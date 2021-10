Macri, duro con el Gobierno: "Creen que con mi procesamiento van a dar vuelta el resultado electoral"

El ex presidente dice que el juez Martín Bava tiene escrito su procesamiento en la causa por espionaje contra familiares de tripulantes del ARA San Juan

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que en el Gobierno cree que con su procesamiento "van a dar vuelta el resultado electoral" de las PASO, al tiempo que advirtió que en la Argentina "se profundizará la crisis".

En una nueva visita a Córdoba, el líder del PRO pasó por la Bolsa de Comercio y expresó: "Se profundizará la crisis, porque los problemas crecerán, en un país sin rumbo, sin plan, con inflación".

Un día después de su citación a indagatoria en el Juzgado Federal de Dolores, que finalmente se suspendió y ahora pasó para el 3 de noviembre próximo, Macri apuntó al Frente de Todos.

"Creen que con mi procesamiento van a dar vuelta el resultado electoral", subrayó el ex mandatario nacional.

Sobre la cuarta fecha para la indagatoria que fijó el juez federal de Dolores Martín Bava, Macri anunció que volverá a asistir el miércoles que viene.

"Yo no espié a nadie ni mandé a espiar a nadie, jamás he hecho espionaje ilegal y mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal y no usé ningún dinero público para hacer ninguna actividad ilícita, ni jamás tuve documentación de investigación alguna de familiares del ARA San Juan u otro buque", remarcó el ex mandatario nacional.

Procesamiento ya escrito

Y agregó: "Iremos a decir eso frente a un procesamiento que ya está escrito. Ha sido todo muy poco serio pero es un capítulo más de esta persecución que ya lleva mucho tiempo y que se ha recrudecido en el ultimo año de forma obsesiva".

Durante su paso por Córdoba, una provincia donde el electorado siempre lo acompaña, Macri también estuvo con el candidato a senador nacional Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Laura Rodríguez Machado, Gustavo Santos y otros dirigentes.

En una conferencia de prensa, enfatizó: "Se profundizará la crisis, porque los problemas crecerán, en un país sin rumbo, sin plan, con inflación".

"El 2023 va a tener poco que ver con el 2015. La crisis económica va a ser más profunda que la que recibimos. Claramente, por más que el oficialismo se enoje, el país lo dejamos mejor que lo que lo recibimos, estaba en vías de salida", aseguró Macri.

A su entender, "lo que la Argentina necesita urgente es tener un plan, un gobierno confiable, que la gente quiera volver a apostar, que nuestros pibes no se quieran ir de la Argentina. Con nosotros no se iba nadie de la Argentina".

El ex jefe de Estado también resaltó que el oficialismo intenta "imponer nuevamente el patoterismo", y consideró: "Cuando vienen a amenazar como hizo (Aníbal) Fernández con Nik la gente dice no, no te tengo más miedo, esto se acabó, no vamos a convivir con una cultura de poder oscura y perversa que es hasta capaz de usar una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan para generar daño".

Macri llegó temprano a Dolores

El motivo por el que Macri no pudo declarar

La audiencia en la que se iba a efectuar la primera declaración indagatoria de Mauricio Macri fue suspendida ayer en horas del mediodía, luego de que el juez admitiera no contar con el relevamiento del secreto de inteligencia para que el expresidente pudiera declarar.

"La audiencia empezó a las 12.25 aproximadamente, con la lectura de los hechos que nos imputan, que ya los conocen todos. Es lo mismo que está en la resolución del juez del 1° de octubre. Y llegó el momento, después de esa lectura, en que el secretario nos hizo saber que no contaban con el relevamiento del secreto", expresó el abogado de Macri, Pablo Lanusse, a la salida del Juzgado Federal de Dolores.

La Ley de Inteligencia Nacional (25.520) expresa, en su artículo 17, que "los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el personal afectado a la misma, así como las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información mencionada en el artículo anterior deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad".

El artículo anterior manifiesta que "las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación".

Antes de ingresar al Juzgado, Macri habló para su militancia

Esto significa que por su condición de expresidente, Mauricio Macri debió ser relevado para poder ventilar cuestiones y hechos directamente relacionados con la inteligencia del país. Sucesos que, por ser secretos de Estado, no pueden ser contadas. Quien posee la potestad de brindar este "permiso" es el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mediante un decreto.

"Un error grosero, conocido del juez, que debió haber suspendido antes y evitar este bochorno", sostuvo Lanusse, que remarcó que su requerimiento estuvo acompañado por la fiscalía. "Toda posición tiene que ser fundada, no hablamos como en un café de la esquina", agregó.

Previo a su presentación , el presidente saludó a los militantes convocados en la municipalidad, y manifestó: "No les tenemos mierdo, estamos decididos a pelear por nuestro futuro y nuestros hijos".

"Si creen que con la persecución van a minar mi compromiso con la gente están equivocados", enfatizó.

Ante un puñado de militantes y dirigentes del Juntos por el Cambio que se acercó hasta esa ciudad bonaerense para brindar su apoyo, el ex presidente aseguró: "No queremos convivir con una cultura del poder tan oscura, que usa una tragedia para dañar".

"Siempre me comprometí a defender sus derechos y su república. Hoy veo con tristeza como emigran jóvenes todos los días. Lo que siento es muy fuerte. El compromiso que asumí es de ida y vuelta. Ustedes están cuando yo lo necesito", indicó el líder del PRO.

Fuerte operativo de seguridad frente al juzgado

A las 10.30, Macri llegó a la sede de la Municipalidad de Dolores, donde mantuvo una reunión con dirigentes del PRO, como Jorge Macri y el jefe comunal, Luis María Camilo Etchevarren.

Desde antes de las 7, comenzaron a llegar a la sede del juzgado, ubicado sobre la calle Buenos Aires en el centro de Dolores, efectivos de la Policía Federal que cortaron la calle y desplegaron un operativo de seguridad, en tanto que se registra una importante presencia de medios de comunicación.

A dos cuadras del juzgado, en la Plaza Castelli, se montó una especie de escenario en el acoplado de un camión, donde se desarrollará a partir de las 11 un acto de apoyo a Macri organizado desde Juntos por el Cambio (JxC).

Distintos dirigentes y exfuncionarios como Hernán Lombardi y Guillermo Dietrich convocaron a través de redes sociales a movilizarse a partir de las 11, a la Plaza Castelli, en Dolores, para "bancar a Mauricio", según indican los flyers que circulan por Twitter.