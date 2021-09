Lobby: Juntos por el Cambio coquetea con Milei pensando en la "polarización total" con el peronismo en 2023

Bullrich y otros dirigentes se acercan al líder de La Libertad Avanza para hablarle a sus votantes de cara a las próximas presidenciales

"Creo que hay que ampliar el espacio y hay que convocar a (Javier) Milei y a otros. Ahora no, porque él va a jugar su elección y nosotros la nuestra, pero sí más adelante", sentenció Patricia Bullrich en una entrevista. Sus palabras blanquearon los contactos que teje con el economista ultraderechista desde que se tranformó en el emergente de la fuga de votos por derecha que Juntos por el Cambio no pudo contener. Según la foto que dejaron las PASO obtuvo el 13,6% de los votos.

El operativo de ampliación de la alianza opositora sumó en la Ciudad a Republicanos Unidos, que lidera el exministro Ricardo López Murphy, pero no llegó a cerrar pactos con Milei, de "La Libertad Avanza" para que se incorporte a JxC. En la provincia de Buenos Aires tampoco pudieron con su excompañero de fórmula, José Luis Espert, que compite en la provincia de Buenos Aires junto a Carolina Píparo. Ambos economistas quedaron afuera de JxC por distintas razones: Espert estuvo a un paso de ingresar pero la Coalción Cívica y el radicalismo se opusieron a sumarlo. El exvicefe de Gobierno Diego Santilli estaba dispuesto a incorporarlo, pero pesó la opinión de los otros socios.

Espert quedó afuera, pero sumó a Píparo. La diputada provincial del PRO dejó el partido y se pasó a "Avanza Libertad", el sello bonaerense que funciona como marca espejo del que controla Milei en la Ciudad. Hasta las PASO del 12 de septiembre el precandidato a diputado nacional porteño se negó terminantemente a negociar con la alianza y antagonizó públicamente con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hasta una sobreactuación que luego le costó caro a su imagen.

"¿Sabes qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés", disparó Milei a fines de agosto y nunca se retractó. El nivel de violencia de su discurso comenzó a ahuyentar a sus propios votantes, pero desde entonces comenzó a controlarse. Fue la antesala del giro siguiente: confirmar que se siente cerca de Bullrich.

Bullrich insiste con la necesidad de mantener diálogo con los votantes de Milei para las presidenciales de 2023

"No es descartable por la afinidad ideológica que tenemos. Le valoro que va a de frente y no miente, es complicado encontrar eso en este rubro" aseguró en una entrevista. "Cuando yo trazo la línea de los socialdemócratas, a ella la veo en mi patio. Tengo afinidades con ella", completó el dirigente de ultraderecha este fin de semana. De ese modo, Milei no sólo confirmó los acercamientos de Bullrich, sino que edulcoró su violencia a Rodríguez Larreta como una forma de no desautorizar a la titular del PRO, que elogió al economista a pesar de que nunca se retractó de los insultos que le dedicó al alcalde porteño.

Milei le hizo un guiño a Bullrich y nunca desautorizó los gestos que hace un mes lanzó el expresidente Mauricio Macri cuando dijo que coincidía en la "defensa de la libertad". Hasta ahora el economista sólo castiga a Rodríguez Larreta y edulcora las críticas que lanzó contra la administración de Cambiemos. Cerca de Macri y también de Bullrich insisten con "la necesidad" de mantener el diálogo con los votantes de Milei para las presidenciales de 2023 con el objetivo de aglutinar a todos los votantes de la derecha detrás de una eventual candidatura que compita con el aspirante del Frente de Todos.

López Murphy ya forma parte de ese acuerdo desde que aceptó medirse en las PASO de JxC con la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en su regreso a la capital como candidata a diputada nacional. Antes de sumarse el exministro de la Alianza formaba parte de un espacio de derecha que incluía a Espert y a Milei, entre otros dirigentes. Todos debatían si debían competirle a JxC para constituirse como una tercera fuerza o integrarse a ese conglomerado opositor.

En ese río revuelto el "bulldog" nunca castigó a Milei pero condicionó a Espert, que reclamaba competir con JxC hasta que cayó preso uno de sus aportantes de campaña. Es el caso del empresario Federico "Fred" Machado, que fue detenido en Neuquén por la Policía de Seguridad Aeroportuaria acusado por el gobierno de los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero en alta escala. Desde entonces, el economista ultraliberal comenzó a reclamar la construcción de "una gran interna anti K" que finalmente lo dejó afuera.

Así como Milei alimenta sus coincidencias con Bullrich, no deja cuestionar a Rodríguez Larreta con la mira puesta en quitarle mas votos a Vidal en las generales del 14 de noviembre. "En la lista final que tiene Juntos por el Cambio, en los 10 primeros lugares hay nueve socialdemócratas. Por lo tanto esa no es una lista de formato liberal y por ende aquellos liberales que abrazan las ideas de la libertad evidentemente deberían alinearse con una lista liberal de verdad, como la lista de La Libertad Avanza", insistió el dirigente en una entrevista a radio Rivadavia.

Milei encabeza la lista porteña junto a Victoria Villarruel, que preside la asociación civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas que niega las desapariciones cometidas durante la última dictadura militar y repudia los juicios por delitos de lesa humanidad.

El objetivo de confrontar a fondo en 2023 con el Frente de Todos corre las diferencias con Milei

Si los números de las PASO se repiten para ese espacio de ultraderecha, los dos candidatos podrían ingresar a la Cámara de Diputados, al igual que Espert y Píparo por la provincia de Buenos Aires, que quedaron como cuarta fuerza con el 4.87%, es decir, 404.016 sufragios. Los cuatro podrían ser aliados por ultraderecha de JxC en la Cámara Baja, como una puesta a prueba de la convivencia que Bullrich busca proyectar para las elecciones de 2023.

Esa búsqueda tiene sus sombras, porque la exministra de Seguridad quiere ser precandidata a presidenta y debería medirse con una lista nutrida de competidores, encabezada por Rodríguez Larreta, o por Macri en busca de su "segundo tiempo", pero también por otros dirigentes del radicalismo, como el gobernador jujeño, Gerardo Morales, o el médico neurólogo Facundo Manes, que se transformó en un nuevo producto electoral de la UCR para disputarle al PRO el liderazgo de JxC. El aspirante se reunirá esta semana con Santilli para definir la campaña que continuarán a partir de la semana próxima con la atención puesta en la primera y tercera sección electoral del conurbano.

¿Qué pueden hacer dentro de ese armado Milei o Espert? Una eventual experiencia legislativa puede ser el primer examen para los acercamientos electorales. El movimiento sería la confirmación práctica del nuevo giro hacia la derecha de JxC enfocado en profundizar la polarización total con el peronismo. La figura de Milei y su discurso de odio espanta a dirigentes como Larreta, Vidal o Manes, pero el objetivo de confrontar a fondo en 2023 con el Frente de Todos corre esas diferencias debajo de la alfombra y abre puentes para que JxC esté cada vez más cerca de tener socios de ultraderecha.