahora nos acusan de libertinos los mismos que nos acusaban de encerradores, pero no importa, yo he venido con Cristina (Kirchner) en 2019, con un deber y yo ese deber lo voy a cumplir. En el medio, cuando empecé a cumplir el deber que me comprometí ante ustedes la pandemia nos arrasó, como a todo el mundo. Enfrentamos la pandemia y ahora que estamos saliendo de la pandemia tengan la más absoluta confianza que vamos a poner de pie a la Argentina", subrayó el jefe de Estado.

Al cerrar el acto, Fernández señaló: "Para mí es un privilegio poder estar con ustedes inaugurando esta facultad, después de un domingo aciago, dos domingos atrás, donde humildemente escuchamos lo que todos y todas nos reclamaron para adelante".

"Frente a ese resultado que para todos nosotros fue un resultado que nos dolió, definitivamente, que nos llevó a hacer debate, yo quiero hacer memoria junto a ustedes, porque en el 2019 otros perdieron las elecciones primarias y saben lo que pasó al día siguiente, cerraron el ministerio de Salud, de Trabaja y de Ciencia y Tecnología. No saben la alegría que tengo porque después de perder esas elecciones estemos inaugurando esta facultad", enfatizó el Presidente.

Al respecto, señaló: "Yo escuché y por eso puse al mejor de los nuestros al frente de la Ciencia y Tecnología. Y yo escuché y por eso le pedí a Jimmy Perszyk que se recupere la escuela como corresponde".

"Por eso, a la semana de la derrota electoral, no cerré el Ministerio de Trabajo, lo que hice fue promover el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil", destacó el jefe de Estado.

Sobre las PASO, recalcó: "El mensaje que recibimos lo hemos oído y la respuesta nuestra es esta: lo que necesitamos es cambiar planes sociales por trabajo, eso no significa dejar abandonado al que necesita de la asistencia del Estado, lo que necesitamos es redoblar el esfuerzo para que los argentinos recuperar la dignidad en sus familias".

"Vamos a trabajar incansablemente para que esa deuda maldita que nos han dejado no nos condicione. Vamos a trabajar por la dignidad, tengo un jefe de Gabinete tucumano porque me voy a ocupar de ese norte", agregó Fernández al cerrar su discurso.