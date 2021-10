Aníbal Fernández: "El dólar blue es un mercado marginal que no influye en la vida de los argentinos"

El ministro de Seguridad se refirió a la suba del dólar paralelo, que alcanzó un nuevo máximo histórico al llegar a $197. Qué dijo del conflicto mapuche

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió a la suba del dólar blue, que alcanzó un nuevo máximo histórico al llegar a $197, y lo definió como "un mercado marginal, hiperchiquito" que "no influye en nada en la vida de los argentinos".

"No me indica nada. Las exportaciones son con dólar oficial. Que uno tenga que vender un auto es gente con mucho dinero. El dólar blue se utilizó para mostrar algo que no tiene nada que ver, si sube el blue nos preocupamos y subimos los precios por las dudas", afirmó el ex Jefe de Gabinete en declaraciones a HTH, en radio Metro.

Por otro lado, analizó el acto en apoyo a Mauricio Macri durante su declaración indagatoria en el juzgado de Dolores y dijo que no se parece "ni por casualidad" a las manifestaciones a favor de Cristina Kirchner en el marco de sus presentaciones judiciales. "Esto es algo impostado", aseguró.

Aníbal Fernández se refirió a la situación de Mauricio Macri por el presunto espionaje en la causa ARA San Jua

"Distintas varas"

En ese sentido, el funcionario nacional midió con distinta vara las causas que afrontan tanto Macri como Cristina Kirchner, y consideró que la causa del expresidente es la de "un señor que se dedicó a hacer espionaje a la familia de los tripulantes del ARA San Juan", dando por probado lo que la justicia está investigando. En tanto, defendió el caso de la expresidenta ya que consideró que es "una persecución lisa y llana".

Finalmente, al ser consultado sobre el conflicto mapuche en el sur de la Argentina, Fernández volvió a rechazar que se trate de "terrorismo". "En estos casos se debe razonar con la seriedad que tiene esa expresión. Nada tiene que ver con lo que sucede en estos tiempos".

"Hay un grupo de personas que se definen a sí misma como representantes del pueblo mapuche que usan la violencia en algunos casos para hacerse entender", concluyó.

Contra la difusión del dólar blue

El dólar blue tal como se lo conoce hoy día comenzó a existir hace unos 9 años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como consecuencia de las restricciones para la adquisición de moneda extranjera, bautizadas "cepo", que aplicó, aunque Argentina ha tenido desde 1930 distintos tipos de cambio. A fines de 2012, una norma que limitó las extracciones de efectivo en cajeros del exterior (modus operandi que se había vuelto común para zanjar el cepo) impulsó aún más el crecimiento del paralelo y, desde ese momento, la cotización del blue es noticia de todos los días.

El blue se publica en las pizarras junto al resto de las cotizaciones en muchos casos.

¿Por qué es perjudicial su difusión?

Sin embargo, para el economista Juan Valerdi, esto es contraproducente para el desarrollo de la economía nacional y debería controlarse la difusión masiva del precio del blue. "El problema que tenemos con la difusión masiva del precio del dólar y de que cada vez que se mueve unos pesos para arriba o para abajo sea noticia es que eso genera una acción psicológica perjudicial en la gente, incluso en aquellos que nunca comprarían dólares en su vida", opina.

Asimismo, explica que hay un impacto político que hay que tener en cuenta. "El mercado ilegal es chico y está fuera del control del BCRA. El regulador hace de cuenta que no existe, pero sabe que sí existe y le representa un gran dolor de cabeza porque le marca la cancha respecto del control del precio de la divisa", afirma. Y recuerda que, de hecho, ha habido casos, como el del expresidente del Central, Federico Sturzzenegger, a quien el precio del paralelo se lo llevó puesto, ya que una escalada en ese mercado arrastró a la suba al oficial.

Habrá quien pueda plantear que el hecho de dar a conocer esa cotización hace que quienes van a las cuevas o arbolitos a comprar o vender dólares estén protegidos ante eventuales estafas, pero Valerdi responde sobre este punto que "en todas las decisiones que tengan que ver con el Estado hay que tener en cuenta los pros y los contras: si vamos a tener en cuenta que publicar el precio del blue le salva la espalda a quien va a operar al mercado ilegal en lugar de beneficiar a toda la sociedad argentina, claramente hay que elegir no darle transparencia a un mercado que no la tiene".

Pero, además, sostiene que, en definitiva, el precio que se publica en todos lados no es el que se paga por el dólar en todas las cuevas del país. "No rige el mismo valor en Tucumán, en La Pampa o en Buenos Aires y siempre va a haber una excusa para justificar el precio que aplica, sin contar con que el cliente que va a uno de esos lugares se expone a que le puedan dar pesos o dólares falsos", advierte.

El mercado ilegal es consecuencia de la existencia del cepo cambiario.

Aclara que, si bien el problema del dólar para la Argentina no se va a acabar porque se difunda o no su precio en el mercado ilegal, su comunicación masiva genera una situación de alerta en los ciudadanos.

"Los argentinos hemos vivido muchas situaciones en las que se culpó al dólar de varios de nuestros males, como el déficit fiscal o la emisión monetaria y, cuando las personas ven que sube el precio del paralelo, se asustan", afirma.

Valerdi advierte que, si alguien tiene una Pyme y tiene que fijar precio y ve que el dólar se acerca a $195 o más por ejemplo, busca cubrirse a pesar de que después baje a $150 y tarde un año o más en acercarse a esos $195 otra vez.

El economista insiste en que es cierto que los problemas de la bimonetarización y la dolarización no se van a resolver con este tipo de medidas, pero sí espera que tenga impacto en la vida de las personas comunes. Para lograr un cambio más profundo, opina que "Argentina debe trabajar en una nueva Ley de Entidades Financieras que acompañe el proyecto de país que queremos tener, ya que cada modelo necesita una regulación muy diferente".