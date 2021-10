Confidencial: los radicales temen que el PRO rompa el pacto y ya piensan en "erosionar" a Larreta

La oposición trata de ocultar sus internas hasta el 14 de noviembre. Sin embargo, afloran las tensiones de cara a las presidenciales del 2023

Los cruces y heridas internas dentro de Juntos, son tan potentes como en el oficialismo, pero todos tratan de verse civilizados hasta la elección.

Tan exuberantes fueron los conflictos internos en el oficialismo, empujados por la derrota en las PASO, que consiguieron tapar los cruces en la oposición, que tienen el mismo nivel de virulencia. Aparte, la noche del 12 de septiembre, después de la victoria que ni ellos esperaban, se juramentaron no cruzar lanzas hasta después de la general, y van tratando de cumplir.

De vez en cuando, de todos modos, algo se nota. Cuando la semana pasada Facundo Manes expresó que Mauricio Macri debería presentarse a las citaciones judiciales por el presunto espionaje a los familiares del ARA San Juan y que todos deberíamos ser iguales ante la ley, dejó escapar su mala predisposición con el ex presidente y con buena parte del PRO.

Lo mandaron a callar, la exigieron cumplir los pactos, y Manes, por ahora, no repitió sus palabras, pero todos saben que es de los más complejos de silenciar, no viene de este mundillo, quiere decir lo que piensa, siente que es su capital y está acostumbrado a hacerlo.

Manes no oculta su malestar para con el PRO

Que sea él quien lo diga y no otro, no quiere decir que sea el único que lo piense. Manes además, tiene un fuerte encono con María Eugenia Vidal. "Cuando Mariú gobernó la Provincia lo convocó, se mostró con él, le prometió ciertos espacios y lo descartó. La ‘Leona’ es muy jodida y Facundo no se olvida".

Por eso el neurocientífico no deja pasar oportunidad para recalcar que él, de ese gobierno, no participó. En realidad, los radicales dicen a los cuatro vientos, que casi nada tuvieron que ver con las decisiones políticas del gobierno de Macri, porque no los dejaron entrar.

Es cierto que muchos radicales reconocen que si la movida de Horacio Rodríguez Larreta termina siendo exitosa, especialmente el enroque entre Capital y Provincia con Diego Santilli y Vidal, será difícil disputarle la candidatura presidencial, pero trabajan intensamente para coparle los distritos más importantes del país.

Muchos auguran que la candidatura a gobernador bonaerense mostrará un nuevo capítulo en 2023, con los mismos protagonistas: Santilli vs. Manes. El médico se consolidó en la anterior primaria, ganó todo el interior, obtuvo peso propio en algunos lugares del conurbano incluso perdiendo y confían que supere en protagonismo al "Colo" en el Congreso.

Por otro lado, los radicales se adjudican el fenómeno Carolina Losada en Santa Fe y si se consolida con una victoria en noviembre, reclamarán la candidatura a gobernador en esa provincia sustancial en las próximas elecciones. El PRO sabe que, si no resucita a Miguel Del Sel, casi no tendrán chances de disputar el lugar: Federico Angelini está mal visto en el distrito.

Ni hablar de la Provincia de Córdoba, donde por primera vez en muchos años, creen que estarán en condiciones de pelearle mano a mano la gobernación al delasotismo y su heredero, Juan Schiaretti. El actual gobernador está mayor, dicen, no hay un heredero sólido, y el radicalismo controla el espacio Juntos en la crucial provincia.

"Sumale Mendoza que es y será nuestra, sumale Corrientes y metele adentro Jujuy", dice un legendario operador radical.

¿Plan para erosionar a Larreta?

"La cosa va a estar en la CABA, Larreta va a querer traicionar el pacto con Lousteau, porque sería imperdonable para adentro del PRO que nos obsequie la base única de su poder electoral que es la CABA. Imaginate, si gobierna Lousteau lo hace bien, los amarillos no vuelven más a la Ciudad y por ende la presidencia de Larreta es el fin del PRO", explica con cierta lógica el insigne hombre de boina blanca.

Los radicales temen que se rompa el pacto con Lousteau y ya hablan de "erosionar" a Larreta

¿Habrá primarias? "Horacio va a querer simular que Vidal se le autonomizó y se mandó por la Jefatura de Gobierno por la suya, va a decir ‘¿qué queres que haga?’, pero todos sabemos que es parte de su plan. Pero se está equivocando, no la quiere nadie a ella en la CABA, están votando contra los K, si tenemos que ganarle una primaria lo vamos a hacer, incluso mejor, nos consolida", dice el radicalismo porteño encolumnado detrás de Lousteau.

No es chiste, a todo esto, se suman las ambiciones de Patricia Bullrich, hoy, mucho mas confiable para los radicales que Larreta, de hecho, fueron aliados en Córdoba y en otros distritos.

Si la traición del jefe de Gobierno se materializa en Ciudad, no sería extraño que los radicales manden sus candidatos a gobernadores en todo el país, detrás de la candidatura de Patricia, para erosionar a Larreta.

El 14 de noviembre es un punto de inflexión, no solamente para el futuro del gobierno, también para el de la oposición, es el preludio de una batalla donde son muchos los que, a esta altura, velan sus armas.