Tetaz: "En la medida en que el plan platita inunde la calle y emitan a lo pavote, los pesos van a rebalsar por todos lados"

El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio afirmó no estar sorprendido por la nueva escalada de los precios minoristas.

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio Matín Tetaz señaló que el incremento de la inflación era "medio cantado", analizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre difundido en la jornada de ayer por el INDEC, que se ubicó en 3,5%, quebrando el declive que venía mostrando mes a mes desde abril.

El economista lo explica en la mayor circulación de dinero, afirmando que "en la medida en que el plan platita inunde la calle de billetes y emitan a lo pavote, los pesos van a rebalsar por todos lados", mientras que como contraparte "endurecen más el cepo y no es posible casi comprar dólares, por lo que los pesos se van hacia el resto de los productos de la economía y sube la inflación. Es de manual, no me sorprende en absoluto", sentenció en dialogo con Radio Rivadavia.

En referencia a la reacción del Gobierno ante el salto de los precios minoristas, indicó que "es la misma pantomima de siempre" al repasar el señalamiento y la recriminación desde el Ejecutivo sobre distintos rubros, como los supermercados, carnicerías, entre otros.

"Ahora subió casi un 64% la ropa en los últimos doce meses, la semana que viene van a decir que los culpables de la inflación son los tipos de la ropa", añadió.

Tetaz observa que la tendencia alcista de la inflación es difícil que se revierte en el corto plazo. "Salvo que la semana que viene el gobierno gire 180°, anuncie el acuerdo con el fondo y de golpe se mostrara más austero, más ordenado y quebrara un poco las expectativas. Pero da la sensación que es un giro que en un un corto plazo es difícil de ver", manifestó.

De cara al futuro post elecciones y ante un eventual resultado igual a las PASO o con mayor ventaja para la oposición, el economista señala: "Soy optimista porque la expectativa de cambio en general mejora las perspectivas para todo el mundo y es positivo para la economía y hasta puede favorecer al propio gobierno, como paso los días siguientes a la elección". Aunque advirtió sobre la posibilidad de un "cisne negro" a partir de "que le gobierno tenga otra crisis política fuerte, con consecuencias impredecibles".

Tras cinco meses en baja, la inflación cobró impulso en septiembre y registró un nivel del 3,5%, informó este jueves el INDEC. De este modo, la medición anualizada trepó al 52,5%, en medio de la preocupación oficial.

Entre enero y septiembre, el Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un crecimiento del 37%.

Con el resultado de septiembre, el indicador interrumpió una racha declinante iniciada en abril, cuando la inflación había sido del 4,1% contra el 4,8% de marzo.

Luego, se registraron las siguientes variaciones mensuales: mayo, 3,3%; junio, 3,2%; julio, 3,0% y agosto, 2,5%.

Precios: los rubros que más subieron en septiembre

Según la información oficial, la división de mayor incremento en septiembre fue Prendas de vestir y calzado (6,0%), seguida por Bebidas alcohólicas y tabaco (5,9%), donde incidió principalmente la suba de cigarrillos.

El rubro Salud (4,3%), impulsada en gran medida por el alza de Gastos de prepagas, fue la tercera división de mayor ascenso del mes.

El incremento en Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,9% contra 1,5% del mes anterior) fue la de mayor incidencia en todas las regiones y el que tiene más impacto en los sectores de menores recursos.

El incremento estuvo motorizado por frutas y verduras, rubros que tuvieron subas a nivel regional de entre 9% y 5% en el primer caso y de entre 6% y 4% en el segundo.

En un comunicado, el Ministerio de Economía explicó que "el resto de los productos tuvo subas inferiores, con carnes, registrando los menores aumentos del mes (0,6% en Cuyo, entre 1% y 2% en GBA, Pampeana, NEA y NOA, y 3,1% en Patagonia)".

También experimentaron fuertes ajustes los siguientes productos: azúcar, dulces, chocolate, golosinas; café, té, yerba y cacao; y leche, productos lácteos y huevos.

Feletti, sobre la inflación: "Hay que parar la pelota"

El flamante secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, sostuvo hoy que el congelamiento de precios de más de 1.200 productos permitirá "parar la pelota" con la inflación y, a la vez, "asegurar un trimestre de pleno consumo y un poco de alegría".

"La inflación de septiembre parece que viene arriba de 3% y lo que vi en octubre tampoco es bueno, por eso retrotraemos los precios al 1° de octubre", señaló el funcionario.

Feletti explicó: "Estacionalmente, el último trimestre es un período de mucho consumo. Se cobró el aguinaldo, ya se cobró la paritaria, en primavera la gente consume más. Pongámonos todos de acuerdo con un grado de responsabilidad social y aseguremos esta salida de pandemia con alegría".

"El pueblo argentino necesita recuperar sus estándares de consumo, volver a esa lógica de clase media que pueda tomarse un vino, hacer un regalo en el Día de la Madre. Recuperemos el peso del salario porque si no, ¿hasta dónde va esta suba de alimentos?", expresó.

"Esto es lo que queremos parar. No es una estigmatización hacia los empresarios, ni siquiera quiero abrir para atrás discusiones respecto de por qué ocurrió", añadió el funcionario, en declaraciones radiales.

En ese sentido, consideró que los empresarios "deben ver esto como un proceso negativo. Pero si lo analizan, no hay pérdida de rentabilidad, pero si hubiera alguna, se compensa por cantidad".

Feletti indicó además que "con el macrismo y la pandemia hubo un acostumbramiento a la anarquía de precios y hay que buscar homogeneizarlos. El consumidor tiene que tener información".

"Un ancla para la inflación"

Feletti resaltó que los 1.247 productos con precios congelados (hasta el 7 de enero) "van a ser un ancla para la inflación".

"Ayer iniciamos la gestión, convocamos a los productores y abastecedores de alimentos por un lado. También a los mayoristas y distintas cadenas de comercialización para proponer un acuerdo de retrotraer precios, 1.247 productos, al 1° de octubre y mantener los precios estables hasta el 7 de enero", comentó.

Además explicó por qué se tomó esa decisión: "Porque vimos que la canasta básica alimentaria representaba en diciembre del 2019 el 9% del salario promedio y en la última medición, que creo que fue en agosto de este año, era del 11% del salario promedio del trabajador en el sector privado".

"Así que el trabajador que tiene paritaria no pudo recomponer su salario real a pesar de esa paritaria. Qué les queda a los que tienen condiciones menos formales de trabajo", evaluó.

Según Feletti: "Esta situación, que refleja que cualquier estímulo al ingreso se lo va comiendo la canasta de alimentos, es algo que nosotros entendíamos que había que frenar. Parar la pelota. Tratemos de no seguir en un escenario en el cual se va deteriorando el salario de los trabajadores a costa del consumo alimenticio".