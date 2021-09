"Guerra fratricida": el duro diagnóstico sobre la Argentina que hacen desde España

La explosiva crisis política en la coalición de Gobierno fue retratada con ojo crítico en un severo editorial del diario El País

El súbito quiebre del Gobierno luego de su derrota en las elecciones PASO del 12 de septiembre concitó la atención internacional. En un artículo editorial de este miércoles, el prestigioso diario El País se dedica evaluar la situación del Frente de Todos y no duda en calificarla como "una guerra fraticida".

Además, consideró que la dupla Alberto-Cristina conforman una "estructura antinatural, donde el segundo domina al primero".

"La derrota electoral del peronismo en las elecciones primarias abiertas en Argentina expuso las crecientes tensiones internas de la coalición liderada por el presidente, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Nacido por iniciativa de la expresidenta para ganar las generales de 2019, como finalmente sucedió, el Frente de Todos, como se llama la coalición gobernante, paga ahora sus pecados de origen", comienza el texto.

Y explica: "Al frente del Gobierno tiene a un hombre que ejerce el poder, pero no tiene los votos. En segundo plano tiene a una mujer que tiene los votos, pero sin derecho al poder. Como artífice de la alianza, Cristina Fernández de Kirchner ejerce entonces de hecho toda su influencia sobre Fernández, al que considera en deuda con ella".

Noche de la derrota. La imagen que eligió El País para ilustrar su editorial sobre el Gobierno argentino.

Debilidad y cambios de gabinete

"Esta estructura antinatural, donde el segundo domina sobre el primero, lastró las estrategias oficiales contra la crisis económica heredada y la pandemia de la covid-19. La coalición peronista, cimentada sobre la creencia de que 'el peronismo unido jamás será vencido', exhibió ahora en las urnas la magnitud de su debilidad. Los cambios en el Gabinete de ministros posteriores a la derrota se resolvieron a viva voz, como una pelea abierta entre el presidente y su vicepresidenta. Cristina Kirchner venció finalmente en el pulso: Fernández debió sacrificar a su jefe de Ministros, Santiago Cafiero, además de la renuncia de hasta seis ministros más, junto a otros altos cargos", continúa el texto.

Además, El País hace una evaluación de la economía argentina y lanza una preocupante advertencia sobre lo que puede pasar luego de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

"Los ruidos de palacio apenas ocultan que día a día se agravan los problemas de fondo de Argentina. La pobreza supera el 40% y crece hasta el 63% entre los menores de 14 años. Sube el desempleo y la inflación está en el 50% anual. Mientras tanto, el país intenta refinanciar con el FMI parte de los 44.000 millones de dólares que el organismo dio al Gobierno de Mauricio Macri en 2018. El Gobierno ha emprendido las cinco semanas que restan para las elecciones legislativas del 14 de noviembre limitado por la crisis y debilitado en el frente político", prosigue el editorial.

"Si se repitiera el resultado de las primarias del 12 de septiembre, cuando perdió en 18 de los 24 distritos del país, ya no tendrá el control absoluto del Senado y dejará de ser la primera minoría en la Cámara de Diputados. Los riesgos para la gobernabilidad en tiempos de tormenta son evidentes", advierte.

Y concluye: "Es por ello que urge al Gobierno peronista poner fin a la guerra fratricida que libran las dos cabezas del Ejecutivo en pos de soluciones consensuadas a la crisis. Argentina vive en una relativa paz social, a diferencia de vecinos como Chile o Colombia, pero debe evitar a toda costa la erosión de la paz política. Solo así podrá superar años de deterioro económico y crecer como merecen sus habitantes".

The New York Times: "Se desintegra el matrimonio político"

El diario estadounidense The New York Times también publicó este miércoles un análisis de la situación argentina, puntualmente acerca del impacto del resultado de las elecciones primarias. En el artículo consideró que el "matrimonio político" entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner "se desintegra" tras la derrota que sufrió el oficialismo en las PASO.

"La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ideó el plan para elegir al presidente Alberto Fernández. Ahora se están peleando abiertamente", comentó el diario estadounidense.

A criterio de quien escribe la columna, se trata de "un matrimonio político que alguna vez fue considerado una genialidad, pero ahora se está desmoronando a medida que el presidente y la vicepresidenta de Argentina se culpan mutuamente por la caída de la popularidad del partido gobernante".

El diario estadounidense publicó un análisis del impacto del resultado electoral en el oficialismo

"El presidente Alberto Fernández remplazó el lunes a varios ministros después de un duro altercado con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien lo culpó por la contundente derrota que sufrió su partido en las elecciones primarias a principios de este mes. La disputa pública profundizó las dudas de que la pareja que lidera una nación agobiada por las deudas, la pobreza y una economía en crisis pueda gobernar de manera efectiva", subrayó.

En la nota publicada este miércoles con las firmas de Daniel Politi y Ernesto Londoño, el diario sostuvo que la derrota "también renovó el interés por una pregunta que ha sido relevante desde 2019, cuando la expresidenta Fernández de Kirchner ideó un plan para retornar al poder ubicando a Alberto Fernández como candidato a la presidencia: ¿Quién está gobernando?".

"Fernández de Kirchner calificó el resultado como una ´catástrofe política´ en un comunicado publicado a fines de la semana pasada en su sitio web personal, y pidió medidas contundentes. En el documento, Kirchner se describió como una figura marginada en el gabinete de Fernández y dijo que sus advertencias sobre el impacto político de las medidas de austeridad no fueron escuchadas", afirmó The New York Times.

El "matrimonio político" entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández se "desintegra"; en palabras de The New York Times

Además, recordó que "Fernández de Kirchner, quien gobernó Argentina de 2007 a 2015, eligió a Alberto Fernández para liderar su boleta electoral porque enfrentó varios casos de corrupción que habían afectado gravemente su imagen política".

"Ahora, según afirman los analistas políticos, mientras los votantes se enojan con él, Fernández de Kirchner parece querer librarse de responsabilidades", señaló la publicación.

Finalmente, concluyó: "El gobierno de Fernández fue criticado luego de que altos funcionarios tuvieron acceso temprano, y no registrado, a las vacunas contra el coronavirus. El presidente también fue criticado por la divulgación de unas fotografías que lo muestran asistiendo a una fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, que se celebró en la residencia presidencial cuando el país estaba en cuarentena".