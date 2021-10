Insólita respuesta de Sergio Massa: "Si no quiere chocotorta puede no comerla"

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación dio una respuesta inesperada ante el argumento de un diputado por la Ley de Etiquetado Frontal

En una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, en la cual se discutió la tan polémica Ley de Etiquetado Frontal, los diputados hablaron y dieron sus argumentos acerca del porqué de sus votos. Cuando el diputado José Luis Patiño del PRO, Sergio Massa respondió de una manera insólita: "Diputado si no quiere chocotorta puede no comerla".

Durante su alocución, el diputado Patiño argumentó que no era posible dictaminar qué era lo que comían los argentinos si ellos mismos en la Cámara estaban comiendo "chocotorta y unos postres de maracuyá hermosos, riquísimos, pero con alto contenido de azúcar. Entonces regulemonos nosotros antes de marcarle la vida a las personas".

Ante este planteo, el presidente de la Cámara Sergio Massa le respondió: "Diputado si no quiere chocotorta puede no comerla". Una insólita respuesta ante lo que estaba planteando el diputado del bloque del PRO. La Ley de Etiquetado Frontal busca combatir las enfermedades no transmisibles como la obesidad y la malnutrición, pero primero hay que empezar por casa, es el argumento de varios diputados.

Etiquetado frontal de los alimentos.

Hace algunas semanas se llamó a una sesión especial para tratar el proyecto en Diputados, pero al sentirse presionados la coalición de Juntos por el Cambio no dio el quórum para sesionar y se tuvo que suspender la discusión. Esta situación llevó a varios enfrentamientos por redes sociales y chicanas de todo tipo. La oposición trató al Frente de Todos de forzar a la sesión sin ningún tipo de acuerdo en el temario, solo porque querían tratar el tema de la ley.

Otro de los que realizó un planteo similar fue Fernando Iglesias, quien aprovechó el momento para chicanear a Sergio Massa por la elección del agasajo a los diputados a través de su cuenta de Twitter ya que no coincidía con el objetivo del proyecto. Se busca combatir enfermedades como la obesidad y la malnutrición y el menú no era nada saludable.

Tras aprobar la Ley de Etiquetado Frontal, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada una serie de iniciativas que contemplan a las fuerzas militares, las personas en situación de calle, la producción viñatera y los niños que realicen tratamientos contra el cáncer. Además, esta mañana se debatía en el Congreso el proyecto de alivio fiscal impulsado por Sergio Massa.

Uno de los proyectos que la Cámara baja convirtió en ley es el que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio argentino y la salida de fuerzas nacionales para participar del Programa de Ejercitaciones combinadas durante un año. El proyecto fue aprobado por 192 votos a favor y 2 negativos aunque la oposición señaló que fue un debate que se hizo fuera de tiempo.

"Estamos aprobando 11 ejercicios de los quedan 10 porque uno ya no se pudo hacer, 6 de ellos son bilaterales con países de la región, 4 multilaterales con distintas fuerzas armadas de Sudamérica, Europa y Estados Unidos", argumentó el presidente de la comisión de Defensa, el radical Carlos Fernández. Siete de los ejercicios serán llevados adelante por la Armada Argentina y 4 por la Fuerza Aérea y ni el Ejército ni el Estado Mayor Conjunto tienen en agenda actividades con otros países.

Niños con tratamiento oncológicos

A su vez, la Cámara de Diputados también aprobó y giró al Senado un proyecto que establece la creación de un Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad en los menores de edad y garantizar sus derechos.

La iniciativa fue sancionada por 226 votos. Según explicó el presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, se trata de "una ley muy importante y esperada por el sistema de salud. Argentina tiene aproximadamente 1500 nuevos casos de cáncer infantil por año".

Debates de última hora en el Congreso.

El dictamen establece la obligatoriedad de elaborar lineamientos programáticos y guías de práctica para la detección, diagnóstico y tratamiento y asistir a los centros oncológicos para que brinden una atención de calidad. También, especifica que el Sistema Público de Salud, las obras sociales y las prepagas deberán brindar al menor con cáncer una cobertura del ciento por ciento en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

En tanto, el Estado nacional deberá otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad y se propone "difundir y capacitar en estrategias para optimizar el diagnóstico precoz en cáncer infantil, así como gestionar el funcionamiento de la red de los centros oncológicos que atienden a dichos pacientes a nivel nacional". También, la iniciativa establece la obligatoriedad de elaborar lineamientos programáticos y guías de práctica para la detección, diagnóstico y tratamiento y asistir a los centros oncológicos.

Personas en situación de calle

Por otro lado, Diputados aprobó por 191 votos y 7 abstenciones, y giró al Senado un proyecto que propone crear una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle. El proyecto también establece la creación de un sistema de atención móvil en todo el país y una «red nacional de centros de integración social» con formación y capacitación en oficios.

Además se resuelve la creación de una red de Centros de Integración Social a escala nacional, "de acceso voluntario e irrestricto, con una prestación continua y permanente, 24 horas por día, todos los días del año". La iniciativa contempla la realización de un censo de personas en situación de calle, a cargo del Ministerio de Desarrollo en conjunto con el INDEC, debido a que hoy no existe ningún relevamiento oficial.

Viñateros

La Cámara baja también convirtió en ley esta madrugada los proyectos de un régimen jubilatorio para los trabajadores de la actividad vitícola y de una reforma del Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales en relación con la indemnización y la mensualidad que percibe el contratista. De acuerdo a esa iniciativa diseñada por la senadora mendocina del Frente de Todos Anabel Sagasti Fernández, los trabajadores de la actividad vitícola podrían jubilarse con 57 años cuando tengan acreditado 25 años de servicios.

Por otra parte, el plenario legislativo aprobó con 193 votos una modificación del Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales donde se establece que el contratista tendrá una mensualidad mínima y se modifican las condiciones de la indemnización. El proyecto establece que en los casos en que la «rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin causa justificada y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista debe percibir la indemnización por antigüedad aun cuando no se complete el primer año de trabajo».

También, la iniciativa determina que "la remuneración mínima por hectárea y por año (mensualidad) debe ser fijada por la Comisión Paritaria que se crea por este estatuto". Cada una de las doce mensualidades fijadas no puede ser, bajo ninguna circunstancia, menor a la fijada durante el período agrícola anterior, según el texto. Asimismo, corresponde al contratista un porcentaje de la producción, que en ningún caso puede ser inferior al 15% ni superior al 19% de ésta, deducidos los gastos de cosecha, acarreo y todos aquellos comunes y normales en la comercialización de las uvas y frutas.