La CGT recibió al moyanismo para analizar la unidad sindical: qué es lo que se viene

La mesa chica de la CGT analizó con los dirigentes ligados al camionero temas organizativos con vistas al Congreso de renovación de autoridades

La mesa chica de la CGT analizó con los dirigentes del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), que lideran el camionero Pablo Moyano y el mecánico Mario Manrique, una variada agenda de temas organizativos con vistas al Congreso de renovación de autoridades y la reforma estatutaria para incorporar el cupo femenino, dijeron fuentes sindicales.

El encuentro, que se extendió durante dos horas, se realizó en la sede central de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en Moreno al 1300 de la ciudad de Buenos Aires, y participaron por la CGT sus cotitulares Héctor Daer y Carlos Acuña, el adjunto Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri y Argentino Geneiro y, por el Fresimona, además de Moyano y Manrique, lo hicieron Cristian Jerónimo, Juan Pablo Brey y Omar Plaini.

Disconforme con el rumbo que había tomado la CGT, Hugo Moyano decidió apartarse de la entidad

¿Se viene la unidad?

Las fuentes sindicales informaron a Télam que luego de años de distanciamiento y enfrentamientos entre ambos sectores, comenzó a gestarse "la unidad" para confluir el 11 de noviembre próximo en Parque Norte en una única conducción.

En su momento y, luego de varias desavenencias, el moyanismo -con Pablo Moyano a la cabeza- se retiró del consejo directivo de la central obrera que colideran Daer y Acuña.

"Se analizaron y desmenuzaron las problemáticas laborales que afectan a los trabajadores, y se estudiaron los detalles organizativos de la movilización prevista para el 18 de octubre próximo hacia el Monumento al Trabajo para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista", señalaron a esta agencia los voceros del Frente Sindical.

Ese sector también sostuvo que en el encuentro se comenzaron a ultimar los detalles del Congreso de la CGT de renovación de autoridades y confiaron a la agencia Télam que luego de varios años de conflictos se procurará en esa instancia la unidad del movimiento obrero.

Los sindicalistas también analizaron la necesaria reforma del Estatuto de la central obrera para incorporar el 30 por ciento del cupo femenino a la próxima conducción en noviembre.

Las fuentes sindicales confirmaron que en la movilización del 18 de octubre se leerá un documento que fijará la posición del sindicalismo ante la realidad nacional, por lo que la mesa chica de la central obrera y el moyanismo comenzaron a analizar su texto.

"Se habló de la necesaria unidad del movimiento obrero para apuntalar al peronismo", sostuvo Juan Pablo Brey, titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

El 22 de septiembre último, la CGT deliberó en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 en el contexto del Comité Central Confederal (CCC), que ratificó la marcha de octubre y el Congreso de renovación de autoridades de la central, previsto para el 11 de noviembre.

Más injerencia en el Gobierno nacional

Confiado que el Frente de Todos (FdT) revertirá el resultado electoral de las primarias legislativas, el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de Buenos Aires, Hugo Moyano, reclamó mayor participación en el Gobierno.

"El movimiento tiene que lograr estar en los lugares donde se definen políticas para la actividad", aseguró el también presidente del Club Independiente, que consideró que en los poderes ejecutivos "a veces mandan gente que no tiene noción de nada" y puso como ejemplo al exministro de Transporte macrista Guillermo Dietrich: "La única experiencia que tenía era andar por la bicisenda si iba a trabajar los primeros tres meses, después no podía ir ni en subte, disfrazado iba, no lo podía ver nadie".

Moyano pidió que el sindicalismo ocupe un lugar en la mesa de decisiones del gobierno nacional

Poder de decisión

En ese sentido, indicó en diálogo con Radio El Destape que el movimiento obrero debe "hacer una tarea importante donde tenga poder de decisión y no que le impongan nada o decidan por ellos" y agregó: "Tiene que cumplir el rol fundamental no solo de defender los derechos de los trabajadores, sino cumplir una función de participación en el sector político, donde se deciden temas de economía. Somos entidades que tenemos que estar sentadas en la mesa de discusión de los temas económicos y que hacen al crecimiento del país".

Moyano destacó que además de los 220.000 afiliados tienen 12.000 empleados que desempeñan funciones, por ejemplo, en la administración o en las clínicas y los hoteles que dependen del sindicato.

"Somos más que una empresa de muchos señores que aparecen en televisión queriendo imponer políticas que perjudican a los trabajadores", expresó el líder gremial que respaldó al presidente Alberto Fernández en la semana que se tensó la relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner. El año pasado, el jefe de Estado lo había tildado de ser "un dirigente ejemplar".

Sin cesar en las críticas a la administración del exmandatario Mauricio Macri, lanzó: "No han laburado nunca, hacían políticas en contra del laburante y se mantenían con el aporte de los trabajadores". Contrario a la eliminación de las indemnizaciones, el sindicalista sostuvo: "Les pagamos todo: los sueldos, los viajes que hacen, y encima quieren llegar arriba para quitarles derechos a los trabajadores".

Con las redes desplegadas para ayudar a que el oficialismo mejore su desempeño electoral, Moyano sostuvo que cuando los camioneros que no votaron se den cuenta de que "aparece la pandemia del macrismo", no van a tener dudas de emitir sus sufragios en noviembre. "Si queremos seguir manteniendo trabajo y derechos tenemos que votar al Frente de Todos", advirtió.