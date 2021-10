Se recalienta la campaña: la crisis inflacionaria, eje de una polarización cada vez más aguda

La política de precios cosechó una dura respuesta opositora. Entre las acusaciones oficialistas de golpe blando y los riesgos de redoblar la apuesta

Quedan 20 días para las elecciones del 14 de noviembre y sólo 18 para que concluya la campaña electoral. Desde las 8 de la mañana del 12 no se podrán emitir mensajes proselistas. Para entonces habrán concluído los días febriles del cierre.

Se pondrán en juego las estrategias de cada fuerza para pelear cada voto en las últimas 72 horas, esos tres días previos a la apertura del cuarto oscuro en los que una gran porción del electorado decide a quien votar. En Juntos por el Cambio buscan mantener la ventaja en los 17 distritos, pero el despliegue estará concentrado en movilizar a los que no fueron a votar, seducir a los votantes de fuerzas afines y, en algunas provincias, poner todos los recursos posibles para ganar las candidaturas para el Senado.

Hasta la semana pasada los movimientos internos de JxC estuvieron marcados por las críticas internas que escuchó Horacio Rodríguez Larreta, por mostrarse dispuesto a mantener un diálogo con el oficialismo para definir una serie de acuerdos mínimos después de las elecciones. El alcalde porteño tuvo que decir que no hay puentes ni contactos y que era imposible negociar con un Gobierno que siempre los descalificaba. Cerrada esa puja dentro de la coalición opositora, al menos hasta el 14-N, la contienda estará signada en las próximas semanas por una extrema polarización con el peronismo, dentro de una ofensiva que le permitirá a los tres socios de la coalición alambrar los votos obtenidos y contener las internas que, a pesar de los errores del Gobierno, no han pasado inadvertidas porque en la mayoría de los casos sucedieron en público.

En la medida que se acerque el 14-N los cruces serán cada vez más asperos por cuestiones políticas y económicas que moldearán la conversación pública. Uno de los terrenos de disputa es la nueva política de precios del Gobierno que aplica hasta marzo el congelamiento de una serie de productos que las empresas alimenticias no quisieron acordar. La negociación entre el flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti y las empresas no ha concluído, pero la ofensiva también le sirvió al Frente de Todos para cohesionar a todos sus sectores internos detrás de la pelea por el control de precios.

En JxC no demoraron en adherir al planteo que lanzó el presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman. "Teniendo en cuenta nuestra historia, seguramente habrá desabastecimiento" lanzó el empresario. Casi en el mismo tono, la exgobernadora bonaerese María Eugenia Vidal tomó el guante que inicialmente había agarrado Rodríguez Larreta para despejar sospechas de moderación. "Pienso que el congelamiento de precios no va a resolver la inflación y va a generar otros problemas. Va a atentar contra el trabajo y se va a reducir personal", sostuvo la primera candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

La agitación del desabastecimiento no es gratuita para JxC. Este lunes Victoria Tolosa Paz, la primera aspirante bonaerense del FdT, anticipó que el tironeo puede escalar con virulencia. "La oposición política y sus resortes en momentos electorales siempre tendieron a una devaluación. Es lo que sueñan hacer de acá al 14 de noviembre, dar un timonazo para poner complicada la situación económica nuevamente", disparó.

"Son los llamados golpes blandos, que son generar condiciones adversas para que la vida se le complique a mayor cantidad de personas y eso debilite al Gobierno", acusó la candidata. Vidal no demoró en retrucarle: "Me pareció una declaración absolutamente irresponsable que contrasta con la responsabilidad que hemos tenido desde JxC. Golpe blando es que renuncie el Gabinete", atajó la exgobernadora.

También tuvo que jugar el exvicejefe de Gobierno Diego Santilli, que ahora está al frente de la lista de diputados nacionales por la provincia. "Es inaceptable que la candidata del oficialismo se exprese en esos términos. Cuando no pueden explicar, recurren a las chicanas y al agravio", se defendió el "Colo". Sin embargo, entre sus palabras y las de Vidal, quedó claro que se mantendrán a la defensiva ante un oficialismo que está dispuesto a tratarlos de golpistas si siguen alimentando la idea del desabastecimiento. Detrás de la gran pelea metropolitana, el resto de los dirigentes de la alianza avanzan con la misma dureza. El titular del interbloque de JxC en el Senado, Luis Naidenoff, aseguró este lunes que el gobierno está en "una situación pre anárquica" y que "no sabe la paliza electoral que se les viene", vaticinó el senador radical aferrado a un libreto que no parece tener freno para las próximas semanas.

Más allá del apoyo o la aceptación que puedan cosechar las medidas del Gobierno, en la coalición opositora admiten que corren el riesgo de quedar pegados en la defensa de un empresariado que es muy cuestionado por el rol que tienen en la formación de precios. Para algunos es inevitable que los prinicipales competidores de JxC se recuesten en ese sector. Representa a una parte de sus votantes y, al mismo tiempo, se convirtió en otro factor que alimenta la polarización con el Gobierno, aunque el costo en este caso aparece muy elevado, porque se trata de una de las problemáticas más sensibles para el electorado.

En JxC sostienen que es tan grande la preocupación por la inflación que resulta imposible "no intervenir" en la discusión sobre los precios. Del otro lado de la polarización, en el Frente de Todos celebran la estrategia para señalar a los formadores de precios como parte de una ofensiva que cohesionó a todas sus tribus y que les permitió emparentar a la principal coalición opositora con un sector muy cuestionado por el público.