Presunto espionaje: tras postergar dos veces su declaración, Macri confirmó que se presentará ante el juez

El ex Presidente es investigado por presunto espionaje a familiares de los tripulantes del Ara San Juan, tras su pedido de postergación al juez Bava

El expresidente Mauricio Macri confirmó que se presentará el jueves próximo para declarar en la indagatoria por la causa que investiga el supuesto espionaje que realizó su gobierno a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, tras su pedido de postergación al juez federal de Dolores, Martín Bava.

"Vamos a estar el 28, como he estado siempre", aseguró Macri en diálogo con la agencia Télam en el marco de su visita a Santiago del Estero para participar de un acto para dar respaldo a la candidata a gobernadora Natalia Neme, y al candidato a diputado nacional Facundo Pérez Carletti, ambos pertenecientes a Juntos por el Cambio (JxC), de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.

Sin embargo, el exmandatario dejó claro que, en su opinión, la causa en la que está involucrado es "un disparate".

"Jamás espíe ni ordene espiar a nadie en ese tema, ni en ningún otro tema", explicó Macri, al ser consultado por la agencia Télam.

Mauricio Macri debía presentarse el miércoles pasado a declarar en la investigación por el espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan, pero no lo hizo, por lo que el juez federal de Dolores Martin Bava resolvió convocarlo para el 28 de octubre próximo a las 12 del mediodía.

Se trata de la tercera fecha que el magistrado de Dolores le fija a Macri, luego que el expresidente no se presentara el 7 de octubre, por estar fuera del país, más precisamente en Miami, ni el miércoles, cuando decidió recusar al juez que instruye el expediente.

Los familiares de los marinos del submarino manifestaron su "indignación" por las negativas de Macri a presentarse ante la Justicia y reclamaron que el expresidente "asista a declarar como cualquier hijo de vecino".

Moyano apuntó contra Macri

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó este miércoles que si el expresidente Mauricio Macri no se presentaba a declarar en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, "la Justicia tendría que ir a buscarlo".

El presidente del club Independiente de Avellaneda se expresó acerca de la decisión del ex mandatario de no presentarse a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Dolores, Martín Bava el pasado 20 de octubre. Cabe mencionar que, en su momento, Macri afirmó que lo no haría "hasta que no se garantice su derecho a una defensa justa".

"Ahora que a él (Mauricio Macri) lo acusan con realidades, como fue la persecución a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, debería presentarse. Si no, la Justicia tendría que ir a buscarlo a donde está, porque tampoco se sabe dónde está, para llevarlo a que declare", señaló Moyano, en declaraciones a El Destape Radio.

Para Hugo Moyano, si Macri no se presentaba a declarar, "la justicia debía ir a buscarlo"

Es importante tener en cuenta que las​ declaraciones de Moyano llegron luego de que la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas, representada por la abogada Valeria Carreras, pidiera este miércoles que Macri sea detenido para que comparezca ante juez Bava.

Más adelante, Moyano denunció que durante el gobierno de Cambiemos "inventaron cualquier tipo de denuncias" que no tenían "nada que ver con la realidad" y que eran "hasta absurdas".

"Todo ese daño que hicieron, todo ese ataque que hicieron a muchos sectores de la sociedad lo están pagando ahora. Ellos que eran tan exigentes y reclamaban tanta Justicia, ¿ahora no se presentan?", cuestionó el dirigente sindical.

Cuando se le preguntó si cree que Macri debería estar preso, respondió: "Por supuesto, todo lo que él hizo lo tiene que pagar. Este señor está pagando todo el daño y el mal que hizo con todas las denuncias falsas".

Fue en este contexto que el sindicalista dijo que existe una diferencia cuando "uno tiene la conciencia tranquila" y sabe que "lo que se dicen son cosas que se inventan o se utilizan en momentos políticos", en alusión a las causas en su contra impulsadas durante el gobierno de Macri.

El expresidente Mauricio Macri reveló que no se presentaría a prestar declaración indagatoria

"Nos inventaron cualquier tipo de denuncias. Nos hicieron allanamientos en la organización gremial, a la obra social, a la federación de camioneros, a Independiente. Nos hicieron un montón de denuncias que no tienen nada que ver con la realidad. Cosas que hasta eran absurdas, como que mi hijo Pablo vendía choripanes con la barra brava", ejemplificó.

En relación a la movilización convocada para el pasado lunes por los gremios de la CGT para conmemorar el 76° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, Moyano consideró que fue "una demostración clara de apoyo al gobierno por parte de los trabajadores", y un reflejo de "lo que seguramente se va a expresar en las urnas el 14 de noviembre".

Sobre estos resultados, el dirigente indicó que cree que "los resultados electorales se van a revertir considerablemente. Los trabajadores apoyan al gobierno conformado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a evitar que se hagan cargo de la mayoría del Congreso aquellos que quieren quitarle derechos a los trabajadores".