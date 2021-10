Lobby: cuál será la estrategia de JxC para demoler al oficialismo antes del 14N

En cada distrito, los candidatos buscarán alambrar lo conseguido y sumar votantes. María Eugenia Vidal, ante la chance de capitalizar un evento clave

Casi con equidistancia, en Juntos por el Cambio analizan los treinta días posteriores al resultado de las primarias con la misma perspectiva con la que planifican las cinco semanas que faltan para llegar a las generales del 14 de noviembre. Luego de garantizar que ninguno de los socios de la coalición opositora exponga sus internas luego de la victoria del 12 de septiembre, la estrategia de la alianza ahora estará enfocada en mantener los votos obtenidos y sumar nuevos electores en distritos clave.

Los armadores del despliegue opositor siguen con detalle los errores no forzados del Gobierno. La semana pasada, en JxC estaban entusiasmados con el proyecto de nacionalización de los depósitos que presentó el diputado jujeño José Luis Martiarena, luego desautorizado por todo el bloque oficialista.

Desde este lunes están empeñados en capitalizar el mensaje de Twitter que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le mandó al dibujante Nik para rechazar sus críticas contra la ampliación de las políticas sociales del Gobierno. El funcionario le mencionó una escuela privada a la que asisten las hijas menores del dibujante. Nik consideró el mensaje de Fernández como una amenaza velada y Juntos por el Cambio tomó el guante que dejó el traspié del funcionario: pidió su renuncia en un anticipo de la amplificación que le dará en los próximos días para demoler al oficialismo.

La campaña opositora, lista para pescar y amplificar los errores no forzados del Gobierno.

Expectativa y preparación para el debate

A un mes del resultado de las PASO la campaña retomó en ese contexto su fase audiovisual. Lo hizo en dos escenarios de disputa. Este domingo comenzó la transmisión de los spots publicitarios de cada fuerza política en los espacios de radio y televisión cedidos por la Dirección Nacional Electoral y el miércoles se realizará el primer debate entre los candidatos a diputados nacionales por la capital en el canal TN, del Grupo Clarín.

Tanto María Eugenia Vidal como Diego Santilli ya pasaron varias horas de entrenamiento para ese momento. La exgobernadora, ahora calzada en el traje de candidata a diputada nacional por la Ciudad, participará en la edición de esta semana y el ex vicejefe porteño, que encabeza la lista de aspirante por la Provincia, lo hará la semana que viene.

El debate será un bautismo de fuego para Vidal en su regreso capitalino. Se medirá con Leandro Santoro del Frente de Todos (FdT), Javier Milei de Avanza Libertad y Myriam Bregman del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U). Sin una ley que garantice y ordene el debate en las legislativas, la escena volverá a quedar en manos del canal del Grupo Clarín con tres ejes temáticos: calidad institucional, seguridad y justicia; economía, educación y trabajo y política sanitaria en pandemia. El frente más débil de Vidal frente a sus competidores es el tema económico, porque será la primera vez que una representante de JxC deberá exponer sus argumentos en el marco de un debate sobre su gestión bonaerense y la de Mauricio Macri.

En el equipo opositor sostienen que es la misma falencia que tendrá Santoro respecto a la situación económica actual luego de dos años de la presidencia de Alberto Fernández. Más allá de los cruces verbales que surgirán de esa velada, la atención de los laderos económicos de Vidal está puesta en la publicación del índice de inflación de septiembre.

Tanto el exministro Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, como el economista Martín Tetaz, impulsado por la UCR, redoblarán sus críticas contra la política económica del Gobierno apenas se actualice el índice de precios del consumidor. Los dos candidatos secundarán a Vidal en su endurecimiento contra el Gobierno como una forma de aumentar el nivel de competitividad con Milei, que superó el 13% en las primarias. En JxC temen que puede crecer en las próximas semanas por votos provenientes del oficialismo, pero en mayor medida por la fuga de votos por derecha que nunca se detuvo en la capital.

Debate: Vidal, ante el desafío de responder sobre la economía macrista y sobre su gestión en la Provincia.

Santilli, en busca del "voto Espert"

La versión bonaerense de JxC trabaja con otro escenario. Santilli apunta a mantener el 18% que obtuvo el 12 de septiembre pero en su entorno trabajan para seducir al sector de votantes que podrían sumar. Creen que son casi un millón de electores entre aquellos que no fueron a votar pero son afines a JxC y los que votaron por otras fuerzas de derecha que no superaron el piso del 1,5% de las primarias. También apuntarán a los que votaron a otros candidatos del mismo arco ideológico de JxC, como el caso del economista José Luis Espert. El socio de Milei no tiene la suerte porteña. Quedó cuarto en las primarias bonaerenses y sus votantes son unas de las obsesiones de JxC para reducir esa fuga a la menor expresión posible.

Así como la fundadora de la Coalición Cívica acompañó a Santilli en Mar del Plata, la mayoría de los dirigentes de la alianza opositora recorrerán la provincia junto al Colo. En las próximas cinco semanas se descuenta el regreso del expresidente Mauricio Macri, del senador radical Martín Lousteau, del exsenador Miguel Pichetto y del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, que buscará asegurar, al menos, dos apariciones semanales en el interior y en el conurbano bonaerense.

El fuego electoral de Santilli y el neurólogo radical Facundo Manes se concentrará en la primera y tercera sección electoral, los dos conglomerados donde se pondrá en juego buena parte del desenlace de la disputa bonaerense. En la tercera sección la escudería de JxC buscará evitar que el oficialismo confirme su ventaja, mientras que en la primera apuntará a mantener el predominio.

A nivel federal, la estrategia será impulsada por la titular del PRO, Patricia Bullrich y su par de la UCR, el diputado y candidato a senador nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo. Este fin de semana largo estuvo en Mendoza como parte de la gira que realiza por todas las provincias en las que se eligen senadores. Bajo la consigna de sumar cinco senadores para quitarle el quórum al Frente de Todos en la Cámara Alta, Bullrich seguirá la recorrida por Tucumán, Catamarca, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Santa Fe y Chubut.