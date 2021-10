Rodríguez Larreta criticó el congelamiento de precios: "Termina en desabastecimiento"

El jefe de Gobierno porteño rechazó el pedido del Presidente a los intendentes para que controlen el cumplimiento de la lista de precios oficial

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, criticó la lista impulsada por el secretario de Comercio, Roberto Feletti, de precios congelados y rechazó la posibilidad de disponer agentes de su gestión para controlar su cumplimiento.

"En la Argentina ya se ha demostrado una y mil veces que los controles de precio de forma compulsiva no han funcionado nunca en la historia. Esta cosa obligatoria ya sabemos cómo terminan: desaparecen los productos de las góndolas, desabastecimiento, se cambian las etiquetas de los productos", analizó en diálogo con el periodista Paulo Vilouta en radio La Red.

"Es raro que vayamos a insistir una vez más en algo que no funcionó en la Argentina. Es un parche porque no logran bajar la inflación; prometieron que lo iban a hacer y la yerba cuesta cada día más cara", completó.

Críticas empresariales a Precios congelados

Las principales compañías agrupadas en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) aseguraron que es "muy negativo" el congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno.

"La reciente resolución de la Secretaría de Comercio Interior respecto de la fijación de precios máximos es una medida muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país", señaló la entidad a través de un comunicado.

En este sentido, desde la agrupación indicaron que la "experiencia de Argentina y mundial es muy elocuente en cuanto a que los congelamientos de precios no resuelven el problema de la inflación".

La Asociación afirmó que la medida "altera significativamente la previsibilidad necesaria, desalienta la realización de inversiones productivas y la generación de nuevos empleos por parte del sector privado, que es el actor central del desarrollo económico y social".

De esta manera, AEA se sumó al rechazo a la medida que ya habían manifestado la COPAL (alimenticias) y la Cámara de Comercio, cuyo presidente, Mario Grinman, tuvo un cruce con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

El congelamiento de precios impuesto por el Gobierno alcanza a más de 1.400 productos

Fuerte cruce entre la Cámara de Comercio y Roberto Feletti

Luego de los anuncios del Gobierno, que impone el congelamiento del precio de 1.432 productos, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, advirtió que habrá desabastecimiento de productos. Como respuesta, el actual secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti consideró los dichos de Grinman como amenazas y manifestó desde su cuenta de Twitter: "Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento".

Alerta por la polémica que se generó a partir de las declaraciones de Grinman, la CAC emitió un comunicado en el que aclara que "en modo alguno han pretendido amenazar al Gobierno ni a ningún otro sector del quehacer nacional".

Y agregó: "La Entidad considera oportuno aclarar que estas no tuvieron otro objetivo que el de hacer saber a la opinión pública la postura institucional –basada en la experiencia de medidas similares adoptadas en los últimos 70 años, aplicadas por casi todos los gobiernos, de diversos signos políticos– y en el convencimiento de que la iniciativa privada y la competencia, en un contexto de reglas claras y estables, constituyen la mejor estrategia no solo para combatir la inflación sino también para alcanzar el desarrollo económico y social".

Qué dijo el presidente de la CAC

En declaraciones radiales, el presidente la CAC indicó: "Va a haber desabastecimientos, de eso no tengo dudas. Cuando se le terminen los productos que ya están fabricados, si dan pérdidas, no se van a volver a fabricar". En este sentido, lanzó: "No entiendo como no se dan cuenta de que eso va a ser así".

A su criterio, la medida es "un paliativo" para que la sociedad "tenga la sensación de que está un poquito mejor". A su vez, afirmó que se retrotrajeron los precios al número establecido al primero de octubre, y destacó que el aumento posterior a la fecha fue aprobado por Paula Español, ex Secretaria de Comercio Interior, sucedida por Roberto Feletti.

Mario Grinman afirmó que no tiene dudas de que "van a haber desabastecimiento"

"Tratamos de ayudar a los Gobiernos de turno, a los que sean, a acordar algunas cosas que a ellos les puedan permitir transitar cierto período político con una relativa normalidad", afirmó Grinman, y agregó: "En este caso, lo que nos dijeron, no podíamos acordar nada, impusieron tordo nos dijeron es esto o vamos con la resolución 20.680".

A continuación, señaló que los empresarios no son formadores de precios, sino "el último eslabón de la cadena". Fue entonces cuando lanzó: "Para el Gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable que ver los errores propios"

Grinman manifestó sentir frustración e incredulidad, y manifestó que la medida "nunca funcionó". "Todos los Gobiernos implementaron controles, pero no sirven. Son una aspirina que calma un dolor momentáneo a una enfermedad compleja de años", concluyó.

La respuesta de Feletti

Por su parte, el flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien impulsó el congelamiento de precios, respondió a las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio desde su cuenta de Twitter.

"NI AMENAZAS A LOS ARGENTINOS Y ARGENTINAS NI DESABASTECIMIENTO. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino", tuiteó, y continuó: "Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos".