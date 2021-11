Reapareció Michetti: fue a Dolores para apoyar a Macri en la causa en la que está imputado por presunto espionaje

Después de mucho tiempo de bajo perfil, la ex vicepresidenta acompañó al referente de Juntos por el Cambio junto a un grupo de dirigentes

La ex vicepresidenta Gabriela Michetti reapareció públicamente este miércoles para acompañar a Mauricio Macri al juzgado federal de Dolores, donde el ex mandatario deberá declarar en el marco de la causa que investiga un presunto espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan.

"Confío en nuestro equipo, en nuestro gobierno. Cuando no se encuentran cosas como las que han buscado, finalmente queda a la vista que terminan haciendo cosas que no tienen sentido común", señaló Michetti, que la semana pasada no había participado del acto en apoyo. "No cierra por ningún lado", agregó, en relación al expediente que está a cargo del juez Martín Bava.

Además de la ex vicepresidenta, que había hablado en pública por última vez en las PASO, cuando fue a votar, llegaron hasta la ciudad de Dolores el ex titular de los Medios Públicos, Hernán Lombardi; los diputados Cristian Ritondo y Álvaro González; y el intendente de Pinamar, Martín Yezza, entre otros dirigentes.

Por otro lado, otro dirigente que se refirió a la situación judicial de Macri es el ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo, quién aseguró que hoy ve "mucho afán" en tratar de procesar al ex mandatario "antes de las elecciones".

"Eso es un acto electoral, no judicial. Nuestra posición es contraria a este tema de tener jueces del poder y no jueces de la ley", afirmó en declaraciones a la radio 990, y agregó: "Es una especie de deporte argentino motivado en esta actitud de demonizar unos a otros que impide que la Argentina funcione bien, en definitiva".

Evaluarán nueva recusación contra el juez Bava

Mientras la causa judicial avanza con sus bemoles, la Cámara Federal de Mar del Plata aceptó evaluar en una audiencia la nueva recusación de la defensa del ex presidente Mauricio Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, contra el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava.

El tribunal marplatense admitió, además, la producción de prueba sugerida por la defensa de Macri, que denunció "animosidad" del juez y manifestó su temor de "pérdida de imparcialidad".

La realización de la audiencia, -prevista para el 12 de noviembre- no obstante no debería interrumpir la indagatoria de Macri de este miércoles. No obstante, fuentes con acceso al expediente no descartaban que Lanusse pudiera plantear que, hasta tanto la Cámara de Mar del Plata no se pronuncie sobre la recusación, la audiencia no debería celebrarse.

"En atención a la solicitud de producción de medidas probatorias efectuada por el Dr. Pablo Jorge Lanusse, letrado defensor de Mauricio Macri, hágase lugar parcialmente a dicho requerimiento", dispuso la Cámara, en un fallo unipersonal firmado por el juez Alejandro Tazza.

"Confío en nuestro equipo, en nuestro gobierno", afirmó Michetti

La Cámara le pidió al juez Bava "copia del archivo audiovisual de la audiencia indagatoria celebrada el pasado día 28/10/2021, copia del acta de declaración indagatoria de Mauricio Macri, el decreto y oficio librado al Poder Ejecutivo Nacional y copia del decreto de fecha 29 de octubre de 2021 donde el Magistrado fijara nueva audiencia indagatoria".

La Cámara sopesó el informe del juez Bava desestimando la recusación, "las razones motivantes de la recusación" de Lanusse y sus "aspectos fácticos y jurídicos", y en consecuencia resolvió que "deviene necesario el desarrollo de la audiencia" para resolver la continuidad o no del magistrado al frente de la investigación por presunto espionaje de familiares de víctimas del ARA San Juan.