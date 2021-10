Vidal le respondió a Guzmán tras sus críticas: "Sus palabras fueron irresponsables"

El ministro de Economía la había calificado, junto a otros dirigentes opositores, de "antiargentina" por su postura en contra del congelamiento de precios

La candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal le respondió al ministro de Economía Martín Guzmán, quien la cuestionó a ella y a los principales dirigentes de Juntos por el Cambio y los calificó de tener "una postura antiargentina".

Para la ex gobernadora bonaerense las palabras del funcionario nacional fueron "irresponsables" en medio de la campaña electoral y la crisis económica que transita el país.

El lunes por la noche, durante una entrevista en el canal C5N, Guzmán cargó contra la oposición a raíz de las discusiones generadas por la política de precios congelados que lanzó el Gobierno para intentar controlar la inflación, a menos de un mes de las elecciones Legislativas.

En ese sentido señaló que el principal espacio opositor estableció una alianza con "parte del poder económico en la Argentina" y con "el poder financiero internacional en contra de los intereses del pueblo". "La posición que mantienen dirigentes claves de Juntos por el Cambio es antiargentina", criticó.

Luego personalizó y dirigió los cuestionamientos hacia María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Vidal había planteado que el congelamiento de precios no va a resolver el problema de la inflación en virtud de experiencias pasadas donde se han adoptado medidas similares que terminaron fracasando. En el mismo sentido se expresó el ex presidente.

"Hoy la escuchaba a la ex gobernadora Vidal, por ejemplo, o al ex presidente: es una posición antisoberanía, antiargentina, en contra de los intereses de la Patria", enfatizó el ministro de Economía, quien remató que "cuando a la derecha le tiramos la justa, de inmediato sacan a sus perros a ladrar, porque si se supiera de qué se trata esto, no podrían ganar ninguna elección".

Fuerte respuesta

Finalmente martes Vidal contestó en diálogo con Romina Manguel por A24. Si bien consideró que "la mejor respuesta" se la dieron "los nueve millones de argentinos" que votaron a Juntos por el Cambio en las PASO, señaló que "la palabra antiargentina y golpe son palabras que las fuerzas democráticas dejamos atrás hace mucho tiempo porque son palabras de la dictadura; no le podés decir antiargentino a un opositor".

"Las fuerzas democráticas competimos electoralmente, ganamos, perdemos, debatimos, tenemos diferencias, pero no le decimos al que piensa distinto que es ‘antiargentino’, es de lo peor de nuestra historia", declaró buscando polarizar con el kirchnerismo. Vidal dijo que la declaración de Guzmán "es irresponsable hacia los argentinos". "El ministro de Economía, mientras se dedica a atacar a la oposición, de esta manera tan intolerante, no puede dar respuesta a los problemas más graves que tienen los argentinos: 50% inflacion, 40% pobreza, 10 millones entre los que trabajan en negro y los que están buscando trabajo, y encima no hay plan hace dos años", agregó.

La dirigente de JxC defendió su postura frente al congelamiento de precios al mencionar que "desde 1.970 hasta acá" gobiernos de distintos colores políticos tomaron la misma medida "y no funcionaron". "Para resolver la inflación, las medidas son más estructurales; el congelamiento de precios puede ser un parche", expresó, y criticó a "militantes, intendencias y gobiernos provinciales" que "salieron a controlar a almacenes de barrio" que son "los que bancaron durante la pandemia": "¿Ellos son formadores de precios?", ironizó.

Vidal: fue "una declaración grave" la de Guzmán pero le preocupa más "la enorme improvisación del gobierno nacional"

"Una declaración grave"

Vidal insistió con que fue "una declaración grave" la de Guzmán pero aclaró que le preocupa más "la enorme improvisación del gobierno nacional" que ve "todos los días".

Al final de la entrevista la ex mandataria provincial habló de Mauricio Macri, quien este jueves deberá presentarse en el juzgado de Dolores para declarar en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Vidal "no cree" en la denuncia y presume que "es intencional" como consecuencia de "una PASO perdida" por el oficialismo.

En una entrevista por Twitch, Macri contó que no tiene amigos kirchneristas. En la misma sintonía, María Eugenia Vidal declaró: "Mis mejores amigos son de la infancia, son pocos y no son kirchneristas". "El kirchnerismo ha dividido familias y amistades", justificó adjudicando que del otro lado de la grieta comenzó "la confrontación": "Todo esto lo instaló el kirchnerismo, y particularmente Cristina Kirchner lo alentó y lo sigue alentando".

La aspirante a una banca en la Cámara Baja por la Ciudad de Buenos Aires concluyó diciendo que "el kirchnerismo es quien trae a Macri todo el tiempo a la mesa porque no pueden discutir sobre el presente y el futuro".