Cristina Kirchner reapareció y cargo contra Macri: "Era tu papá, eras vos y tu mamá también"

La vicepresidenta volvió a hablar públicamente tras la durísima carta que le escribió al presidente Alberto Fernández días atrás

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar este martes sus críticas al ex presidente Mauricio Macri por el blanqueo de 25 millones de dólares que habría hecho su madre, Alicia Blanco Villegas, a través de su hermano Gianfranco.

"En 2016 publiqué la carta ´No es mi mamá, es tu papá y vos también´, en respuesta a una denuncia ridícula que el gobierno de Macri había hecho contra mi madre. Bueno... la verdad que me quedé corta: era tu papá, eras vos y tu mamá también", recalcó la titular del Senado.

En su cuenta de la red social Twitter, la vicepresidenta se hizo eco de una nota del diario Ámbito Financiero que dice que "Gianfranco ´blanqueó´ un fideicomiso de la madre de Macri, prohibido por ley".

En 2016 publiqué la carta "No es mi mamá, es tu papá y vos también" (https://t.co/Dos4GOsb36), en respuesta a una denuncia ridícula que el gobierno de Macri había hecho contra mi madre. Bueno... la verdad que me quedé corta: era tu papá, eras vos y tu mamá también. pic.twitter.com/WhmUVDrv7y — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 28, 2021

En su publicación, Cristina Kirchner también puso el link de su carta de 2016, cuando acusó al entonces presidente de montar una persecución judicial en su contra y la de su familia.

"El hermano del ex presidente declaró como propio en 2016 un ´trust´ que alcanzaría los 25 millones de dólares. Su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas que en 2020 lo reintrodujo a su patrimonio. La ley de blanqueo expresamente impedía a que accediera al beneficio. La nueva prueba da un giro a la causa judicial", dice el texto periodístico que remarcó la presidenta de la Cámara de Senadores.

De esta forma, la vicepresidenta volvió a hablar públicamente a través de las redes sociales tras la durísima carta que le escribió al presidente Alberto Fernández días atrás, lo que generó un cimbronazo interno en el Frente de Todos.

Su última publicación política había sido, precisamente, la misiva pública el pasado 16 de septiembre, aunque días después, el 23, había dado su pésame a la familia y amigos de Fernando Braga Menéndez, publicista que trabajó junto a Néstor en la campaña del 2003.

Cristina reaparece en tono confrontativo luego de la carta que hizo tambalear al Gobierno.

Macri, contra el "régimen populista"

Por su parte, Mauricio Macri participó este martes de un encuentro organizado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas, donde criticó al Frente de Todos por su estrategia electoral y consideró que "hay que evitar que el ahorro y el esfuerzo de años pueda ser dilapidado por un régimen populista en muy poco tiempo".

Durante el evento, Macri cuestionó al Gobierno del presidente Alberto Fernández por su estrategia para tratar de revertir la derrota sufrida en las PASO y lanzó duras críticas, además, contra la última cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

"Aparecen los vendedores de espejitos de colores que regalan todo lo que no tienen y destruyen el futuro. Hay que evitar que el ahorro y el esfuerzo de años pueda ser dilapidado por un régimen populista en muy poco tiempo", lanzó el ex mandatario.

En este sentido, Macri destacó el triunfo de Juntos por el Cambio en las PASO y confió en que "se profundice" en las legislativas del 14 de noviembre, al tiempo que puse de relieve que "un gobierno que ha hecho daño y lo volvió a profundizar está empezando a enfrentar la consecuencias de lo que ha hecho".

En otro tramo de su exposición, el ex mandatario criticó a la CELAC por la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su par de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la cumbre que se llevó a cabo en México, y consideró que "no hay que darle escenario para que quieran decirnos que los que son dictadores no son dictadores".

"No participaría en lugares donde uno va a sentarse con gente que está violando los derechos humanos en nuestro continente", disparó Macri y agregó: "Tendríamos que seguir trabajando en el Grupo de Lima para liberar al pueblo venezolano, al cubano, para que haya elecciones libres".

Mauricio Macri sigue apoyando la campaña de Juntos por el Cambio.

El simbolismo también es poder

Por otra parte, consultado sobre su gestión y la derrota que sufrió en 2019 contra Alberto Fernández, Macri evaluó que "falló" en "no darle tanta importancia al simbolismo, que también es poder", y señaló: "Si no hay un relato que justifique la épica te podés quedar solo de vuelta".

"Lo que nos llevó a no poder reelegir en el 2019 es que no había un entendimiento global de la necedad de cambiar, Argentina es un caso patético de retroceso de casi más de medio siglo producto de trabas y comportamientos mafiosos, que hay que romper", explicó.

Además, el ex mandatario fue consultado por el surgimiento de figuras liberales como el economista Javier Milei en la arena electoral y, si bien expresó una coincidencia parcial con sus ideas, tomó distancia del discurso libertario que expresa el candidato a diputado de La Libertad Avanza.

"Las ideas que en el día uno ha intentado impulsar en la gestión tienen que ver con las libertades, soy un creyente de la libertad como un hecho central en la vida de una persona", señaló Macri.

Sin embargo, aclaró que "surgió una versión mucho más extrema: llegan a niveles de anarquismo, dicen que no tiene que haber sistema, y ahí estamos en un borde en el cual no me siento identificado, la democracia es el peor de los sistemas pero es el único posible".