Lobby: por qué el futuro embajador de Biden encendió luces de alarma en Buenos Aires antes de llegar

Marc Stanley será el encargado de meter presión por plan económico. La relación con China y los rechazos cosechados sin poner un pie en Buenos Aires.

El abogado texano Marc Stanley anticipó cómo puede ser el tono de la administración del presidente norteameriano Joe Biden con la Argentina después de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Stanley fue nominado ante el Senado para ser designado como el próximo embajador de los Estados Unidos y transformarse en el nuevo inquilino del Palacio Bosch, la residencia que tendrá en Buenos Aires cuando su nombramiento sea confirmado.

Esta semana compareció ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Sus palabras no fueron muy distintas a los discursos que preparan todos los candidatos a embajadores políticos, sin experiencia diplomática, que se empeñan en ganarse la aprobación de los integrantes de ese cuerpo legislativo. Sin embargo, esclavo de sus palabras, Stanley actualizó los principales puntos de la relación bilateral, pero casi en tono de candidato lanzó un par de metáforas que ya desataron rechazos en Buenos Aires, cuando su pliego todavía está en pleno análisis. Más allá de la pirotecnia verbal, el potencial embajador mostró que la Casa Blanca puede empezar a plantear cuáles serán las condiciones que le pedirá al gobierno del presidente Alberto Fernández a cambio de respaldarlo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

La frase que más resonó en la prensa fue la menos acertada. Definió al país como un "hermoso bus turístico al que no le andan las ruedas". Fue un prólogo para contestar las preguntas de los senadores. En cada respuesta el abogado demostró que será el portavoz de la administración demócrata sobre todos los temas de la relación bilateral y que está dispuesto a mostrarse extrovertido e hiperactivo, tal como lo hizo el lobbysta Noah Mamet, que fue embajador de Barack Obama.

"La deuda del FMI, cuarenta y cinco mil millones de dólares, es un gran problema, aunque es responsabilidad del liderazgo argentino elaborar un plan macro para devolver esto y aún tienen que hacerlo, por lo que dicen pronto llegarán a un acuerdo", definió Stanley ante una pregunta sobre la situación económica. Poco después, ventiló que la semana pasada estuvo reunido con funcionarios argentinos. "Me reuní con ellos, incluso la semana pasada. La embajada en Buenos Aires y el departamento de Estado están comprometidos para tratar de encontrar formas constructivas de ayudar, pero al final depende de ellos encontrar un plan macroeconómico para volver a encarrilar el camino. Quiero decir que el COVID-19 ciertamente no ayudó a la situación en absoluto. La buena noticia es que están de nuevo en pie; es un gran socio bilateral para nosotros en el comercio y la economía", redondeó.

Las alusiones a un posible acuerdo coinciden con las versiones que circularon hasta la semana pasada sobre un inminente pacto. El ministro de Economía, Martín Guzmán lo negó y dijo que eran versiones promovidas por los tenedores de bonos interesados en cerrar a las apuradas "un mal acuerdo". Pero el mensaje del futuro embajador revela que llegará a Buenos Aires para apoyar la negociación pero también para que sea cerrada lo más pronto posible.

El foco puesto en la presencia de China en Argentina

Tal como viene sucediendo desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero, cada vez hay más señales de la atención que le pondrá Washington a la presencia de China en Argentina y la pelea por la red 5G. "A medida que Estados Unidos ve una mayor competencia con China en Argentina y en otros lugares, haré que sea una prioridad ‘mantener los pies en el fuego’ especialmente cuando productos como la tecnología 5G están ingresando al mercado y permitiendo que China acceda todos los datos e información de los argentinos", disparó Stanley para prometer que "meterá presión" con ese tema, uno de los ejes más importantes de la agenda que el presidente Alberto Fernández mantuvo hace X meses con Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Biden y jefe de Juan González, director para el Hemisferio Occidental, que ya estuvo dos veces en Buenos Aires desde que cumple funciones para la Casa Blanca.

Los planteos de Stanley cayeron como una piedra para el oficialismo. Los embajadores políticos que envía Estados Unidos siempre son una caja de pandora, dicen en el Gobierno, pero nadie se esperaba que el postulante eligiera ese tono. Este jueves ya cosechó el rechado del bloque del Frente de Todos en el Senado. "Si las ruedas no funcionan correctamente es porque alguien a lo mejor las pinchó y les tiró clavos para que no pudieran funcionar. Bueno, en eso tuvo mucho que ver el gobierno anterior de los Estados Unidos", dijo el senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, que habló en nombre de su bancada. "El señor Stanley debería en primer lugar ver qué es lo que ha ocurrido en la Argentina, y si hoy este colectivo no funciona correctamente en gran parte se debe a la responsabilidad del gobierno anterior de Estados Unidos, y al gobierno anterior que estuvo en la Argentina hasta el 10 de diciembre de 2019. Y en gran parte se debe al crédito que el FMI le dio al Gobierno argentino y que hoy tenemos que solucionar, porque es uno de los mayores problemas que tiene el Gobierno argentino", disparó.

Antes de llegar a su país de destino, Stanley ya recibió una dura respuesta desde Buenos Aires. Es posible que esos ruidos se desactiven cuando sea designado y tenga las riendas del vínculo bilateral. Su llegada ocurrirá con un acuerdo con el FMI que si no está cerca de ser cerrado este año, se encamina a definiciones determinantes entre diciembre y abril, cuando venzan los próximos pagos de la deuda de 45.000 millones de dólares contraídos con el FMI, a través del préstamos más grande que otorgó el organismo internacional desde su creación.

El futuro embajador arribará a Buenos Aires antes de fin de año. Algunos funcionarios argentinos interpretan la verborragia de Stanley como una forma de levantar el perfil cuando la relación bilateral corre por otros canales directos entre funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca con Béliz, con el embajador argentino en Washington Jorge Argüello y con otros dos interlocutores: el jefe de Gabinete Juan Manzur y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa.

Stanley fue nominado a principios de agosto, cuando Sullivan fue recibido por Fernández en la Casa Rosada y luego compartieron un almuerzo. Su nonbramiento se concretará tres meses después porque otro oriundo de Dallas, como el senador Ted Cruz, del Partido Republicano, aparecía como uno de los más fervientes críticos de Stanley en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Al parecer ese escollo ya fue sorteado y el postulante ya calienta motores para instalarse en el Bosch.