Aníbal Fernández: "¿Qué elección se perdió? Nosotros no competimos contra nadie"

El ministro de Seguridad de la Nación dijo que el oficialismo no perdió las elecciones primarias porque no tenían internas y apuntó al comicio de noviembre

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, negó que el oficialismo haya perdido las elecciones primarias del pasado 12 septiembre al señalar que "el Frente de Todos tenía una sola lista y no competía con nada".

"Lo que llamó la atención fue Juntos por el Cambio, que sí competían (entre ellos) e hicieron atractiva la competencia. Ahora competiremos y veremos como concluye", subrayó el funcionario nacional. Y remarcó: "¿Qué elección se perdió? Si nosotros no perdimos contra ellos". Fernández aseguró que "la calle no se pierde nunca" para el peronismo, aunque señaló que "la pandemia obligó a recluirse y eso lo hizo un poco más difícil".

"Eso se va a ir mitigando y ha sido muy contundente Juan Manzur, que vamos a ir abriendo cada vez más, con un nivel de vacunación que es altísimo y la efectividad también lo es. Hay que seguir por ese camino, en la medida que no nos den conclusiones problemáticas", resaltó el ministro de Seguridad.

En declaraciones radiales, en tanto, se refirió a la reunión que mantuvo con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y afirmó que su objetivo de "sacar" a los efectivos de la Policía Federal de la calle para que se aboquen a tareas de investigación. "Las 53 comisarías pertenecen a la Ciudad y, ergo, toda la policía que está en la calle pertenece a la Ciudad; lo que yo quiero es que ese personal, con más instrucción, que de por sí es muy buena, se aboque a la investigación del delito complejo", explicó.

En otro orden, apuntó contra la gestión de Patricia Bullrich en la cartera y dijo que "fue horrible, no combatió nada". "Me han agraviado permanentemente. Siempre va a ser así, insultan en la tapa y piden disculpas en la página 80", se quejó Fernández, y sobre su enfrentamiento con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, agregó: "No perdamos el tiempo con Carrió, la víctima soy yo por los agravios de ella".

Aníbal Fernández: Argentina no está preparada para pistolas Taser

Fernández, afirmó que la Argentina "no está preparada" para el uso de las pistolas Taser. Primera diferencia con su par bonaerense, Sergio Berni.

"La Argentina no está preparada para eso, ni por casualidad. No, decididamente no", afirmó el flamante funcionario, en diálogo con radio La Red, al ser consultado por la posibilidad de que la Policía pueda utilizar estas armas eléctricas.

"No se puede usar, la Argentina no está preparada para las Taser", remarcó el titular de la cartera de Seguridad de la Nación.

Actualmente, el Gobierno cuenta con armas Taser que fueron adquiridas por la ex ministra de Seguridad del Gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich. Además, en mayo de 2019, la ex funcionaria reglamentó el uso de las Taser por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Incluso aprobó un protocolo y dispuso la capacitación del personal para su utilización.

Con el cambio de gobierno, la cartera de Seguridad adoptó otra política y, ya bajo las órdenes de la ex ministra Sabina Frederic, derogó el protocolo, que disponía su uso en terminales de gran afluencia de público, como estaciones de tren o aeropuertos.

El uso de las Taser fue una de las tantas diferencias que mantuvieron la ex ministra y su par bonaerense, Sergio Berni, a lo largo de este año y medio de gestión del Frente de Todos en Nación y Provincia. Con el cambio de ministro, parece que esa diferencia continuará.

Aníbal Fernández admitió que fue desafortunado haber dicho que la inseguridad era "una sensación"

En otro orden, Anibal Fernández admitió que su histórica frase, en la que aseguró que la inseguridad era "una sensación", fue desafortunada, y pidió ser consultado por cuestiones actuales.

Tras una semana convulsionada para el Gobierno Nacional, marcada por cambios en el gabinete, el funcionario calificó como "situaciones de la vida" a los cruces pasados que tuvieron como protagonistas a los nuevos ministros. "Las broncas tienen un límite y se agotan", afirmó en el programa "Primera Mañana", emitido por CNN en Español.

Por otra parte, el funcionario aseguró que el país tiene complicaciones "de todo tipo", y sostuvo que deben ser evaluadas en el contexto en el que se desarrollan. En la misma línea, el ministro de seguridad aseguró que su ministerio se enfrenta ante una tarea muy importante que ataña al control en el Conurbano.

A diferencia de la ministra saliente, Sabina Frederic, Fernández le puso fecha a la reunión con su par en la provincia, Sergio Berni, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y los intendentes bonaerenses de distintos partidos políticos. "Nos juntaremos mañana, y luego lo haré con intendentes porque me interesa mucho juntarme con intendentes de la oposición e ir avanzado sobre la temática", sostuvo.