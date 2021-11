Facundo Manes cuestionó al Gobierno por clientelismo: "La dignidad no se compra con una bicicleta"

Aseguró que, a pesar de esas prácticas de los Gobiernos nacional y provincial, la gente va a decir 'basta' y apoyará a Juntos por el Cambio

Facundo Manes, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, criticó al oficialismo por el "clientelismo" y aseguró que la entrega de dinero o electrodomésticos, entre otras cosas, no servirá para que el Frente de Todos revierta el resultado de las PASO.

"El Gobierno nacional y el provincial están haciendo muchísimo clientelismo, pero más allá de que pueda tener un efecto menor, la gente dijo ‘basta’. La dignidad no se compra con una bicicleta o con una heladera", expresó el dirigente radical en una entrevista con TN.

En ese sentido, sostuvo que esas medidas no van a lograr que la gente cambie y hasta afirmó que le" van a dar más apoyo" a la oposición, de cara a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre.

"Le pido a la gente que vaya a votar, que se sume al ‘basta’ que necesitamos los argentinos. Hay mucho trabajo del Gobierno en el clientelismo, pero no va a cambiar el voto de la gente. Puede haber un efecto de gente que no votó que al ver el clientelismo y nuestro triunfo piense ‘esto es posible’", completó.

Para Manes, el Gobierno nacional y el provincial están haciendo muchísimo clientelismo

Falta de consenso

Por otro lado, explicó la dificultad que existe para que la oposición y el oficialismo construyan consensos: "El Gobierno tiene enfrentamientos internos. Entonces, ¿con quién se sienta a negociar la oposición?".

"¿Para qué te vas a sentar a negociar? ¿Para salvar a la política? ¿Para salvar al sistema que nos llevó hasta acá?", añadió.

Asimismo, resaltó que "el Gobierno no genera confianza ni en la Argentina ni en el exterior", al tiempo que afirmó que "el peronismo y el kirchnerismo están en crisis".

Luego, apuntó directamente contra el kirchnerismo: "Para mí, el modelo no es tanto como Venezuela, sino como Santa Cruz, donde controlan la Justicia y la prensa, no hay actividad privada, hay una quiebra en la salud y en la educación previa a la pandemia. Ese modelo no lo queremos".

Manes explicó la dificultad que existe para que la oposición y el oficialismo construyan consensos

Manes y Santilli volvieron a mostrarse juntos

De cara a las elecciones de medio término, Manes y Diego Santilli evidenciaron que ya limaron sus asperezas y volvieron a mostrarse juntos en la campaña de Juntos por el Cambio.

Los candidatos de Juntos tenían planeado recorrer Pehuajó, 9 de Julio y Junín pero debieron cambiar los planes y se refugiaron en el conurbano.

Los dos fueron a José C. Paz y Malvinas Argentinas, en cambio, para visitar comercios y realizar una caminata, uno al lado del otro.

"En José C. Paz y Malvinas la gente nos aplaudía en las calles y nos saludaba, éramos locales", infló el pecho el neurocientífico ante su estadía en un territorio que le suele ser hostil al espacio que representa.

Allí, Santilli resaltó la importancia de la elección "para poder quitarle la mayoría en el Senado a la vicepresidenta Cristina Fernández y consolidar el bloque opositor en Diputados", a tono con lo dicho este lunes por Mauricio Macri.

Y Manes advirtió que deben "ir a buscar el voto porque las elecciones no están ganadas" y volvió a recomendar "dejar de lado los personalismos".