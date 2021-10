Precios congelados: Feletti coincidió con Rodríguez Larreta en la estrategia para controlar la inflación

Ante estas declaraciones, Feletti empleo su cuenta de Twitter para contestar a los testimonios del dirigente de la oposición y se mostró de acuerdo con la iniciativa: "Vos sabés que #Sí", haciendo alusión al lema de campaña electoral del Frente de Todos.

"Tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia, los monopolios no ayudan a bajar la inflación. En general, sin hablar de una industria en particular", había analizado Horacio Rodríguez Larreta sobre la suba de precios.

Y concluyó: "Hay un tema de no tener plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. La manera de controlar los precios es con un aumento de la oferta, pero no hay inversión en la Argentina porque cambian las reglas de juego de un momento para el otro y eso tampoco ayuda".

Para Rodríguez Larreta, el congelamiento de precios del Gobierno, "no sirve para controlar la inflación"

El análisis de la situación económica que realizó el jefe de Gobierno coincide con el realizado por Roberto Feletti hace unos días, cuando sostuvo que "es muy difícil sostener una política de ingresos si no hay una regulación fuerte de los monopolios de alimentos".

Sin perspectiva de consenso

Entre otras declaraciones, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este miércoles que no ve "perspectivas de consenso" con el Gobierno tras las elecciones generales del 14 de noviembre, al tiempo que se quejó de que la Casa Rosada "hace gala de que no tiene un plan" económico.

"No veo perspectivas de un consenso. El consenso tiene que ser mayoritario, pero no tiene por qué ser con todos", sostuvo el referente del PRO al ser consultado sobre la iniciativa que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para después de los comicios legislativos. En declaraciones radiales, el dirigente opositor ratificó sus diferencias con el Gobierno y el Frente de Todos para justificar su negativa a la mesa de diálogo que propone el tigrense.

Rodríguez Larreta: "No veo perspectivas de un consenso con el Gobierno"

"El consenso no me lo imagino con gente que cree que hay que prohibir la exportación de carne para que bajen los precios; que hay que congelar los precios; que no hay que condenar los Derechos Humanos en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua; que el Gobierno no tiene que ayudar a una provincia desbordada por temas de seguridad como Río Negro; que hay que limitar la exportación de carne", remarcó. Y agregó: "Hay niveles de diferencias, nunca uno piensa igual en todo, pero hay algunas visiones comunes que tienen que estar".

Rodríguez Larreta respondió a acusación sobre un "golpe blando"

Rodríguez Larreta, volvió a rechazar la convocatoria lanzada por dirigentes del Gobierno -como Sergio Massa- para que oficialismo y oposición acuerden políticas de mediano y largo plazo.

A su vez, le respondió a la candidata bonaerense a diputada nacional por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz, que acusó a Juntos por el Cambio de instigar un "golpe blando" para ganar las elecciones del 14 de noviembre.

"Siempre la culpa la tiene el otro. Son declaraciones de la candidata del distrito más grande de la Argentina. En el debate del otro día, Tolosa Paz cuestionaba todo el tiempo a (Diego) Santilli en lugar de decir cómo bajar la inflación o qué vamos a hacer con las clases. Estuvieron cerradas las escuelas prácticamente todo el año. Tenemos que comprometernos todos a que nunca más se cierren las escuelas", planteó Larreta en diálogo con la periodista María Laura Santillán, en CNN radio.

El mandatario porteño, en esta misma línea, agregó que no ve "vocación de acuerdo por parte del Gobierno", y cuestionó que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se manejan "con agravios a la oposición y siempre le echan la culpa al otro".