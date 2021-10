Berensztein: "No habrá grandes modificaciones de las tendencias de septiembre"

"El voto moderado del 2019 se evaporó para el Frente de Todos, por cuestiones como Vicentín, política internacional y mala imagen de Alberto Fernández"

"Estamos a dos semanas del 14 de noviembre y estamos observando que más allá de la campaña y el reacomodamiento en ambas coaliciones, no ha habido grandes cambios en las consideraciones de la ciudadanía. Tal vez el oficialismo logre cerrar un poquito la brecha con la oposición, pero con el costo de poner muchísimo dinero, por ejemplo en el control de precios", vaticinó el politólogo Sergio Berensztein respecto de los potenciales resultados de los comicios legislativos de noviembre.

"Ahora sí los intendentes del conurbano bonaerense están más activos, participando en la campaña y esto preocupa a la oposición. De todas maneras no parecería haber una reversión de las tendencias que tuvimos en las primarias de septiembre pasado", sostuvo el analista político.

En diálogo con Radio Mitre Mendoza, Sergio Berensztein afirmó "el voto del 48% que obtuve el oficialismo en 2019 estaba compuesto por un 75% de voto duro y 25% de voto moderado. Ese voto moderado del 2019 se evaporó para el Frente de Todos, por cuestiones como Vicentín, política internacional y mala imagen del Presidente Alberto Fernández".

Al respecto agregó que "el Gobierno apuesta a lograr apoyo del voto duro que también lo abandonó en parte en las PASO. Eso explica porqué esta radicalización discursiva y enfrentamiento con el FMI".

"Lo curioso es que hubo funcionarios en Washington buscando acordar con el Fondo, como Gustavo Béliz, y ayer hubo críticas directas hacia la conducción del organismo", sostuvo Berensztein.

El analista político agregó "frente a las opciones que tenía el Gobierno, entre presentar un plan económico serio o tomar medidas de corto plazo, prefirió este último camino. Claro que no se han medido las consecuencias de estas medidas en el mediano y largo plazo".

"Otro factor que no está teniendo en cuenta el Gobierno es la inseguridad. Una muestra de esto es lo que sucedió ayer en Rosario, con la marcha y quejas contra la conducción política de esa provincia", continuó el analista.

"Recordemos que por esto también el Gobierno Nacional reemplazó a Sabina Fréderic por Aníbal Fernández. Hubo muchos errores no forzados de Fréderic, tanto en la gestión como en lo discursivo y se decidió por una figura más dura, como la de Aníbal para conducir esa cartera".

Escenario político post elecciones

Cuáles son los candidatos que quedarán mejor posicionados

Consultado sobre el escenario político post elecciones, Berensztein indicó "puede haber un escenario de vacío de poder. Hay antecedentes de sobra en el no peronismo. Sería una innovación que el peronismo no pudiera controlar las disputas internas. Las crisis económicas también condicionan estas situaciones".

Sobe la vicepresidenta Cristina Kirchner, el politólogo afirmó: "Cristina tiene un papel vital. Es la líder más importante de su coalición, diagramó la estrategia electoral. Esperemos que predomine la prudencia y el sentido común para no sufrir descoordinaciones y caprichos. Hay que pensar en la situación institucional del país y no tanto en la suerte de una coalición, espacio político o la figura de un dirigente político en particular".

Además el analista se refirió a la oposición y su rol luego de las elecciones legislativas. "Juntos por el Cambio ha tenido una recuperación muy rápida después de la derrota del 2019. En apenas 2 años logró reconstruir la imagen, cuando al radicalismo por ejemplo le costó más de 10 después de la crisis del 2001″.

"Juntos tiene además muchos candidatos a la sucesión presidencial, mientras que el oficialismo no sabe quién puede ser el reemplazo de Alberto Fernández en 2023. La oposición hoy tiene muchos referentes, desde Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Facundo Manes por mencionar algunos".