Aníbal Fernández: "Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni"

El ministro de Seguridad de la Nación cruzó a su par bonaerense por el conflicto mapuche: "Es irresponsable hablar de terrorismo"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, hizo mención a los polémicos dichos de su par de la provincia, Sergio Berni, quien contradijo al presidente sobre el carácter de los sucesos de violencia en el sur del país. Para el funcionario nacional es "irresponsable" hablar de terrorismo, tal y como lo hizo el ex senador.

"Nunca haría eso, nunca jugaría en contra de los intereses del peronismo que representa el presidente de La Nación", sentenció Fernández. Y agregó: "Juan Perón me enseñó que primero está la patria, y que tengo que estar dispuesto a lo que debo hacer".

En la misma línea, el ministro manifestó que "respondería todas las dudas" que Berni tenga, e insistió: "Tendría satisfacción de darle alguno de los elementos para que conozca. No puede decir eso. Es irresponsable mencionar un delito de esa envergadura en una situación de estas características". Además, fue tajante y aclaró: "Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni". Acto seguido, intentó matizar sus dichos y sostuvo: "Con todo el cariño que le tengo".

Por su parte, destacó que el Gobierno decidió enviar tropas de gendarmería a Río Negro como un acto de "solidaridad" ante los ataques de un sector de los mapuches. Desde su cuenta oficial de Twitter, el ministro retuiteó el agradecimiento al Gobierno de la gobernadora, Arabela Carreras.

Esta tarde me llamó el Presidente de la Nación @alferdez para conversar sobre la situación que se vive en #ElBolsón.Condenó los hechos de violencia y me expresó su voluntad de colaborar para la resolución de estos conflictos. — Arabela Carreras (@ArabelaCarreras) October 23, 2021

El comunicado de Jones Huala

Para el ministro de Seguridad, Jones Huala no colabora con "la causa mapuche". Haciendo uso de su ironía característica, el exgobernador le agradeció las críticas que el líder mapuche le efectuó al Gobierno. "Este señor Jones Hualas se dio cuenta de que estaba cometiendo un error con nosotros y nos puso en el lugar que queremos estar, no estar con él", afirmó.

En la misma sintonía declaró: "Jones Huala declaró que es más peligrosa la administración populista que la derecha tradicional. Lo que está diciendo es que lo que dijo la gobernadora (Arabela Carreras), (Mauricio) Macri y tantos otros que siguen hablando de esto, pretendiendo ser guapos o los que se imponen en ideas".

Sobre las elecciones generales

Para Aníbal Fernández las PASO y las generales no son comparables. "Nuestros candidatos no competían con nadie y del otro lado hubo una competencia que había que alimentarla", explicó, y destacó que en algún momento, la sociedad "va a pensar y no va a terminar votando a sus verdugos".

Finalmente, consultado sobre la intención de convocar a diálogo a la oposición post elecciones, el ministro destacó: "No dejaría nunca de invitar al diálogo, algún día se van a sentar".