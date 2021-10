Durán Barba, sobre la derrota del Gobierno: "No veo ninguna posibilidad de que se dé vuelta las generales"

El ex asesor y guía de Mauricio Macri realizó un diagnóstico de la situación política en la Argentina y minimizó las chances del oficialismo

Jaime Durán Barba, ex asesor estrella del macrismo, afirmó que el Frente de Todos no podrá revertir la dura derrota que sufrió en las elecciones PASO. "No veo ninguna posibilidad de que se dé vuelta el resultado en las elecciones generales", sentenció el consultor.

El ecuatoriano afirmó que en las PASO hay menor participación de votantes que no eligen al peronismo. Mencionó que en las elecciones de 2019 el entonces presidente Macri subió seis millones de votos más que en las primarias. Mientras que Alberto Fernández, que lo derrotó, consiguió 200 mil votos más en comparación con las PASO.

Durán Barba explicó en las elecciones primarias del 12 de septiembre "se distribuyó el triunfo de la oposición en ciudades que no le eran propias". Y dijo que eso significa que "que dentro del propio electorado kirchnerista hay una rebelión".

Limitaciones de las encuestas

El consultor político dijo que "las encuestas de ningún país están sirviendo para ver el futuro" y que se sorprendió con los resultados elecciones: "No solamente por las distancias en Ciudad y en provincia de Buenos Aires, sino porque hay municipios en los que siempre ganó el kirchnerismo, siempre, y esta vez ganó la oposición".

Durán Barba cuestionó la entrega de cocinas, garrafas y heladeras para tratar de revertir el resultado en las PASO, como el PRO denunció que se produjo en General Rodríguez. Dijo que este tipo de medidas "demuestran angustia por parte de los dirigentes de un sector político" y que "no por eso se sacan más votos, porque la gente dice: ‘Este está loco, no está bien’".

El asesor ecuatoriano dijo que este tipo de medidas proselitistas ya no se aplican en otros países. "El reparto de heladeras ya no se hace en el mundo porque el tiempo pasó, las ciudades son más grandes, la gente tiene mentalidad más libre y sobre todo la mentalidad de la sociedad de Internet es distinta, es digna", dijo en el canal TN.

Milei: para Durán Barba, muestra que se están "desmoranando" las estructuras partidarias tradicionales.

El exasesor de Macri interpretó en relación al 13,6% que logró el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei en las PASO en la ciudad de Buenos Aires. "Se está desmoronando la estructura partidaria tradicional", evaluó.

Durán Barba sostuvo que el economista "es una persona cuyo contenido es liberal, indudablemente, pero cuyas actitudes y estilo de comunicación es más semejante a (el dirigente piquetero) Luis D’Elia que a un académico". Destacó la formación de Milei, aunque aclaró: "La gente vota más por estilos y no por contenidos".