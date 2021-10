iProfesional | Política | Pedido del juez

Fernández relevó del secreto a Macri, quien ahora deberá declarar en la causa por presunto espionaje

La defensa de Macri planteó que no podía declarar si no se lo relevaba del secreto de estado que le corresponde por ser un ex presidente

Por iProfesional • 19.35hs • Política 28.10.2021