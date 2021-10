Juan Zabaleta reconoció que "hay mucha calentura, angustia y bronca" en la calle

El ministro de Desarrollo Social de la Nación manifestó que fue un error "creer que con la vacuna alcanzaba" para ganar las PASO

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, aseguró que "hay mucha calentura, angustia y bronca" entre la gente por el aumento de precios y admitió que fue un error "creer que con la vacuna alcanzaba" para ganar las PASO. Además, señaló que veían que "la abuela y el abuelo se iban felices después de recibir la vacuna, pero cruzaban a la carnicería o a la verdulería y se enojaban, o cuando iban al mercadito se enojaban porque los precios aumentaron".

De todos modos, consideró en declaraciones televisivas que "cortar calles o tapar un puente no resuelve nada" y aclaró que no hubo "abuso de subsidios ni planes sociales". Al respecto, indicó: "Cortar una calle no está bien. Y mi tarea es convencer de que hay una mesa de trabajo y un camino más allá de las opiniones que tiene que ver con un Gobierno que está decidido a obtener recursos de todos los ministerios para la generación de empleos".

Juan Zabaleta reconoció que "hay mucha calentura, angustia y bronca" en la calle

"La plata no alcanza"

"Juanchi" Zabaleta justificó en la crisis el revés electoral, al explicar: "Se dio una pandemia, la plata no alcanza, se perdió el trabajo, los chicos estuvieron durante 16 meses en las casas, donde no todos tuvieron una tablet con un sistema de internet... Pero estoy convencido que de este lado está la salida, no es mirando para atrás y es tomando decisiones todos los días".

De esta forma el funcionario que se define como "un ministro callejero", a quien le "gusta caminar y tener cercanía" con la gente dijo que a través de ese contacto con los vecinos por sus recorridas territoriales percibió la "angustia y bronca" por la situación de la economía.

"cortar calles o tapar un puente no resuelve nada", aseguró Zabaleta

El ex intendente de Hurlingam advirtió que para poder revertir la derrota del 12 de septiembre, el 14 de noviembre el oficialismo debe "contarle a los argentinos y argentinas hacia dónde los vamos a llevar", tras sostener que "ya saben lo que pasó y la pasaron muy mal".

Zabaleta, además subrayó: "Es la primera vez que el peronismo gobierna en una coalición y tiene que funcionar porque estamos obligados a dar respuesta y en cumplir las expectativas con las que nos eligió la sociedad, que hoy está en gran parte enojada, pero hay que seguir gobernando".